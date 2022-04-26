    Перекрёсток мнений

Аноним, 20-04-2022 #1[ru]

Не перестаю удивляться, в какой сказочной реальности живет Путин. По его словам, Россия выдержала беспрецедентное санкционное давление, а вот Запад провалил «экономический блицкриг» и навредил своей экономике. Во-первых, глупо говорить «выдержала», когда процесс ещё идёт. Вы же не скажете «я переплыл реку», стоя по пояс в воде? А Путин говорит. Стоит по шею в воде и торжественно рапортует, что все выдержал и не утонул. Хотя санкции только начали работать. Из этой короткой его фразы можно сделать вывод: Путин не стратег и не экономист, он – обычный популист. Он говорит то, что хотят услышать люди, не более того.

Аноним, 20-04-2022 #2[ru]

За 10 лет – с 2011 по 2021 годы – ВВП России суммарно вырос на 14%. А только за один-единственный второй квартал 2022 года спад экономики составит до 15%. ВЕСЬ РОСТ за 10 лет будет «обнулён» за 3 месяца. Очередная «многоходовочка Путина». Вот это стратегия!

Аноним, 21-04-2022 #4[ru]

Пока никто ничего конкретного о последствиях «спецоперации» в Украине сказать не может. Неизвестно, сможет ли Европа отказаться от наших газа и нефти, как будет вести себя в такой ситуации Саудовская Аравия. Если она под давлением США выйдет из соглашения ОПЕК+, то Европе и без нашей нефти хватит углеводородов. А по газу проблема состоит в том, решатся ли они продлить срок деятельности атомных станций и как будет вести себя Катар. Пока не ясно, сможем ли мы увеличить поставки нефти и газа в Китай. Скорее всего, нет. Так что заявлять о том, что «мы сможем увеличить их потребление на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку сырья, а также нарастить поставки энергоресурсов в другие регионы мира», по крайней мере преждевременно.

Аноним, 21-04-2022 #5[ru]

Нужно тихо решать проблемы, а не «звонить» до поры до времени. Несерьёзно всё это, несолидно для президента такой большой страны.

Аноним, 21-04-2022 #6[ru]

Столько народу оказалось в ж... после событий 24 февраля, а ему всё по х...

Аноним, 21-04-2022 #7[ru]

А что Путин мог ещё заявить? Что мы в ж...? Он молодец, держится. Хотя по всем показателям нам хана.

Аноним, 21-04-2022 #8[ru]

Давайте не будем спешить. Путин делает своё дело, как может. Глядишь, у него что-нибудь и получится.

Гозман, 20-04-2022 #1[ru]

Очень тяжело осознавать, что той страны, которую мы, при всем критическом отношении ко многому в ней, любили, больше нет – они ее уничтожили. Уничтожили навсегда. Будет что-то другое, но той, нами любимой, уже никогда не будет. И прежней жизни не будет.

Аноним, 21-04-2022 #2[ru]

Ребята, у вас юмор какой-то мрачный – останутся одни убийцы. Давайте анекдоты повеселее.

Аноним, 21-04-2022 #3[ru]

В Буче «поработали» наши земляки из 55 бригады. Сейчас их раскидают по другим частям.

Аноним, 21-04-2022 #4[ru]

Российская армия начинает на Донбассе второе наступление. Скоро победа!

Аноним, 22-04-2022 #5[ru]

В любом случае, при любом исходе Путин к 9 мая объявит нашу победу над укрнацистами.

Аноним, 20-04-2022 #2[ru]

Почти два месяца нам твердят про уничтожение военного потенциала Украины. Про полное господство российской армии в воздухе, на земле и на море. После чего гибнет флагман российского флота «Москва». На котором имелись все мыслимые системы вооружений и защиты. Верьте Путину и телевизору дальше.

Аноним, 20-04-2022 #5[ru]

Шойгу в одной лодке не только с Кара-оолом, но и с Путиным. Так что разбор полетов возможен только после «победы» в спецоперации.

Пастухов, 20-04-2022 #6[ru]

Все исторические битвы ЭТОЙ Россией проиграны бесповоротно. Битва за Донбасс – жалкий утешительный приз, матч аутсайдеров за то, чтобы не вылететь во второй дивизион. Только совсем чокнутые фанаты команды, когда-то игравшей в премьер-лиге, могут, накачавшись пивом, возбуждаться от такой игры. Другое дело Украина – она борется за то, чтобы закрепиться в первом дивизионе, выйдя в него из второго. Для нее – это почетная битва за будущее, а не за прошлое. Вот такой расклад перед решающим сражением этой фазы войны.

Аноним, 20-04-2022 #7[ru]

ШВК развалил всю экономику Тувы. И если он и дальше будет заниматься своими манипуляциями, то это только откинет развитие республики на десятки лет назад.

Аноним, 20-04-2022 #8[com]

Молодые силы поднимут Туву. Выбираем молодёжь. Пенсионеров – на пенсию!

Аноним, 21-04-2022 #10[ru]

ШВК – это символ коррупции и развала экономики. Сегодняшняя отсталость региона во всех направлениях – это полностью его заслуга!

Аноним, 21-04-2022 #12[ru]

Очень жалко наших парней из Тувы. И тех, кого убили, и тех, кто попал в списки убийц и насильников.

Аноним, 21-04-2022 #13[ru]

А что вы с них хотите? Они же исполняли приказ! Их-то за что?

Аноним, 21-04-2022 #14[ru]

Для Ховалыга городские выборы – большое испытание. Если Кара-оол их выиграет, Ховалыгу копец.

Аноним, 21-04-2022 #15[ru]

Объясните, пожалуйста, почему в Кызыле не работает один единственный кинотеатр?

Аноним, 21-04-2022 #16[ru]

После Второй мировой войны судили всех – от Риббентропа до рядового солдата Вермахта.

Аноним, 21-04-2022 #17[ru]

16й, а напарнику Риббентропа Молотову за тот преступный ПАКТ ничего не было. Хотя его напарника по ПАКТу Риббентропа повесили. Внук Риббетропа Никонов сидит в Госдуме и не вылазит с телека. Вещает нам по законность и справедливость.

Аноним, 21-04-2022 #18[ru]

США и Европа по инициативе Зеленского создали Международный уголовный суд по Украине. Будут судить Россию. Нам придётся долго выплачивать репарации Украине, пока не восстановим. Вот тут-то нам и пригодятся газ, нефть, уголь, металлы, лес и удобрения. Всё пойдёт на восстановление Украины. А население России надолго затянет пояса.

Аноним, 21-04-2022 #19[ru]

И что, теперь будем горбатиться на хохлов?

Аноним, 21-04-2022 #20[ru]

Придётся горбатиться – не надо было затевать такую Бучу.

Аноним, 22-04-2022 #21[ru]

Семёныч, сделай так, чтобы караооловских прихвостней в городском хурале не было! Ни одного!

Аноним, 22-04-2022 #22[ru]

Присосался как клещ этот Кара-оол к республике.

Аноним, 22-04-2022 #24[ru]

В Горхурале сейчас сидит сплошной цирк шапито. Насадили туда спортсменов, артистов и всякого рода учителей. Какой толк от этих людей, которые ничего не понимают в хозяйственных делах? В других субъектах в горсоветах сидят руководители предприятий – хозяйственники! А тут сплошь артисты да слесари.

Аноним, 22-04-2022 #26[ru]

Аноним #13 ...А вы знаете что преступные приказы даже на войне не исполняются? (весь вопрос, как определить: преступный он или нет?) Ну раненых и пленных не убивают это точно на войне и ещё мирных жителей не убивают и уж тем более не насилуют. И грабить на войне нельзя – потому что это разлагает армию. А такая армия с награбленным уже не боеспособна. А вот после победы было сколько-то дней на разграбление. А потом награбленное отдавали опять же главному, чтобы они шли дальше воевать. Ну как-то так! И сейчас есть там всякие конвенции, и за многие преступления нет срока давности. Так что воевать – это не в бирюльки играть. Да у нас и войны то нет – у нас спецоперация! А это не война!

Аноним, 22-04-2022 #27[ru]

На войне с Украиной гибнут тысячи российских солдат, мирные украинские города бомбят, жителей расстреливают, грабят и насилуют. За всем этим, помимо Путина, стоит ваш земляк министр обороны Сергей Шойгу. Некоторые считают его одним из самых коррупционных чиновников в российской истории. Смотрите наше видео о том, как дочь главы Минобороны купила лофт и два пентхауса за полмиллиарда рублей. https://www.youtube.com/watch?v=8b-ZK30DP-I

Аноним, 23-04-2022 #28[com]

Пока в горхурале не будет представлены руководители предприятий и предпринимателей, в городе развития не будет. Сейчас там просиживают задницы и метут на субботниках артисты учителя и спортсмены.

Аноним, 23-04-2022 #29[ru]

Артисты, каратисты, борцы, учителя и всякая прочая непонятная шушера, вот, к большому сожалению, и есть те самые народные избранники, из-за которых город превратился в утопию. Это те самые артисты-каратисты, которые сидят в горсовете для «галочки» и для всякого рода субботников. Тут все понятно: ШВК просто боялся назначать депутатами людей с собственным мнением и людей, разбирающихся в проблемах города. Ему такие люди были бы поперёк горла. А вот артисты и учителя – в самый раз. Тем более – засранный заплеванный город нужно же кому то чистить иногда.

Аноним, 24-04-2022 #30[ru]

Интересно, возможно ли возвращение Кара-оола обратно в кресло губернатора?

Аноним, 24-04-2022 #31[ru]

Как говорил Хопуя в прошлом году, они вернутся осенью.

Аноним, 20-04-2022 #1[ru]

Евросоюз объявил о полном запрете очень важной херни из России! Уточнение: запрет не распространится на действительно важную херню и вступит в силу через пять лет, если никто не передумает.

Аноним, 20-04-2022 #2[ru]

«Расходы бюджета на пропаганду подскочили втрое на фоне «спецоперации» – быдло должно сидеть под дозой теленаркотика непрерывно! Иначе начнет что-то подозревать!

Аноним, 20-04-2022 #1[ru]

Государство практически в руинах. Подобный криминал с каждым днем будет все выше поднимать голову!

Аноним, 20-04-2022 #1[com]

Победить коррупцию может только молодёжь. Министр Сат! Предлагай кандидатуру на мэра Кызыла!

Аноним, 21-04-2022 #2[ru]

А вообще у Сагаан-оола есть чувство собственного достоинства? Риск мочит его из номера в номер, а он молчит. Или сказать нечего?

Аноним, 21-04-2022 #3[ru]

У Сагаан-оола маленький словарный запас, отсутствие навыков аналитического мышления и паралич мозга.

Аноним, 23-04-2022 #6[com]

Министр Сат готовит план прорыва республики из бедности. Поддержим молодого лидера!

Аноним, 23-04-2022 #7[ru]

Звучит как то смешно: министр экономики, которой нет, готовит План. Детский сад, ей богу!

Аноним, 20-04-2022 #4[com]

Молодёжи дорогу! Урать стариков! Убрать очередных «братьев».

Аноним, 20-04-2022 #5[ru]

Ничего нового, но интересно, как прокуратура объяснит передачу имущества птицефабрики какому-то ГУПу, не занимающемуся сельским хозяйством?

Аноним, 21-04-2022 #9[ru]

Богусов с Ховалыгом собираются строить на месте птицефабрики коттеджный посёлок. Поэтому Оюна пришлось «кинуть». Дружба дружбой, а коттеджи – врозь!

Аноним, 21-04-2022 #10[ru]

Богусов и Якушев такие дельцы, что ни один чудак до них не доберётся никогда.

Аноним, 21-04-2022 #11[ru]

Всё нужно делать цивилизованно. Хочешь строить коттеджи – делай всё цивилизованно, тихо, никого не обижай. Сейчас Конвиз раздувает вокруг птицефабрики такой скандал, что Богусов с Ховалыгом и деньгам рады не будут.

Аноним, 21-04-2022 #12[ru]

Для того, чтобы на месте разграбленной птицефабрики строить коттеджи, нужно сделать много сомнительных операций. У Ховалыга на это мозгов не хватит.

Аноним, 21-04-2022 #13[ru]

Ховылыг – опытный человек. Почему он так топорно всё делает? Нюх потерял, что ли?

Аноним, 22-04-2022 #15[ru]

Вавилихин – самый бесполезный кадр среди чиновников Тувы.

Аноним, 22-04-2022 #16[ru]

Тепличник в Каа-Хеме тоже угробили. Ничего при КШВ не работает, кроме коррупции.