    Обзор прессы

ВЛАСТИ ТУВЫ ЗАПЛАТЯТ 70 МИЛЛИОНОВ ЗА ОБЕЩАНИЕ СОЗДАТЬ 27 ВАКАНСИЙ

Как сообщили в правительстве республики, «власти Тувы вложат более 70 млн. рублей в строительство завода по производству компонентов для промышленной взрывчатки». Если верить этой информации, «Техмашсервис» должен построить и запустить производственный комплекс до конца 2024 года». При этом местные власти взяли на себя обязательство «обеспечить создание инфраструктуры, включая системы водоснабжения и водоотведения, трансформаторную подстанцию на 1,5 МВт и асфальтированные подъезды к заводу». Сообщается, что «объём инвестиций в проект составит более 440 млн. рублей, из которых 373,4 млн. вложит компания «Техмашсервис». На нём будет работать 27 человек. Кто-то сумел подсчитать, что «предприятие сможет приносить в бюджеты всех уровней только налогами до 87,2 млн. рублей ежегодно». Однако сколько это принесёт денег в бюджет республики, не сообщается.

Глава Тувы Ховалыг заявил, что «продукция завода критически важна для крупных проектов, реализуемых на территории республики». Но в основном «взрывчатка необходима горнодобывающим компаниям, ведущим открытые разработки». К примеру, в настоящее время в регионе «используют на вскрышных работах до 5 тысяч тонн взрывчатых веществ в год». Известно, что экс-глава республики Кара-оол запланировал тотальную разработку всех имеющихся в Туве месторождений «золота, меди, цинка и других ценных ископаемых». А для того, чтобы всё это добыть, властям необходимо взорвать и сравнять с землёй практически все имеющиеся в республике горы. Ховалыг на деле оказался ретивым сторонником такого подхода к недрам, экономике и экологии. И для того, чтобы можно было поглубже и поширше проникнуть в богатые «золотом, медью, цинком и другими ценными ископаемыми» земли, необходимо много взрывчатки. Поэтому для интенсификации разграбления природных богатств Тувы решили организовать «строительство завода по производству компонентов для промышленной взрывчатки» непосредственно на месте.

При этом почему-то забыли, что в республике нерентабельны любые производства из-за высокой стоимости электроэнергии и топлива. А это значит, что и новый завод, видимо, будет обречён на неизбежное банкротство. Но это, скорее всего, состоится при новом премьере.

ОН СКАЗАЛ: ПОЕХАЛИ!

Новое предприятие «Туваавтотранс» «в сентябре начало свою работу». «Руководителем предприятия назначен 31-летний молодой управленец А.Кудерек», ранее работавший «в Центре организации дорожного движения Республики Тыва заместителем директора». Молодой подающий надежды руководитель оказался человеком незаурядным по хвастовству. Журналисту «ТП» он безапелляционно заявил, что им всего лишь за месяц после вступления в должность была «проделана колоссальная работа». Заключается она в «восстановлении пассажироперевозок в кожууны». На предприятие поступило «36 современных автобусов», с помощью которых «запущены автобусы в Эрзин, Ак-Довурак и Хандагайты». Обращаем ваше внимание на то, что, со слов молодого менеджера пассажирских перевозок, «запущены» не маршруты «в Эрзин, Ак-Довурак и Хандагайты», а «автобусы». Видимо, Кудерек в этих словах не видит разницы.

Как следует из публикации, ранее глава республики Ховалыг похоронил пассажирские перевозки в регионе: «последние перевозки между муниципалитетами осуществлялись в 2021 году». И вот – о чудо! – в сентябре Кудерек совершил воскрешение из пепла, получив «36 современных автобусов марки «YUTONG», 8 из которых предусмотрены для межмуниципальных и межрегиональных рейсов». А «28 – для Кызыла».

Талантливый пытливый руководитель решил, что «если делать все необходимые остановки» по пути следования в район, то сильно замедлится поездка из Кызыла в Ак-Довурак. Поэтому «рейсы в Ак-Довурак осуществляются только тремя остановками: в пункте питания, в Чадане и в Кызыл-Мажалыке». Если следовать такой логике, то и автобусу в Кызыле на маршруте «Восток» – «Аэропорт» для ускорения доставки пассажиров в аэропорт нужно останавливаться в пути только один раз на остановке «Почта». А поскольку в наш аэропорт приходят не больше 15 авиарейсов в неделю, то очень скоро окажется, что и возить-то на этом автобусе некого. Точно как и в случае рейса Кызыл–Ак-Довурак.

Что же до «межрегиональных рейсов в города Абакан и Красноярск», то пока всё остановилось на стадии «подачи заявки в Минтранс России об осуществлении регулярных рейсов». Кроме этого, Кудерек «планирует на базе предприятия организовать единую диспетчерскую, которая позволит отслеживать движение транспорта по всей республике в онлайн-режиме». Но это пока только «в планах».

Впрочем, главная проблема не в автоматизации, а кадрах. Кудерек сообщил о «проведении набора водителей и кондукторов», с которыми просто беда. На предприятии пока только «31 водитель – это 30% от плана, также набрано 13 кондукторов, а по плану должно быть 84». Поскольку «водители работают в 2 смены». То-то мы не видим этих автобусов. В общем, техника есть, причём новая, а вот водителей – нема. Вот такая случилась история.

ПРОСИТЬ НЕ ВРЕДНО – ВРЕДНО НЕ ПРОСИТЬ!

Освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию Индивидуальной программы развития (ИПР), обсудили «министр экономического развития России Максим Решетников и глава Тувы Владислав Ховалыг». По словам Ховалыга, «министр отметил эффективную реализацию механизма ИПР в регионе». Более того, он даже «попросил главу республики подготовить список приоритетных проектов, которые будут иметь наибольший эффект для развития региона в случае продления Индивидуальной программы развития». Ховалыг согласился такой списочек подготовить и направить в Минэкономразвития.

Он сообщил Решетникову: «По итогам 9 месяцев текущего года в рамках Индивидуальной программы создано 333 рабочих места». Какая точность! Не 332 или 334 – а именно 333! «На модернизированных за счёт средств ИПР заводах в 2022 году произведено более 3 млн. штук кирпича и почти 45 тысяч кубометров железобетонных изделий». Ну, допустим, ЖБИ точно выпускаются на предприятии «Восток». Но откуда появился кирпич, да ещё в таких количествах? Неужели снова приписки? «По лесоперерабатывающему комплексу в текущем году запущены лесоперерабатывающий, лесосушильный и котельный цеха, объём заготовленной древесины составил 5 тысяч кубометров». Видимо, и тут Иргит наврал, а Ховалыг повторил.

Дальше – больше. Ховалыг сообщил министру, что «с начала реализации ИПР в Республике Тыва создано 609 рабочих мест»! Мало того: в регионе «привлечено почти 14 млрд. рублей внебюджетных инвестиций»! Очень интересно, что это за «внебюджетные инвестиции»? Уж не из тех ли 60 млрд., которые по коррупционной схеме были выделены министром финансов Силуановым олигарху Прохорову на строительство инженерных коммуникаций в Ак-Суге?

Продолжая демонстрацию неиссякаемого оптимизма, Ховалыг пообещал министру: «КПП «Хандагайты» наконец-то станет полноценными автомобильными воротами в Азию и поможет российским регионам, особенно Енисейской Сибири, активнее осваивать рынки Монголии и Китая». Соответственно, «Туве статус транзитного региона даёт много преимуществ, точек развития и роста».

В публикации не сообщается, что министр экономики РФ отказал Ховалыгу в выделении 10 млрд. на газификацию и реализацию инфраструктурных проектов. Оно и верно: зачем травмировать население негативными сведениями кипучей деятельности главы региона?

ЧИНОВНИКИ ПРОКАТИЛИСЬ В КАЗАНЬ ЗА НАШ СЧЁТ

Глава Тувы Ховалыг прокатился до Казани, где встретился с президентом Татарстана Миннихановым и подписал с ним некое Соглашение. При этом «Стороны обсудили вопросы укрепления межрегионального сотрудничества и шаги по увеличению взаимного товарооборота». Правда, как оказалось, «увеличивать» нам нечего. Поскольку после подписания предыдущего Соглашения в 2016 году сторонами ничего не сделано, хотя, по мнению Ховалыга, «у Татарстана и Тувы, несмотря на расстояния, много общего», и «у предприятий Татарстана есть большой интерес к наращиванию сотрудничества с таким регионом, как Республика Тыва». Как считает Ховалыг, «поворот экономики России на восток открывает новые перспективы». В качестве примера сообщил, что «Тува инициировала создание международного железнодорожного коридора через Монголию в западный Китай, предложение рассматривается в правительстве России». Ещё ничего не произошло, предложение нигде не рассмотрено, а Ховалыг уже пытается втюхнуть Минниханову заманчивый проект. Восхитительно! Так не умел блефовать даже Кара-оол!

«У нас есть ряд проектов, для нас важна поддержка малого и среднего бизнеса. В Туве организованы индустриальный и агропромышленный парки», – войдя в раж, Ховалыг уже не мог остановиться и самозабвенно вводил Минниханова в заблуждение.

Но хватит об этом. Заметим, что для подписания такого бессмысленного по сути, хоть и безобидного по форме Соглашения Ховалыгу совсем не обязательно было тащиться за тридевять земель в Казань. Можно было всё оформить по видеосвязи. И уж точно незачем было тащить с собой в такую даль бездельника, первого заместителя Брокерта. Ведь это с виду рядовое происшествие с участием делегации из Тувы обошлось бюджету республики в кругленькую сумму. А на дворе кризис. Пора бы уже начинать разумно тратить народные деньги.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА?

Ну как, скажите, уважаемые читатели, в правительственной газете написать о том, что чиновники толкут воду в ступе? А просто, опубликовав статью под заголовком «Перемены без изменений». Речь в ней идёт о п.Хову-Аксы, где «проблем выше крыши». Их решают, но «эти решения часто реализуют настолько медленно, что похоже на буксующую машину: вроде перемены и есть, но изменения малозаметны». В итоге жизнь «у каждого жителя Хову-Аксы после зимы 2012-2013 года» всегда полна тревог. То о тепле, то о воде. И «выработался условный рефлекс: на котельную надейся, а сам не плошай, позаботься о тепле».

Как помнится, «ту страшную зиму пережили на честном слове и буржуйках». Кое-как перезимовали. В Кызыле у родственников. Построили новую котельную. «Первый год работы котельной был тоже проблемным» – авантюрист Сергей Тен приволок устаревшую, гнившую на складе много лет некомплектную котельную по цене двух новых. Как итог: «ровно год назад жители села опять стали мёрзнуть». В общем, деньги были потрачены приличные, однако «проблемы сохраняются» – «многоквартирные дома и некоторые социальные объекты остались без тепла. Это было связано с ремонтными работами, которые шли более двух недель, причём уже в отопительный период». «Виновник – изношенные теплосети».

В общем и целом, как у Жванецкого: «Нормально, Григорий! Отлично, Константин!»

КАК ПОБОРОТЬ «БОГУСОВТАПТАР»?

Как сообщил еженедельник, «власти Тувы будут использовать государственную информационную систему «Посейдон», созданную для предупреждения и пресечения коррупционных и иных правонарушений среди чиновников». Это такая система, которая позволяет «в автоматическом режиме обрабатывать информацию о доходах, расходах, собственности и деятельности лиц, на которых распространяются установленные российским законодательством ограничения, запреты и требования, включая государственных служащих». «Глава республики Владислав Ховалыг» подписал соответствующий Указ. Теперь «Посейдон» будет сигнализировать о всех подозрительных отчётах чиновников напрямую в Федеральную службу охраны». Так что теперь коррупции в Туве – конец. И никакой «Богусовтаптар» теперь никакому Ховалыгу не прокатит. Схватят и посадят любого ворюгу. Будь им хоть сам глава республики.

Правда, возникает один вопрос: а как раньше? Как без «Посейдона»? Нельзя было бороться с жульём типа Богусова, Чульдума, Крапивина или Доржу? Никак было нельзя? А если и в ФСО тоже засядут коррупционеры? Как их оттуда выкуривать? А сможет ли этот «Посейдон» проследить, как Ховалыг собирает миллиард посредством «Богусовтаптара»? Или тогда придётся собирать не миллиард, а полтора, чтобы «отмазаться» и от «Посейдона»?