    Коротко

Регионам придётся сократить планы вывоза угля на восток

Правительство планирует экспорт угля по железной дороге в восточном направлении в 2023 году на уровне 111 млн. тонн. Квота для Кузбасса заложена на более низком уровне, чем предполагает поручение президента РФ (63 млн. тонн), и может составить 52,5 млн. тонн в гарантированном сценарии и 54,5 млн. тонн в индикативном. Вывоз из Бурятии запланирован в объеме квот на 2022 год – 9,1 млн. тонн, из Хакасии – 8,6 млн. тонн (меньше квоты). Еще 400 тыс. тонн выделено по квоте для Тувы, но эта цифра без дополнительных условий сохранена и на 2023 год.

По мнению экспертов, продать 111 млн. тонн угля на рынках АТР реально, однако сокращение вывоза из ключевых угольных регионов может больно по ним ударить. Сразу после начала военных действий правительству следовало дать максимально четкий сигнал угольной отрасли по сокращению добычи или переориентации низкомаржинальных углей на внутренний рынок, а также увеличению объемов обогащения.

Красноярскстат: вымираем быстрее, чем рождаемся

За первые девять месяцев 2022 года в Туве родилось 4 538 детей, ушли из жизни 2 143 человека. В связи с этим сложился естественный прирост, который составил 2 395 человек. При этом по сравнению с прошлым годом рождаемость снизилась на 8,4%, смертность уменьшилась на 3,4%.

В Хакасии родилось 3 807 малышей. А вот умер 5 401 человек. Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом смертность уменьшилась на 7,6%, рождаемость также снизилась на 3,4%. Естественная убыль населения составила 1 594 человека.

В Красноярском крае рождаемость в крае сократилась на 7,95%, а смертность уменьшилась на 11,9%. В январе-сентябре 2022 года на свет появились 19 893 малыша. Ушли из жизни 29 634 человека. В связи с этим сложилась естественная убыль, которая составила 9 741 человек.

В России в целом за девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом рождаемость снизилась на 6,2%, в Сибири – на 6,5%. Смертность по стране снизилась на 16,1%, в регионах Сибири – на 14,3%.

В России решили засекретить статистику потребления электроэнергии

Российские власти продолжают штамповать гриф «секретно» на официальную статистику, по которой можно увидеть, как падает экономика.

Вслед за таможенной и банковской статистикой, данными по золотовалютным резервам, федеральному бюджету и добыче нефти в секретный режим переходят сведения об электроэнергетике – ключевой отрасли, состояние которой сигнализирует о положении дел во всей экономике. Как сообщает «Интерфакс», АО «Системный оператор» – диспетчер российской энергосистемы – решил не раскрывать данные по потреблению электроэнергии за октябрь (последний отчетный месяц).

Количество заключённых в российских колониях резко сократилось

За два месяца в мужских российских колониях количество заключенных сократилось на 23 тысячи человек на фоне вербовки в «ЧВК Вагнера». Такого сокращения не было даже во время массовой амнистии.

Журналисты, используя данные ФСИН, выяснили, что суммарно за октябрь и ноябрь из колоний исчезло больше 23 тысяч заключенных. При этом в августе в тюрьмах содержалось почти 349 тысяч человек. К сентябрю их стало на тысячу меньше, а в следующие два месяца заметен резкий провал: 338 тысяч и 325 тысяч соответственно.

СМИ сообщают, что даже после массовой амнистии к 70-летию Победы весной 2015 года заключенных за такой же период стало меньше только на 15 тысяч человек.

Сегодняшнее сокращение связывают с вербовкой заключенных в «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина. Летом 2022 года в российские колонии начал приезжать Евгений Пригожин для вербовки заключенных на СВО в Украину. Он обещал немаленькую по российским меркам зарплату в 200 тысяч рублей в месяц, помилование через полгода службы или пять миллионов рублей выплат родственникам и орден в случае гибели.

Правозащитники неоднократно рассказывали о вербовке в ЧВК граждан государств Центральной Азии и даже о рекрутинге граждан африканских государств. Напоминаем, что деятельность частных военных компаний в России незаконна и преследуется по ст. 359 УК РФ «Наемничество».

Хроника распада государства: «Это не наше дело». Песков – о внесудебной казни бывшего заключённого Евгения Нужина, завербованного «ЧВК Вагнера»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать убийство бывшего российского заключенного Евгения Нужина, видеозапись которого распространили близкие к «ЧВК Вагнера» источники.

«Нет, у нас нет никакого комментария. Мы не знаем, что это, насколько это соответствует действительности. Это не наше дело», – сказал Песков.

Заключенный Евгений Нужин отбывал наказание в Рязанской области и был завербован ЧВК Вагнера для участия в СВО. В сентябре он сдался в украинский плен – и заявлял в интервью, что изначально хотел сделать это, чтобы воевать на стороне Украины, где, как он утверждал, у него живут родственники. Еще 1 ноября он присылал родным видео из плена.

Вечером 12 ноября близкий к «ЧВК Вагнера» канал Grey Zone опубликовал видео жестокого убийства Нужина, назвав происходящее «наказанием предателя». Основатель ЧВК, бизнесмен Евгений Пригожин назвал видео «прекрасной режиссерской работой».

Ряд членов Совета по правам человека при президенте РФ обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить видео, на котором кувалдой убивают бывшего заключенного Евгения Нужина, завербованного в «ЧВК Вагнера». Об этом пишет РБК.

В обращении сформулированы пять вопросов: Действительно ли Евгений Анатольевич Нужин (1967 года рождения) отбывал наказание в колонии? Находится ли он сейчас в колонии или покинул ее на каком-то основании? Жив ли этот человек? Кто именно изображен на видео? Является ли этот человек Нужиным Евгением Анатольевичем? Что на самом деле произошло на видео? Была ли совершена над человеком внесудебная расправа в жестокой форме? Кто является фигурантом записи, кроме этого человека? Кто является автором записи, где и когда она была сделана и по чьей инициативе произошло ее распространение? Как квалифицируется это с правовой точки зрения?

«У нас нет законов, которые позволяли бы вершить самосуд, что бы этот человек ни совершил. Даже если он «предатель», есть суд и Уголовный кодекс, мы живем не в средневековье, должно быть следствие», – сказала изданию одна из авторов обращения Ева Меркачева.

При этом глава СПЧ Валерий Фадеев самоустранился от участия в решении этих вопросов. «На войне всякое бывает», – заявил он в ответ на просьбу прокомментировать свой отказ обратиться в Следственный комитет по поводу видео с кувалдой.

Путин поменял состав правозащитников из Совета по правам человека

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав Совета по правам человека. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, из совета исключены десять человек, включая основателя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина, ответственного секретаря Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталию Евдокимову, директора информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского и журналистов Николая Сванидзе, Ивана Засурского и Екатерину Винокурову.

Вместо них в состав СПЧ вошли глава исполнительного комитета Общероссийского народного фронта Юлия Белехова, депутат из самопровозглашенной ДНР Елена Шишкина и военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Исключенная из СПЧ Наталия Евдокимова сообщила, что для нее эти перестановки стали «облегчением». «В нынешнем совете не нужны люди, которые за что-то борются. Нужны те, кто поддерживает властные структуры. Раньше каждый из нас был автором и имел свой голос. Сейчас все отдано на откуп администрации президента и председателю совета господину Фадееву. Свое мнение он выдает за наше», – пояснила она.

Джо Байден и Си Цзиньпин выступили против угроз применения ядерного оружия в Украине

Президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин провели двухстороннюю встречу в преддверии саммита «Большой двадцатки» на индонезийском острове Бали.

Встреча продолжалась три часа. В ее ходе в том числе обсуждалась российско-украинский конфликт. Как заявила пресс-служба Белого дома, Байден и Си выразили согласие с тем, что в ядерной войне не может быть победителей и выступили против применения ядерного оружия в Украине или угроз его применения.

Помимо этого Байден и Си обсудили вопросы Тайваня, Гонконга и Синьцзяня, а также собственную конкуренцию на мировой арене – и договорились вести ее ответственно, избегая конфликтов.

В Правительстве не поддержали проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

В правительстве России не поддержали законопроект о перерасчете и индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2023 года. Об этом сообщают «Известия».

В конце лета проект был внесен в Госдуму группой депутатов от ЛДПР. Инициатива предполагала, что с января 2023 года будет произведен перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, а также возобновится индексация этих выплат.

В заключении правительства говорится, что целевым назначением страховой пенсии является компенсация лицу заработка или другого дохода в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности. Кроме того, реализация предлагаемых изменений приведет к росту объема долгосрочных пенсионных обязательств и к дополнительным расходам бюджета.

В финансово-экономическому обосновании указано, что перерасчет и индексация пенсий потребуют выделения дополнительных ассигнований в размере 538 млрд. рублей.

По данным на январь 2022 года, в России свыше 8,5 млн. работающих пенсионеров, из них 7,3 млн. – получатели страховой пенсии по старости.

Володин предложил повысить зарплаты своим заместителям

Спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») предложил обсудить повышение зарплаты вице-спикерам и председателям комитетов палаты. Сейчас они получают как и «рядовые» депутаты.

Сейчас зарплата депутатов Госдумы составляет около 400 тыс. рублей в месяц. Володин предлагает приравнять зарплаты вице-спикеров Госдумы к зарплатам вице-премьеров РФ, а доходы председателей комитетов – к доходам министров.

У бюджета затрещали скрепы

Вторая волна рецессии в экономике и массовая мобилизация, лишившая бизнес сотен тысяч рабочих рук, ударили по доходам российского бюджета.

В октябре поступления в казну налогов, не связанных с добычей и экспортом нефти и газа, обвалились на 20% в годовом выражении, следует из данных Минфина.

За месяц бюджет собрал 1,118 трлн. рублей, что стало худшим результатом с июля. Месяцем ранее несырьевая экономика принесла в казну 1,445 трлн. рублей, а в августе – 1,164 трлн.

Поступления НДС – ключевого налога, который зашит в стоимость всех товаров и обеспечивает каждый треть рубль в бюджете, – сократились на 8%, до 730,5 млрд. рублей. Из этой суммы 489 млрд. рублей принес внутренний НДС, а 241,5 млрд. – НДС на ввозимые товары.

Сборы налога на прибыль рухнули на 26% год к году – до 122,9 млрд. рублей.

Прогноз по бюджету на следующий год – мрачный, говорит Янис Клюге, экономист Германского института международных отношений и безопасности: разовый эффект от гигантских сырьевых доходов первых месяцев СВО иссякнет, тогда как тратить придется больше. Одни только мобилизованные обойдутся казне в сумму от 900 млрд. до 3 трлн. рублей, оценивает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

Минфин заложил в бюджет-2023 дефицит в размере 3 трлн. рублей. В реальности дыра может достичь 4-4,5 трлн., прогнозируют аналитики ВТБ.