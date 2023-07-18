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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2023 год / № 1, 18 июля / Свежий анекдот
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№1, 18 июля 2023 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотКлеветники хулят изо всех Госдуму за то, что она принимает только запретительные законы.
А она РАЗРЕШИЛА убивать бездомных животных, рубить лес на Байкале и отнимать права и загранпаспорта у призывников.
Нечем крыть, лживые наймиты Госдепа?

* * *

Есть люди с тайным геном комиссарства,
Их мучит справедливости мираж,
Они запойно строят Божье царство,
И кровь сопровождает их кураж.
Игорь Губерман

(прочитано 39 раз)

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Больше всего я ценю в ней высокие аморальные качества.

Шутка 2013 года

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