Свежий анекдот
Клеветники хулят изо всех Госдуму за то, что она принимает только запретительные законы.
А она РАЗРЕШИЛА убивать бездомных животных, рубить лес на Байкале и отнимать права и загранпаспорта у призывников.
Нечем крыть, лживые наймиты Госдепа?
Их мучит справедливости мираж,
Они запойно строят Божье царство,
И кровь сопровождает их кураж.
Игорь Губерман
А она РАЗРЕШИЛА убивать бездомных животных, рубить лес на Байкале и отнимать права и загранпаспорта у призывников.
Нечем крыть, лживые наймиты Госдепа?
* * *Есть люди с тайным геном комиссарства,
Их мучит справедливости мираж,
Они запойно строят Божье царство,
И кровь сопровождает их кураж.
Игорь Губерман
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