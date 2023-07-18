    Коротко

В Туве лишь 3,2% сельских домов оборудованы одновременно водопроводом, канализацией, отоплением, горячей водой, газовой или электроплитой

Таковы данные Росстата за 2022 год. В городах таких домов 52,8%. Если говорить о республике в целом, то все удобства одновременно есть лишь в 30% тувинских домов.

Ситуация в городах, конечно, значительно лучше во всех регионах Сибири и Дальнего Востока. А вот в сельской местности она печальная: в Якутии полностью благоустроенны 2,5% сельских домов, в Бурятии – 8,8%, в Забайкалье – 6,2%, в Иркутской области – 10,2%.

Нет возможности одновременно пользоваться горячей водой и канализацией и у сельских жителей относительно богатых регионов: в Красноярском крае благоустроены 17% домов, в Приморском крае – 11,6%, в Кемеровской области – 12,4%.

Тува лидирует в рейтинге по количеству ипотечных кредитов за последний год

По данным РИА Новости, в республике выдача ипотеки выросла в 2,5 раза за год, хотя в прошлогоднем рейтинге Тува занимала 23 место среди 85 проанализированных регионов.

По подсчетам экспертов можно сказать, что в республике 45 человек из тысячи взяли за прошедшие 12 месяцев ипотеку. Это в 2,2 раза больше, чем в среднем по стране и в 18 раз больше, чем у региона, занявшего последнюю строчку.

В конце рейтинга расположились Севастополь, Республики Крым и Ингушетия. Москва также оказалась в числе последних городов.

Заявки ещё пяти регионов получили одобрение на модернизацию систем ЖКХ

Республики Карелия и Тыва, а также Брянская, Вологодская и Кемеровская области получат поддержку по новой программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Заявки этих регионов на предоставление финансирования одобрил Фонд развития территорий. Об этом сообщил гендиректор ФРТ Ильшат Шагиахметов.

По словам руководителя фонда, основные работы по одобренным заявкам проведут на линейных объектах – обновят 73,2 км инженерных сетей.

«В результате более качественные коммунальные услуги получат 210,3 тыс. человек, – уточнил Шагиахметов. – Для этого пяти регионам будет направлено за счет федерального бюджета 1,4 млрд. руб.».

В частности, в Республику Тыва из федерального бюджета направят 508,8 млн. руб. Эти средства направят на обновление 31,6 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, благодаря чему более качественные коммунальные услуги получат 8,4 тыс. жителей региона.

Карелии одобрена заявка на финансирование в объеме 350,6 млн. руб. Сумма одобренной поддержки для Брянской области составляет 164,7 млн. руб. Вологодская область получит из федерального бюджета на модернизацию ЖКХ 106,8 млн. руб. Кемеровской области будет перечислено 270,1 млн. руб.

Гендиректор Фонда развития территорий подчеркнул, что всего на модернизацию ЖКХ в настоящий момент одобрено 19 заявок от регионов. Общий объем финансовой поддержки составит 12,5 млрд. руб. До конца 2024 года в этих регионах модернизируют 659,1 км инженерных сетей, благодаря чему будет повышено качество коммунальных услуг для 614,3 тыс. человек.

Бензин в России за неделю в среднем подорожал на 19 копеек

Средние потребительские цены на бензин в России с 3 по 10 июля 2023 года выросли на 19 коп. – до 52,49 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 18 копеек и составили 48,64 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 увеличились на 21 копейку, до 53,09 рубля за литр, стоимость Аи-98 выросла на 12 копеек и составила 63,38 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 4 копейки, до 58,42 рубля.

По данным Росстата, рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 75 субъектах Российской Федерации. Больше всего он подорожал в Республике Тыва – на 3,3%, Республике Алтай и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – на 1,6%.

В конце июля столица Тувы почти на две недели останется без горячей воды

Министерство топлива и энергетики Тувы сообщило, что с 24 июля по 4 августа будет произведена плановая остановка работы Кызылской ТЭЦ.

Во время останова Кызылской ТЭЦ прекращается подача горячей воды во все многоквартирные дома и социальные объекты города Кызыл и посёлка городского типа Каа-Хем.

В России цена за килограмм лука превысила 70 рублей. Это максимум за всю историю наблюдения Росстата

Средняя цена репчатого лука в российских магазинах в мае 2023 года достигла 73,3 рубля за один килограмм – это максимум за всю историю наблюдения Росстата как минимум с 2000 года, пишет РБК со ссылкой на данные ведомства.

Как отмечает издание, в конце весны и начале лета лук, как и другие овощи, сезонно дорожает из-за того, что запасы отечественной продукции подходят к концу, а на рынок начинает поступать импортная продукция.

В последние десять лет, пишет РБК, цена репчатого лука в мае колебалась в диапазоне 30-40 рублей за килограмм. В мае 2022 года, когда в поставках импортной продукции наблюдались масштабные сбои из-за санкций, лук все равно стоил на 29% меньше, чем сейчас (в 2022 году средняя цена составляла 56,8 рублей за килограмм).

Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Андрей Казаков объяснил, что лук подорожал из-за неурожая в Узбекистане, Таджикистане и Казахстане на фоне аномально холодной зимы. Из-за морозов в январе овощи, которые хранились на не отапливаемых складах, испортились, а весной власти этих стран ввели запрет на экспорт лука, пока не восполнят свои запасы, отметил Казаков.

Житель Тувы осуждён за убийство женщины в присутствии её дочери

Как сообщает СУ СК РФ по Республике Тыва, 29-летний житель Пий-Хемского района Тувы признан виновным в убийстве, совершенном им с особой жестокостью. В июле 2022 года около семи часов вечера мужчина в нетрезвом состоянии в доме на территории города Турана, где проживала потерпевшая, сразу после ссоры нанес ей ножом множественные удары в присутствии её 13-летней дочери. Суд назначил убийце наказание в виде лишения свободы сроком на 16,5 лет.

В Общественной палате предложили отправлять бездомных на «трудовую реабилитацию». Эксперты опасаются, что это легализует трудовое рабство

Члены Совета по попечительству в соцсфере при правительстве и Общественной палаты (ОП) РФ предложили выявлять бездомных людей и отправлять их на «трудовую реабилитацию». С соответствующим письмом, направленным в Минтруд и Минздрав РФ, ознакомились «Ведомости».

Согласно предложениям, физические и юридические лица смогут сообщать об обнаружении бездомных по телефону 112, после чего на место будет приезжать скорая помощь и полиция. Бездомного заберут в отделение, где ему проведут дактилоскопию и идентификацию личности, а информацию о нем передадут в Центр социальной адаптации. Работники центра определят дальнейшую схему действий.

Далее бездомных мужчин предполагается направлять в «социально-трудовые дома», а женщин – в кризисные центры. Авторы проекта подчеркивают, что бездомный имеет право отказаться от помощи.

В Минтруде раскритиковали инициативу, отметив, что принятие рекомендаций, напротив, может создать ситуации, когда помощь человеку по закону будет невозможна – например, если его частный случай будет выходить «за установленные законом рамки определения лица, нуждающегося в помощи». Также там напомнили, что трудоустройство граждан возможно только по их желанию.

Наибольшую обеспокоенность экспертов вызывает фактическая легализация «трудовых домов», говорит директор благотворительной организации «Ночлежка» Данил Краморов. По его словам, они существуют в серой зоне, плохо регламентируемой законом: «Это форма трудового рабства, когда человек работает за еду или проживание». Выйти из такой системы сложно, отмечает Краморов: отказываясь работать, человек опять оказывается на улице.

В бой пойдут старики: Депутаты Госдумы приняли законопроект, повышающий предельный возраст пребывания в запасе рядовых и сержантов с 50 до 55 лет

Депутаты Госдумы приняли во втором, основном чтении поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», повышающие на пять лет предельный возраст пребывания в запасе некоторых граждан, имеющих воинские звания. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект устанавливает новый предельный возраст для тех, у кого есть звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду – с 45 до 50 лет, к третьему разряду – с 50 до 55 лет.

Поправки предполагают, что с 1 января 2024 года по 1 января 2028 года будет переходный период, во время которого граждан поэтапно станут переводить в отставку. Так, граждане, которым исполнится 50 лет в 2024 году, будут пребывать в запасе до 51 года, те, кому 50 будет в 2025 году, будут в запасе до 52 лет, и так далее.

Поправки увеличивают предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве Вооруженных сил РФ. Для граждан запаса, имеющих звания старших офицеров, он составит 65 лет (сейчас чаще всего – 60 лет), для младших офицеров – 60 лет (вместо 55 лет), а для имеющих иные звания – 55 лет (вместо 45 лет). Предельный возраст для высших офицеров остается тем же – 70 лет.