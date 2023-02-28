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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 8, 28 февраля / Свежий анекдот
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№8, 28 февраля 2023 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдот«Госдума разрешила правительству РФ засекретить любую экономическую статистику».
Успехи и показатели отечественной экономики настолько потрясающи, как заявлял Владимир Владимирович, что могут шокировать неподготовленную публику!

* * *

В школе проводят урок полового воспитания:
– Дети, есть несколько видов любви. Например, мужчины к женщине, нам рано ею заниматься. Бывает однополая любовь, но у нас её нет, и мы её осуждаем. А есть высший вид любви: любовь к Вождю. Вот ею мы и займёмся!

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risk-inform.ru/article_10452.html

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Учёные давно подметили, где хуже всего медицина и больше воруют, там чаще мироточит всякая хрень.

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