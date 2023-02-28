    Свежий анекдот

«Госдума разрешила правительству РФ засекретить любую экономическую статистику».Успехи и показатели отечественной экономики настолько потрясающи, как заявлял Владимир Владимирович, что могут шокировать неподготовленную публику!

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В школе проводят урок полового воспитания:– Дети, есть несколько видов любви. Например, мужчины к женщине, нам рано ею заниматься. Бывает однополая любовь, но у нас её нет, и мы её осуждаем. А есть высший вид любви: любовь к Вождю. Вот ею мы и займёмся!