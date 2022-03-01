Россия умиротворила Украину обстрелами ракет

или Как в Европе зарождается третья мировая война

МИД России при активной поддержке лично президента Путина ещё до Нового года занялись нагнетанием напряжённости вокруг Украины. В Европе запахло войной, хотя сам Путин, его пресс-секретарь Песков и МИД дружно убеждали, что Россия никогда не нападёт на Украину. А США уверенно прогнозировали: нападёт, непременно нападёт. И даже озвучивали даты вероятного вторжения российских вооружённых сил в Украину. Однако тех, кто верил в стремление Путина развязать в центре Европы реальную войну, было подавляющее меньшинство. Все остальные, включая лидеров Евросоюза, были уверены, что у российского лидера хватит благоразумия не ставить мир на грань третьей мировой войны, а украинский народ – за грань выживания. Однако 24 февраля 2022 года в 5.30 часов утра оптимисты были посрамлены – Путин без объявления войны перешёл границу Украины и начал так называемую «спецоперацию» по «демилитаризации и денацификации Украины».

Поначалу многие в России восприняли действия Путина с воодушевлением. По всей стране нашлось не более 1300 граждан, которые открыто заявили несогласие с таким решением. Многих из них задержали с обвинениями в нарушении антиковидных законов. И протест потихоньку «сдулся». Среди известных людей, не поддержавших Путина, оказались телеведущий Ургант, бард Слепаков и муж примадонны Галкин. А такие, как певец Басков и другие придворные артисты твёрдо встали на позицию «одобрям-с».

По предположениям некоторых известных политиков, российской армии должно было хватить трёх суток для взятия Киева и не более пяти суток для оккупации всей территории Украины вплоть до Карпат. Но блицкрига не получилось.

В первые сутки военных действий Россия ракетными ударами поразила 74 военные цели – аэродромы и другие коммуникации Вооружённых Сил Украины (ВСУ). А вот пехота подвела – по заявлению нашего командования, за первые сутки она продвинулась по всему фронту с ЛНР-ДНР только на 2 км... Путину пришлось мобилизовывать бойцов Чеченской Республики и отправлять их на фронт для взятия Киева. На момент подготовки материала в печать Киев, как и другие областные центры Украины, остаются под контролем украинских властей, хотя численный перевес в живой силе и военной технике российских войск очевидны.

Борьба неожиданно для многих приобрела крайне ожесточённый характер. Некоторые населённые пункты переходят из рук в руки. Так что потерь избежать не получилось. 24 февраля Роскомнадзор предупредил СМИ и информационные ресурсы, что при подготовке материалов о военной спецоперации России они обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Однако ничего внятного из этих источников получить невозможно, поскольку она содержит исключительно пропаганду. Как правило, не соответствующую действительности и не доводящую до сведения граждан истинное положение дел.

Разворачивается информационная война – Google в Европе сообщает, что компания удалила на YouTube сотни каналов и тысячи видео на фоне событий на Украине. А в это время независимые источники сообщают о гибели почти 4 тыс. военнослужащих России. Роскомнадзор направил уведомления о необходимости ограничения доступа к недостоверной информации в адрес ресурсов «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона» (признана СМИ-иноагентом), «New Times», «Дождь» (признан СМИ-иноагентом), «Свободная Пресса», «Крым.Реалии» (признан СМИ-иноагентом), «Новая Газета», «Журналист» (признан СМИ-иноагентом), «Лениздат». Позже многие из этих СМИ были заблокированы Роскомнадзором. «Вражеские голоса» не должны смущать российского обывателя от бравурного победного марша наших солдат по степям Украины.

Медленное разворачивание российских войск объясняется желанием Путина сократить боевые потери российских войск. МО РФ рассказывает о сотнях разрушенных объектов украинской военной инфраструктуры, сотнях подбитых танков и бронемашин, десятках сбитых самолётов и вертолётов. Но о своих потерях российское командование не выдаёт никакой информации вообще. По версии украинской стороны, потери российских войск за три дня составили десятки танков, сотни бронированных машин разных типов, несколько самолётов и вертолётов, тысячи убитых, раненых и взятых в плен. Верить таким данным нужно с осторожностью – в военное время со всех сторон идёт поток дезинформации. Про военных из Тувы, к примеру, известно лишь, что двое военнослужащих 55-й бригады в ходе пьянки ещё до начала «спецоперации» насмерть зарезали третьего. А сколько всего бойцов из состава бригады вернётся из Украины домой – узнаем позже.

Путин призвал военнослужащих Украины сдаваться в плен. Пообещал, что никого не тронет. Однако, даже по заявлениям МО, таких пока нашлось около 100 человек на всю Украину. Окончание военных действий Путин видит в смене власти в Украине. На этот счёт единого мнения пока нет. Одни полагают, что он намерен добиться передачи власти военной хунте Украины (контуры которой, кстати, пока не просматриваются), другие считают, что он добивается того, чтобы во главе Украины встали политические силы, руководимые оппозиционером Медведчуком, который доводится Путину кумом.

Российские СМИ распространили сообщения о том, что президент Украины Зеленский покинул Киев, однако впоследствии это оказалось фейком – президент в ответ опубликовал видео, на котором он в составе своей команды находится в центре Киева и организовывает оборону столицы. Населению Киева роздано 25 тыс. автоматов и до 10 млн. патронов и других боеприпасов. Люди роют окопы и готовятся к отражению атаки российских войск, как жители Сталинграда в Великую Отечественную войну. Старики, женщины и дети укрылись в метро, которое в качестве транспорта уже не работает и превратилось в бомбоубежище. Во дворах опустевших жилых кварталов ВСУ устанавливают зенитные установки. В общем, похоже, что украинцы, как и обещали, готовятся биться за каждую улицу и за каждый дом.

Как известно, ВСУ кроме устаревшего советского вооружения оснащены достаточным для организации эффективной обороны количеством американских переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Javelin», которые предназначены для поражения бронетехники и низколетящих воздушных целей, а также – американских переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Stinger», предназначенных для поражения низколетящих воздушных целей – самолётов, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов. Вне всякого сомнения, российская армия и по численности и по качеству вооружения в несколько раз превосходит ВСУ. Но рваться напролом на позиции ВСУ остерегаются, боясь больших потерь в живой силе и технике. И уже сейчас очевидно, что военные действия в Украине растянутся на достаточно большой срок и принесут огромные потери с обеих сторон. При этом украинская армия полна решимости воевать за собственную землю, а российская намерена «зачистить» Украину от нацистов, то есть от украинцев. На чьей стороне правда и моральный перевес, понять несложно...

А тем временем мировое сообщество явно не на нашей стороне. Голосование в Совбезе ООН по антироссийской резолюции показало, что даже Китай и Индия, на которых мы всегда очень рассчитываем, Россию не поддержали, и нам пришлось применить право «вето». А поддержка таких «стран», как Абхазия и Венесуэла, большого значения в таком противостоянии не имеет. Сегодня вся Европа осуждает военные действия Путина, и только Венгрия отмалчивается, а Турция выступила с миротворческой инициативой. Даже Китай приостановил импорт российской нефти, доставляемой танкерами. Под санкции Запада попали не только все российские политики и пропагандисты, но даже Путин, Лавров и Шойгу теперь в этом списке. Киев грозится международным судом в Гааге, и это вполне может осуществиться. Своими действиями в Украине МО как бы подтверждает обвинения в том, что сбитый над Донбассом гражданский малазийский «Boeing» – дело рук наших военнослужащих. Но даже если это и не так, осуждение всех россиян, кого сейчас в этом обвиняют – дело решенное.

А пока Евросоюз, США, Англия, Канада и Япония ежедневно принимают новые и новые санкции в отношении России и её руководства. Дело дошло до обсуждения вопроса отключения РФ от системы быстрых межбанковских платежей «SWIFT», что может окончательно «заморозить» внешнюю торговлю России, у которой и без того 70% банковской системы под санкциями и «заморожены» все банковские авуары. Судя по всему, коллективный Запад решил обескровить финансовую систему РФ, чтобы ей не на что было вести военные действия в Украине.

Как известно, все войны когда-нибудь заканчиваются. Наступит конец и этой. Давайте прикинем, кто от неё выиграет, а кто – проиграет. В принципе, проигравшая сторона уже известна – это Украина. Её и без того ослабленная экономика этого противостояния с РФ не выдержит. Остаётся вопрос, сколько Запад готов заплатить Украине за то, что фактически превратил её в заложника. А остальные? Если РФ не развяжет ядерной войны, богатая сытая Европа относительно легко переживёт этот конфликт. ЕС и НАТО примут к себе новые страны, которые будут ещё больше бояться российской экспансии. Перестроив свою энергетику, Европа уменьшит зависимость от российских поставок нефти и газа, алюминия и удобрений, леса и металла. Китай от конфликта России с Западом только укрепит свои экономику и влияние в мире – РФ под санкциями будет вынуждена продавать ресурсы в Поднебесную по самым низким ценам. К тому же будет вынуждена открыть для КНР территорию от Дальнего Востока до Урала. Турция имеет перспективы стать единственным хабом по транзиту газа из РФ в Европу, что может спасти её экономику от краха.

А что случится в России после этой украинской авантюры?

Следует понимать, что для страны ничего хорошего не случится при любом исходе это «спецоперации». В случае успеха над Россией надолго опустится «железный занавес» перед цивилизованным миром. Нам уже сейчас грозят финансовыми санкциями, запретами доступа к современным товарам и технологиям. Прервутся дипломатические, туристические, культурные, спортивные и иные связи. Решительно упадёт курс рубля, потеряет всякий смысл и будет прекращён обмен рубля на валюту. Вновь вернётся дефицит товаров и продуктов питания, от которого мы давно отвыкли. Самые важные товары будут распределяться по карточкам. Россия медленно, но верно, начнёт превращаться в Северную Корею и Венесуэлу. Шойгу, Дерипаска и Кара-оол могут лишиться своего угольного актива, зарегистрированного в оффшоре Кипра.

Расслоение российского общества достигнет такого масштаба, что социальный и политический взрыв станет неизбежен. Национальные элиты, недовольные усугубляющейся обстановкой в стране, проникнутся идеями самоопределения и начнут процесс выхода из состава РФ. В Туве во главе сепаратистского движения встанут Кара-оол и Бичелдей. Их вес в обществе будет стремительно расти. В таких условиях вести речь о строительстве железной дороги в Туву или газификации республики будет бессмысленно. Дотации Центра Туве упадут, и доля людей, живущих за чертой бедности, начнёт неуклонно расти.

Как будет Кремль решать проблемы распадающейся страны, пока понять сложно. Но почва для этого подготовлена: русских в национальных республиках с каждым годом становится всё меньше. В общем, ситуация в стране будет напоминать события конца 80-90-х годов. И тогда единственным выходом из этого тупика станет смена власти. Какой будет новая российская власть и как сложатся отношения России и мира, покажет время.

Очень не хотелось бы описывать ситуацию, если по каким-то причинам мировое сообщество не позволит Путину победить Украину. Но во избежание недоговорённости и кривотолков на сей счёт всё же попробую представить картину последствий такого сценария. Если случится чудо, и Россия не сможет одолеть Украину с помощью обычных вооружений, Путин, скорее всего, исполнит угрозу и применит ядерную триаду, о чём он уже предупредил весь мир. Тогда нас ожидает всемирная катастрофа, пример которой нам неизвестен. Если бы Шойгу не пристроил в столице Тувы свою горнострелковую бригаду, нам можно было надеяться отсидеться в стороне от этой войны. Однако теперь нам вряд ли удастся избежать ответного ракетного удара по 55-й горнострелковой бригаде. Тогда если не всей республике, то, по крайней мере, Кызылу ядерной катастрофы не избежать. Последствия которой очевидны.

Впрочем, не будем так сгущать страсти. Путин и Шойгу – тоже люди. И погибать досрочно им вряд ли хочется. Но тогда всю верхушку российской власти, правительство и парламент, прикремлёвских бизнесменов и обслуживающих их пропагандистов ждёт суровый международный суд. А Россию – полное переформатирование власти с люстрацией всех, на кого опирался режим. Как известно, русские долго запрягают, но быстро ездят. А русский бунт – бессмысленный и беспощадный. Поэтому грех желать России поражения в этой очень странной неправдоподобной «спецоперации» в Украине, где одни славяне убивают других.

Кровавая бойня в Европе только началась. Последствия её непредсказуемы. Весь мир встревожен. И только Путин знает, что он делает. Он уверен в своей победе. Но, похоже, он в этой уверенности одинок. И весьма далёк от понимания ловушки, в которую он попал. Он надеется на то, что мировое сообщество перед лицом энергетического кризиса откажется от Украины и бросит её на произвол судьбы. Но такое вряд ли произойдёт.

Я вернусь к этой теме в следующих номерах газеты.

Кондрат Пчёлкин