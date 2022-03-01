Сергей Конвиз: Случилось самое страшное – война против всего мира

К провидцам себя не отношу, но бойня России с Украиной, развязанная 24 февраля, для меня новостью не стала. Ещё в номере газеты «РИСК» от 1 февраля 2022 года я без тени сомнения написал: «Россия предъявила ультиматум Западу и стянула 100-тысячную группировку на границе с Украиной. Украинская элита... призвала международное сообщество оказать ей военное содействие. Тут же США, Польша и страны Балтии принялись готовить и вооружать Украину, а Великобритания направила туда свой воинский контингент. Американцы начали строительство двух своих военных баз в Украине. Наши ответили ультиматумом, потребовав невозможное – вернуть Североатлантический альянс к границам 1997 года». Совершенно очевидно, что обе стороны конфликта и те, кто невольно был втянут в него (такие страны, как Беларусь), попали в военно-исторический капкан, когда выход из него только один – война.

Переговоры с Путиным утратили для Запада всякий смысл, поскольку «Россия потеряла доверие на Западе и превратилась в токсичное государство», а самого президента РФ воспринимают в цивилизованном мире больше как недоговороспособного тирана. При этом и Запад, и Россия «отступать не собираются», и каждая из сторон «надеется на успех», поскольку поражение в этой войне грозит утратой государственности. Учитывая это, я призвал земляков «готовиться к затягиванию поясов». Ниже я продолжу публикацию фрагментов из своих статей, выделяя их шрифтом.

Так, я написал: «Мы каждый день платим за желание Путина, Лаврова и Шойгу вернуть СССР». И привёл конкретный пример: «В 2008 году доллар стоил 28 рублей, сейчас его стоимость – 74 рубля». Кстати на момент, когда готовился этот номер газеты, доллар уже торговался по цене более 90 рублей, а купить его даже за 120 рублей невозможно. США в связи с военной интервенцией России в Украину ввели санкции против основных банков России. Теперь финансовая интервенция Центробанка России (простите за каламбур) курс рубля точно не спасёт. Доллар может тогда подорожать до 150 рублей. Сравните эту цифру со стоимостью доллара в 2008 году и получите девальвацию рубля в 435%. Вот это и будет цена для населения за авантюру правящей элиты. У нас 90% товаров и услуг привязано к доллару. Когда он дорожает, мы вынуждены урезать свои желания в этой пропорции.

Тогда 1 февраля я написал, что «открытая конфронтация с Западом несёт в себе реальную угрозу и для дотационных регионов РФ, в том числе и Тувы. Война неизбежно породит финансовые трудности. В результате плохо будет всем, но начнут «экономию бюджета» с дотационных регионов». А президент России, предъявляя ультиматум США и НАТО, требуя от них невозможного – возвращения к диспозиции 1997 года, создал ситуацию, при которой «только война может спасти авторитет нашего вождя». Тогда же предположил, что «для Белоруссии, как и для Украины, война будет иметь катастрофические последствия». К сожалению, так и случилось. В 6 часов утра 24 февраля Путин объявил о начале «военной спецоперации» российских войск в Украине. Россия отправила в Украину ракеты «Калибр», чтобы наглядно показать «братскому украинскому народу» бесперспективность сопротивления воли Путина. А сам Путин предложил военным Украины сдаваться на милость победителя.

В том номере газеты я отмечал, что «кому-то может показаться, что эти события вряд ли изменят жизнь в нашей республике». Я с таким мнением не согласился. Тогда ещё мир не услышал предупреждение Путина о том, что в случае вступления в войну третьих стран на стороне Украины он готов нанести удар такой силы, которого ещё никогда не было. Это явная угроза полномасштабной ядерной войны, поскольку другие виды войн известны. Мимо такого заявления пройти невозможно. Все же понимают: если Путин ударит по американским базам ядерным оружием, немедленно последует ответный ядерный удар по российским военным объектам. А значит, под прицел попадёт и родина министра обороны Шойгу в Кызыле, где расквартирована 55-я горнострелковая бригада. Не хочется быть мрачным провидцем, но в этом случае кызылчанам, живущим в Центре Азии вдали от Украины и считающим себя в безопасности (что успеют спрятаться в бомбоубежищах), останется только самостоятельно ползти на кладбище... Не зная этой чудовищной решимости нашего президента, я уже тогда написал: «не думаю, что можно даже с помощью ядерного оружия запугать весь мир». А это, скорее всего, означает, что третья мировая война с применением атомного оружия сейчас как никогда возможна. И от неё уж точно простым людям спрятаться будет негде.

Как известно, у всякой войны есть своё окончание. Будет покончено и с этой. Если будет применено ядерное оружие, выживших останется немного. И тогда вряд ли кого можно будет привести в суд и осудить. Если до этого дело не дойдёт, будет международный уголовный трибунал, в котором на скамью подсудимых непременно сядут те, кто инициировал эту резню. Министр обороны РФ наш замечательный земляк Сергей Шойгу уже занесён в санкционные списки. Его подопечного Шолбана Кара-оола дамоклов меч может и миновать – он за признание самопровозглашённых ДНР и ЛНР не голосовал. Как предусмотрительно не голосовали за ввод войск в Украину наши сенаторы Нарусова и Оюн. Но все должны понимать, что после этой войны, как бы она не закончилась, мы будем жить совсем в другом мире. Скорее всего, в стране поменяется политическая элита, в которой уже не будет места сегодняшним заискивающим подхалимам, торопливо угождавшим под пристальным взглядом телекамер поджигателю войны между славянскими народами. Хотя всем понятно, что войны хотели далеко не все депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Да и не все из числа тех, кто собрался на Совет Безопасности России, заседание которого затем в записи транслировалось на весь мир. Достаточно было посмотреть на руководителя Службы Внешней Разведки РФ Нарышкина. Он, осознавая серьёзность последствий войны с Украиной, под строгим взглядом Путина никак не мог сформулировать своё мнение относительно взаимоотношений РФ с сепаратистами в Донбассе и только с третьего захода после недвусмысленных поправок президента высказал то, чего от него нетерпеливо ожидал Путин.

И последнее, о чём хочу сказать. О детях и внуках Путина, воюющих в Украине, ничего не известно. Как неизвестно и о том, как сын Шойгу воюет с нацистами Украины. Наверное, нет там родственников и Медведева, Мишустина, Кара-оола и Дины Оюн. А есть простые парни, которые служат Отечеству и чьи жизни под угрозой. Они – на передовой, их жизни – в опасности. И наш долг – сделать всё, чтобы остановить кровопролитную войну с братским народом Украины. В Туве привыкли кланяться властям и просить милости у властьимущих. Докланялись – война пришла в наши семьи. И нам предложат за это платить. Это и есть расплата населения за безрассудное идолопоклонство, отсутствие гордости и желания чувствовать себя ГРАЖДАНИНОМ ОБЩЕСТВА.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.