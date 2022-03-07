Сергей Конвиз: Не все осознают, что мы находимся в начале долгого тяжёлого пути

Когда начались события, которые назвали «спецоперацией», мало кто предполагал, что они придут в каждый наш дом. Но оно случилось. И вот одни пошли закупать спички, соль, крупу и макароны, другие озаботились снятием наличности со счетов в банке. В выигрыше оказались те, то кто держал сбережения в иностранной валюте – они сразу обогатились в среднем процентов на 30. Правда, власти это предвидели. Поэтому приняли меры по ограничению сумм, которые могли снять граждане, успевшие стать богатыми. Следует заметить, что таких зажиточных за последние 15 лет стало намного меньше. Особенно – в Туве, где за последние 14 лет бедность выросла до таких размеров, что Тува в результате деятельности главы республики Шолбана Кара-оола превратилась в самый бедный регион России. Но даже это не стало препятствием для того, чтобы товары начали исчезать с прилавков магазинов. Многие предприниматели, охваченные жаждой наживы, начали стремительно менять ярлыки товаров, переоценивая свои остатки. Быстрее всего опустели полки магазинов, принадлежащих Тунёву, Доржу и Кара-оолу.

А в это время в Европе и Америке занялись тем, что взялись создавать проблемы нашим олигархам, которых теперь принято называть «бизнесменами». Власти западных стран – США, Англии и ЕС арестовали все (или почти все) их счета и всё имущество. «Под раздачу» попали практически все олигархи. Наиболее известные аресты яхт Сечина, Усманова, Мордашова и Тимченко. Ещё один не менее известный случай – попытка Абрамовича срочно избавиться от ФК «Челси» и для заглаживания вины перед Западом направить вырученное в Украину для оказания финансовой помощи пострадавшим. Речь идёт о 4 млрд. долларов США. Впрочем, вряд ли кто купит «Челси» даже за половину заявленной олигархом суммы.

Однако нам в Туве следует думать не о проблемах олигархов. Давайте спрогнозируем, что ожидает нашу глубоко дотационную республику в текущем году. Ни для кого не секрет, что цены ни на продукты, ни на электронику, ни на строительные материалы назад уже не вернутся. И это заботит многих. Тем не менее никаких заявлений о компенсациях населению дополнительных затрат из бюджета страны не слышно. Даже о таких малых, как это было в разгар пандемии, по 10 тыс. рублей. Если ничего не произойдёт в ближайшее время, то следует смириться с тем, что за всё придётся заплатить нам самим. Эта неопределённость может продлиться как минимум до конца 2022 года. Хорошо, если введут продуктовые карточки для малоимущих. Но и об этом пока никто ничего не говорит. Видимо, тема настолько горячая, а ситуация взрывоопасна, что власти боятся о ней упоминать.

Проблема, стоящая особняком – строительство. Как известно, в Туве практически отсутствует частное строительство. Львиную долю на рынке занимают государственные заказы. Стройматериалы уже сейчас подорожали на 20-40%. Вполне резонно ожидать, что на этом дело не закончится. Если кризис продолжится до конца года, цены могут вырасти в разы. А это означает, что всё строительство в республике встанет, поскольку в системе государственного заказа сроки и цены строительства останутся неизменными. А по ним построить, тем более в указанные в госконтрактах сроки, будет невозможно. Если власти будут действовать строго в рамках закона, массовое банкротство строительных компаний и «замораживание» строек неизбежны.

Недавно глава республики по инициативе прокурора провёл совещание по поводу разрушенной властями республики птицефабрики, а о подобном мероприятии, посвящённом проблемам строительного комплекса Тувы, что-то не слышно. Может быть, наш глава Ховалыг что-то знает, но скрывает? Может быть. Но, как говорится, шила в мешке не утаишь. Но я почему-то верю тем, кто полагает, что на самом деле никакого плана спасения экономики Тувы в этих экстраординарных условиях просто не существует. Это потому, что на сегодняшний день никто в стране не знает, сколько продлится эта неопределённость и чем она закончится для всех нас.

Но не одним строительством мы должны быть озабочены, хотя это огромный кусок проблем, связанных с решением социальных проблем, в том числе безработицы и уровня жизни граждан. Новый глава республики задекларировал грандиозные преобразования – повышение уровня жизни людей, газификация, борьба с сажей, снижение цен на электроэнергию и уголь. Как говорится, гладко было на бумаге... Решение этих задач было непростым и до «спецоперации» в Украине. А теперь... В реальных сегодняшних условиях всё задуманное Ховалыгом вряд ли осуществимо хотя бы потому, что казна России стремительно оскудела и будет продолжать таять у нас на глазах. Но и без того последняя командировка В.Ховалыга в Москву, его встречи в Минфине и правительстве РФ показали, что даже самые скромные запросы правительства Тувы не вызывают ожидаемой реакции российских властей, невзирая на недавние горячие обещания. Сегодняшняя ситуация говорит о том, что помощь нашего земляка Шойгу, которую он 14 лет оказывал республике из желания поддержать своего протеже Кара-оола, была значительно более весома, чем та, которую может оказать Кириенко. И Ховалыгу не стоит уповать на Кремль в ожидании манны небесной. А следует, засучив рукава, предметно заняться сегодняшними рутинными проблемами. А их меньше с его приходом во власть точно не стало. Скорее, даже они увеличились.

К примеру, ранее Тува и её население никогда не предполагали, что у нас возможен дефицит угля для отопления домовладений. А он взял да и появился. И не на пустом месте – его породили члены правительства В.Ховалыга, его ближайшее окружение.

Недруги главы взахлёб судачат о том, что у него не было и до сих пор нет команды. Вместо этого имеется сборище алчных непрофессиональных жуликов, прошедших хорошую школу мздоимства и воровства при Шолбане Кара-ооле. Спорить с ними сложно: оборвыши команды обанкротившегося экс-главы республики трудно признать за действенных результативных менеджеров. Я с членами правительства Ховалыга дел не имею. Но недавно в суде довелось наблюдать за показаниями министра топлива и энергетики Тувы Р.Кажин-оола. Того самого Романа Викторовича, которому мы все обязаны и дикому росту цен на электроэнергию, бешеным ценам на уголь и внезапно возникшему дефициту угля внутри республики. И знаете, этот «министр» не мог ответить ни на один вопрос суда и адвокатов. Ни на один! На всё он реагировал одинаково: «не знаю» или «не помню». Характерный пример – ответ чиновника на показания директора ГУПа «Хову-Аксынская ТЭЦ», заявившем, что министр Кажин-оол и его заместитель Доржу принуждали подписывать формы КС, содержавшие недостоверные сведения о выполненных работах, и заставляли оплачивать работы, которые не были на тот момент выполнены. Кажин-оол на это заявил, мол, он просто пытается уйти от ответственности. Сразу возникает яркая картинка коррупции, которая существовала в Минтопэнерго при главе правительства Кара-ооле.

Не думаю, что такая информация о министре Кажин-ооле для В.Ховалыга является тайной. Более того – уверен, что всё это хорошо ему известно. Тогда закономерно возникает вопрос: почему Кажин-оол до сих пор не уволен и вообще, учитывая его очевидные коррупционность и недееспособность, что он делает в правительстве? Ведь караооловские времена вроде уже закончились... Или это только нам так кажется? Я понимаю: если бы какой-то отъявленный министр-коррупционер был бы прекрасным менеджером и мог бы решать реальные задачи, поставленные руководством... Но организованный им рукотворный дефицит угля, подрывающий авторитет главы республики Ховалыга, является абсолютным доказательством его никчемности как министра. Если, конечно, этот дефицит не являлся целью его деятельности.

Не только Кажин-оол, но и многие другие, такие, как Брокерт и Хунай-оол, доставшиеся Ховалыгу от прежнего дискредитировавшего себя руководителя, до сих пор находятся на своих местах. И это невзирая на бодрые оптимистичные заявления нашего руководителя. Все перечисленное может говорить либо о том, что их очевидные коррупционность и профнепригодность не являются поводом для возможных отставок, либо о том, что у Ховалыга реально нет команды, способной заменить жуликов и воров, собравшихся возле бюджетной кормушки. И то, и другое – весьма печально. Особенно учитывая, что Тува в силу объективных обстоятельств заходит в полосу кризисных явлений, которые могут продлиться достаточно долго. Республика реально стоит на пороге мобилизационной модели финансово-хозяйственной деятельности. И с кем Владислав Товарищтайович собирается мобилизовывать экономику? С Брокертом, с Кажин-оолом? Не смешите меня.

Проблема в том, что в республике может созреть революционная ситуация, при которой, как учил Ленин, верхи не могут жить по-новому, а низы не хотят жить по-старому. В республике все как-то привыкли, что члены правительства и прикормленные ими вороватые бизнесмены расхищают бюджет, оставляя населению крохи. Но при этом население может сводить с концами, хоть и нищает потихоньку. Сейчас складывается иная картина жизни. Скоро может статься, что нашим отъявленным жуликам по большому счёту и украсть будет нечего. А население не будет иметь возможность поддерживать даже сложившийся минимальный жизненный уровень. Резко увеличится и без того рекордная в стране безработица. Возрастёт преступность, а полиция вообще прекратит пресечение бытового воровства. Поднимут, как в конце 90-х, голову сепаратисты. И тут одними запретами разных непатриотичных слов ничего не решишь. В этом плане примечательно заявление олигарха Дерипаски на Красноярском экономическом форуме. Советую ознакомиться, пока в стране работает Интернет. Складывается впечатление, что из всех чиновников и олигархов страны только он имеет трезвый взгляд на будущее и не боится говорить правду.

Впрочем, это уже тема следующего номера. Наберитесь терпения.

До встречи.

Сергей Конвиз