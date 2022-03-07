Страна борется с фейками, нациками и пацифистами

24 февраля для России наступило новое время. Время потрясений, не сбывшихся надежд и пессимизма. Западные «партнёры» предупреждали, что у нас могут наступить чрезвычайно жёсткие времена, но в это как-то не верилось. И вот это время наступило.

Неприятности начались с того, что Генеральная Ассамблея ООН подавляющим числом голосов (141 из 180) приняла резолюцию в поддержку Украины. Нас поддержали только Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея. Плечом к плечу не встали с Россией даже члены ОДКБ – Армения, Киргизия, Казахстан и Таджикистан. А потом, почувствовав запах победы, западные «партнёры» обрушили на нас санкции.

Первыми пострадали российские банки, затем пришёл черёд олигархов. «Под нож» пошли валютные авуары, виллы и яхты. Затем пришла очередь за нашими знаменитыми пропагандистами, у которых нашлось много чего заработанного непосильным трудом. А следом санкции коснулись и всех остальных граждан России, которых лишили возможности пользоваться мерседесами, айфонами и многим другим, к чему они за последние годы привыкли.

Но и этого им показалось мало – сначала Airbus, а затем Boeing и Embraer приостановили поставки запчастей к самолётам и поддержку российских авиакомпаний. А лизинговая компания AerCap прекратила сотрудничество с российскими авиакомпаниями. Росавиация запретила полёты нашей авиации за границу, чтобы там не арестовали самолёты. А тем, кто летает на Боингах и Аэрбасах внутри России, разрешила не проводить технические осмотры лайнеров и переподготовку лётного состава. Своё небо для российских самолётов закрыли 37 государств, в том числе все страны ЕС, Норвегия и Канада. Все рейсы в Европу на неопределённый срок отменили «Аэрофлот» и «Победа». S7 Airlines не будут летать в европейские страны как минимум до 26 марта. «Уральские авиалинии» до конца марта отменили рейсы в Венгрию, Испанию, Португалию, Израиль, Azur air – на Кубу, в Доминикану и Мексику. В Египте задержали борт «Уральских авиалиний», который собирался вылетать в Москву. Рейс U6 1886, который должен был следовать из Шарм-эль-Шейха в Москву (Домодедово) задержан, сообщает РИА Новости. Туристы вернулись в отели. «Лизингодатель подал заявку в египетские авиационные власти, чтобы они остановили этот самолёт, и Евроконтроль (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) не выдает разрешение на пролет своей зоны, чтобы они вернулись». Не обошлось без проблем и по автомобильной части. BMW, Citroen, General Motors, Volkswagen, Jaguar Land Rover и Audi прекратили отгрузку автомобилей в Россию. Toyota и Lexus, Mercedes-Benz и Volvo приостановили производство и поставки своей продукции. Nissan приостановил поставки кроссовера Pathfinder. Skoda сократила производство легковых автомобилей из-за недостатка комплектующих. Chery остановила закупку автомобилей для России. Geely приостановила отгрузки автомобилей дилерским центрам в России. АВТОВАЗ приостановил выпуск машин из-за отсутствия комплектующих.

Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России.

Apple объявила об ограничении работ Apple Pay и «других сервисов», а также приостановила продажи своей продукции в России. Nokia приостановила свою деятельность в РФ. AMD и Intel приостановили поставки своих процессоров в Россию. Немецкий производитель программного обеспечения для организаций SAP прекратил работу в России. Крупнейший в мире производитель полупроводников TSMC приостановил поставки.

Западные компании прекратили сотрудничество с нефтяными и газовыми компаниями РФ. Они покидают Россию. Американская компания ExxonMobil объявила, что выходит из российского нефтегазового проекта «Сахалин-1», другой нефтяной гигант – Shell – сообщил, что выйдет из всех совместных предприятий с «Газпромом», в том числе из проекта «Сахалин-2», британская BP объявил о выходе из состава акционеров «Роснефти».

В Красноярске начался международный экономический форум (КЭФ-22). На нём не мог не «засветиться» наш доморощенный депутат Госдумы Шолбан Кара-оол, который публично высказался в поддержку всех решений о спецоперации в Украине и драконовских санкциях в отношении протестующих против неё. Он прямо заявил: «Верховный главнокомандующий правильно поступил. Мы должны поддерживать нашу армию. У нас есть партнёры и союзники, с которыми можно выстраивать экономические отношения. С ними нужно выстраивать взаимовыгодное сотрудничество, но верные наши союзники – это Армия и военно-морской флот... Россия всегда славилась тем, что отстаивала правду». И с пафосом завершил своё выступление словами: «За нами – правда!».

Нужно отметить, что слова Кара-оола вряд ли изменят минорные настроения в нашем обществе. Если бы у всех были в карманах акции разреза «Каа-Хемский», его бы, наверное, многие поддержали. А так он, как говорится, сел в лужу.

Более здраво выступил его компаньон по угольному бизнесу руководитель объединенной компании «Русал» и En+ Group олигарх и бизнесмен Олег Дерипаска, который констатировал: «Железный занавес уже опустился. Через три недели станет понятно, что будет с банками». И тогда увидим, «кто останется от наших партнёров». Скорее всего, «мы очень удивимся, сколько их осталось. Их можно будет пересчитать на пальцах руки...». Подытоживая, он предположил так подсчитать возможные потери страны: «берём кризис 98-го и умножаем на три».

А далее он поддержал подзабытую идею Шойгу о переносе столицы России в Сибирь, задав простой вопрос: «зачем нам столица в Москве, если у нас все интересы в Азии?». Ведь всё будет смотреться по-другому – «и другое время подлёта ракет, и всё остальное...», если она (столица) «будет находиться в Новосибирске или в Красноярске». И то правда. Вряд ли НАТО уберёт свои ракеты от наших западных границ, чем бы не закончилась наша спрецоперация в Украине. «Тогда здесь будут создаваться новые банки, институты. Какой смысл летать в Москву за простыми вещами»... Не обошёл он стороной и любимую тему по поводу ставки рефинансирования ЦБ РФ (20% с начала марта), которая убивает любой бизнес. Это выступление известного в стране бизнесмена впоследствии было признано «ярким и афористичным». При этом олигарх заявил, что «главные рецепты готов озвучить после достижения мира».

Привожу два выступления двух очень разных людей – олигарха и депутата. Оба имеют некоторое отношение к Туве. Но какая между ними бездна! Олигархи – люди дела, как бы к ним не относиться. Они думают о будущем трезво. Политикам же, как правило, лишь бы вылезть на трибуну и прокукарекать что-нибудь в поддержку начальства. А там – хоть трава не расти.

Как видите, нас, скорее всего, ожидают два-три очень сложных года. Это время выживания нации. И нам нужно готовиться к этому здесь и сейчас.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин