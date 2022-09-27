Перекрёсток мнений
Цитаты Владимира Путина
Аноним, 21-09-2022 #1[ru]
Спустя несколько минут после обращения Путина раскупили все билеты в Стамбул, Ереван и Тбилиси. Ходят слухи, что мужчин уже не выпускают из страны без справки из военкомата. Уходим по одному. Если что, мы – геологи.
Аноним, 21-09-2022 #2[ru]
Скабеева вместе с другими устроили вечер обсуждения ядерного удара и пришли к уверенному (будто есть запасная планета) выводу, что бомбить надо было Британию в день похорон королевы, ведь там присутствовали «все лучшие люди». Ещё одно доказательство того, что государство превратилось в зазеркалье. В цивилизованных странах таких пациентов в стационаре держат.
Аноним, 21-09-2022 #4[ru]
Все планы Путина, которые он, собственно, не скрывая, изложил главе ЦРУ Бернсу в ноябре 2021 года, – о том, что Европа, опасаясь газовых цен, не вмешается, что Киев будет раздавлен за 72 часа, и которые Бернс потом честно рассказал студентам, – оказались фантазиями. Деньги на вундервафли были украдены. Деньги на агентов, которые должны были убить Зеленского, были украдены. Угадайте, что случилось с деньгами на армию?
Путен, 21-09-2022 #5[ru]
Сразу в рай? Или сначала просто сдохнете?)))
Аноним, 22-09-2022 #7[ru]
Путин успокоил мобилизуемых: если вас всех убьют, я применю ядерное оружие. И ваши родные тоже очень скоро к вам присоединятся.
Аноним, 22-09-2022 #8[ru]
Зеленский: «Мы были готовы обменять Медведчука на хотя бы одного защитника «Азовстали», а получилось вот сколько людей вернуть. Это повод выпить всей страной». Украина вернула своих бойцов «Азова» (признан в России террористической организацией). Путин взамен забрал своего кума Медведчука. Я просто напомню: в мае МИД уверяли, что Россия менять на Медведчука бойцов «Азова» не будет. И что их ждёт трибунал...
Аноним, 22-09-2022 #9[ru]
Путин, ты – супер! Ты привел спецоперацию в каждый российский дом. Это именно то, что нужно сейчас. Ты сумел разворошить это равнодушное болото. Этот день мы приближали, как могли, но ты всё делаешь сам. Умница!
Свежий анекдот
Аноним, 21-09-2022 #1[ru]
«Пропаганда нетрадиционных отношений неминуемо приведет к деградации, а потом и к полному закату человечества», – заявил Шолбан Кара-оол. Интересно, а он обсудил эту чушь с главным геем России?..
У России всё идёт по плану. Но в Украине свой план
Аноним, 21-09-2022 #1[ru]
Начинается могилизация. Госдума приняла поправки: О наказании до 10 лет лишения свободы за дезертирство; О введении в УК понятий мобилизация, военное положение, военное время. Путин: в России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация. Призывать будут в первую очередь запасников и тех, кто уже проходил военную службу. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября. Первые шаги к объявлению мобилизации сделаны. Теперь ожидаем, когда всех мужчин начнут грести, как гребут в банановых республика ЛДНР.
Аноним, 21-09-2022 #2[ru]
Теперь посмотрим, как запоют диванные патриоты. Очень хочу посмотреть, как Кара-оол и Шойгу будут со слезами на глазах отправлять на фронт своих сыновей. Но не дождусь – 100 процентов, так как соломку они себе уже подстелили: «Призывать будут в первую очередь запасников и тех, кто уже проходил военную службу» – то есть тех, кто не смог откупиться от армии. Дети чиновников в это число точно не входят.
Аноним, 21-09-2022 #4[ru]
Ну, кстати, мобилизация не такая уж частичная. Я думал, что меньше будет. Отдельно надо сказать, что они вообще не готовы к таким объемам. Никакой инфраструктуры для мобилизации такого масштаба – нет. Обучать некому. Рабочей техники в учебках для этого – нет. Да и самих учебок.
Аноним, 21-09-2022 #5[ru]
Шойгу привел потери Украины. По его словам, страна потеряла 61 тысячу военнослужащих убитыми. Потери РФ – 5 937 человек, заявил Шойгу. Тогда зачем мобилизация, хоть и «частичная», если армия Шойгу и так уже почти всех укропов перебила, а сама уцелела почти в полном составе?..
Аноним, 21-09-2022 #7[ru]
Сегодня все население России взяли в заложники. Все бредут на б..., как будто заговоренные... Вот именно эта пассивность, завороженность, надежда, что тебя лично не коснётся, что как-то образуется само, что ты сам все равно ничего тут поделать не сможешь. Достаточно демонстрации силы и непреклонного проявления злой воли – и люди впадают в транс.
Аноним, 21-09-2022 #9[ru]
Шойгу: 5937 российских военных погибли в ходе «спецоперации». А почему нолик в конце забыл?
Аноним, 21-09-2022 #11[ru]
«Приказ Верховного Главнокомандующего подлежит неукоснительному исполнению. Уверен, так есть и так будет», – вещает Шолбан Кара-оол. Уважаемый Шолбан Валерьевич, а вы уже записались добровольцем на фронт? Ведь ваш начальник Володин сказал, что удовлетворит просьбы депутатов, если они изъявят желание поучаствовать в мобилизации. Если у вас слишком большая занятость, то отправьте в окопы хотя бы своего сына и братьев, имеющих боевой опыт. Этот шаг очень поднимет дух земляков и подстегнет их желание участвовать в СВО.
Аноним, 21-09-2022 #13[ru]
Дмитрий Низовцев позвонил Николаю Пескову под видом сотрудника военкомата и попросил прийти на медосмотр. Сын путинского ёршика дал понять, что на мобилизацию его ждать не нужно, ведь он – голубая кровь, а не какое-то быдло: «Вы должны понимать, если знаете, что я господин Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на другом уровне», – заявил Николай Песков.
Аноним, 21-09-2022 #16[ru]
Античеловечная страна за один день сделала сразу сотню шагов вперед к пропасти. И это хорошо. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. У Путина остался один козырь, и поэтому я вместе с тупыми ватниками кричу: Путин, нажми красную кнопку! Не тяни!!
Аноним, 22-09-2022 #20[ru]
До сегодняшнего дня 1/3 миллиона мужчин худо-бедно кормили себя сами. Теперь их три раза в день должно кормить государство. Совершенно очевидно, что экономика к этому не готова, правительство в тихом ах*е.
Аноним, 22-09-2022 #23[ru]
Россия теряет Армению. ОДКБ конец. В Ереване перед приездом Ненси Пелоси в Армении были сняты все флаги РФ и заменили их на США. Также были сняты все банеры с фото Путина.
Аноним, 22-09-2022 #24[ru]
Дмитрий Песков назвал ложью данные о том, что в России могут мобилизовать до 1 млн. человек. Человек, который уверял ещё несколько дней назад, что никакой мобилизации не будет, не может врать. Конечно, верим!
Аноним, 22-09-2022 #27[ru]
Изучаю данные по мобилизации. По стране вручают повестки в основном на предприятиях, которые всегда использовались как админресурс на выборах, бюджетные предприятия, медучреждения и т.д. Как проголосовали, товарищи?
Аноним, 23-09-2022 #28[ru]
Кто у нас в стране люди первого сорта? Про депутатов и сенаторов уже упоминали, чиновники – туда же. Глава ВТБ призвал не брать в армию особо ценных банкиров: «Я думаю, что по-любому для финансового сектора будут определенные категории критически важных сотрудников, которые получат отсрочку и не будут призываться. Я думаю, это будет сделано не только по банковской, но и по другим отраслям, без которых жизнедеятельность государства невозможна» – Костин... Сотрудников «дочки» «Газпрома»: «Газпром ПХГ» уведомляют о получении отсрочек от мобилизации на целый год... В письме лишь говорится, что работники попадают в «специальный воинский учет». Остальной скот с дружным мычанием без сопротивления отправляется на убой.
Коротко
Аноним, 21-09-2022 #1[ru]
«Скидки на российский уголь для Азии превысили 60%» – если скидки на уголь 60% для заграницы, то почему для своих сограждан угольщики не делают скидок??? Они иностранные агенты что ли???
Аноним, 23-09-2022 #2[ru]
«В Госдуме хотят разрешить многодетным отцам заключать контракты с ВС РФ» – зачем какие-то законы про контракты, если можно просто по повестке забрить любого? К примеру, в Бурятии военкомат прислал повестку никогда не служившему отцу пятерых несовершеннолетних детей. https://t.me/horizontal_russia/14815
Кызыл: Игра в подкидного... мэра
Аноним, 21-09-2022 #1[ru]
Вот этим-то мобилизация точно по... И их отпрыскам.
Аноним, 22-09-2022 #9[ru]
Гонки мерзавцев. Карикатура супер! Деградация полная и необратимая. Бесы. Серой пахнет!
Аноним, 23-09-2022 #13[ru]
Неужели в Донбассе наши мужики бьются вот за этих мерзавцев?
Аноним, 24-09-2022 #14[ru]
Тунев-Грицюк, откуда вообще берутся эти паршивые рожи?
Аноним, 24-09-2022 #16[ru]
Так кто же всё-таки будет Мэром? Лопсан, Богусов, Тунев, Баян или Бартына-Сады?
«Добро пожаловать в клуб»
Аноним, 21-09-2022 #1[ru]
Певица Алла Пугачева попросила признать ее иностранным агентом: «Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем [Максимом Галкиным], честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».
Аноним, 23-09-2022 #2[ru]
У нас как в старые (не)добрые советские времена, все, кто шагают не в ногу – те враги. Сегодня опять нельзя иметь «особое» мнение...
Перекрёсток мнений
Аноним, 22-09-2022 #1[ru]
Читаю бесконечные комментарии к видео с «человеком, чудовищно похожим на Пригожина» и думаю вот о чем... Страна у нас большая, людей таких, думающих о преступлении с разной степенью серьезности, – да и просто недоумков, безмозглых дебилов, – должны быть многие десятки, а то и сотни тысяч, чисто статистически. Раньше кого-то из них останавливал страх наказания. Не хотелось в тюрьму на многие годы. И как-то эти люди гнали от себя интересные мысли, сдерживали себя. Теперь их картина мира изменилась. «Ну, в крайнем случае, пойду в ЧВК... Да к тому же и так могут забрить, если мобилизация будет, так что все равно на войну идти...» Так что ж не убить, не искалечить, не ограбить, если хочется? Новые времена в России уже настали. Новые порядки. И кажется, новая власть: она уже тут.
Аноним, 23-09-2022 #2[ru]
Ну, вот скажите, какой из жадного Аяса Глава Республики? Бесполезный и бестолковый персонаж, да и ещё к тому же зять того самого уголовника Бичелдея, который в 90-е года занимался сепаратизмом и благодаря ему, из республики уехали десятки тысяч русских.
Инвестиционная непривлекательность
Аноним, 21-09-2022 #1[ru]
Трансстрой из Абакана, а не из Минусинска
Аноним, 22-09-2022 #2[ru]
Расчёт господина Андрианова очень прост, быстро понастроить дешёвых панельных халуп для местных аборигенов и продать все это в тридорого под красивым фантиком, как в той поговорке: купились, как индейцы на бусы.
Аноним, 24-09-2022 #5[ru]
Да, действительно, не совсем понятно, зачем привели сюда строителей из соседнего региона, когда свои сидят без работы? ШВК любил приглашать всяких проходимцев, которые кроме воровства бюджетных денег ничем больше не занимались. Наверное, только в Туве такое происходит: местных гнобят, а гастарбайтеров с почестями приглашают. Театр абсурда.
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