    Перекрёсток мнений

Аноним, 21-09-2022 #1[ru]

Спустя несколько минут после обращения Путина раскупили все билеты в Стамбул, Ереван и Тбилиси. Ходят слухи, что мужчин уже не выпускают из страны без справки из военкомата. Уходим по одному. Если что, мы – геологи.

Аноним, 21-09-2022 #2[ru]

Скабеева вместе с другими устроили вечер обсуждения ядерного удара и пришли к уверенному (будто есть запасная планета) выводу, что бомбить надо было Британию в день похорон королевы, ведь там присутствовали «все лучшие люди». Ещё одно доказательство того, что государство превратилось в зазеркалье. В цивилизованных странах таких пациентов в стационаре держат.

Аноним, 21-09-2022 #4[ru]

Все планы Путина, которые он, собственно, не скрывая, изложил главе ЦРУ Бернсу в ноябре 2021 года, – о том, что Европа, опасаясь газовых цен, не вмешается, что Киев будет раздавлен за 72 часа, и которые Бернс потом честно рассказал студентам, – оказались фантазиями. Деньги на вундервафли были украдены. Деньги на агентов, которые должны были убить Зеленского, были украдены. Угадайте, что случилось с деньгами на армию?

Путен, 21-09-2022 #5[ru]

Сразу в рай? Или сначала просто сдохнете?)))

Аноним, 22-09-2022 #7[ru]

Путин успокоил мобилизуемых: если вас всех убьют, я применю ядерное оружие. И ваши родные тоже очень скоро к вам присоединятся.

Аноним, 22-09-2022 #8[ru]

Зеленский: «Мы были готовы обменять Медведчука на хотя бы одного защитника «Азовстали», а получилось вот сколько людей вернуть. Это повод выпить всей страной». Украина вернула своих бойцов «Азова» (признан в России террористической организацией). Путин взамен забрал своего кума Медведчука. Я просто напомню: в мае МИД уверяли, что Россия менять на Медведчука бойцов «Азова» не будет. И что их ждёт трибунал...

Аноним, 22-09-2022 #9[ru]

Путин, ты – супер! Ты привел спецоперацию в каждый российский дом. Это именно то, что нужно сейчас. Ты сумел разворошить это равнодушное болото. Этот день мы приближали, как могли, но ты всё делаешь сам. Умница!

Аноним, 21-09-2022 #1[ru]

«Пропаганда нетрадиционных отношений неминуемо приведет к деградации, а потом и к полному закату человечества», – заявил Шолбан Кара-оол. Интересно, а он обсудил эту чушь с главным геем России?..

Аноним, 21-09-2022 #1[ru]

Начинается могилизация. Госдума приняла поправки: О наказании до 10 лет лишения свободы за дезертирство; О введении в УК понятий мобилизация, военное положение, военное время. Путин: в России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация. Призывать будут в первую очередь запасников и тех, кто уже проходил военную службу. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября. Первые шаги к объявлению мобилизации сделаны. Теперь ожидаем, когда всех мужчин начнут грести, как гребут в банановых республика ЛДНР.

Аноним, 21-09-2022 #2[ru]

Теперь посмотрим, как запоют диванные патриоты. Очень хочу посмотреть, как Кара-оол и Шойгу будут со слезами на глазах отправлять на фронт своих сыновей. Но не дождусь – 100 процентов, так как соломку они себе уже подстелили: «Призывать будут в первую очередь запасников и тех, кто уже проходил военную службу» – то есть тех, кто не смог откупиться от армии. Дети чиновников в это число точно не входят.

Аноним, 21-09-2022 #4[ru]

Ну, кстати, мобилизация не такая уж частичная. Я думал, что меньше будет. Отдельно надо сказать, что они вообще не готовы к таким объемам. Никакой инфраструктуры для мобилизации такого масштаба – нет. Обучать некому. Рабочей техники в учебках для этого – нет. Да и самих учебок.

Аноним, 21-09-2022 #5[ru]

Шойгу привел потери Украины. По его словам, страна потеряла 61 тысячу военнослужащих убитыми. Потери РФ – 5 937 человек, заявил Шойгу. Тогда зачем мобилизация, хоть и «частичная», если армия Шойгу и так уже почти всех укропов перебила, а сама уцелела почти в полном составе?..

Аноним, 21-09-2022 #7[ru]

Сегодня все население России взяли в заложники. Все бредут на б..., как будто заговоренные... Вот именно эта пассивность, завороженность, надежда, что тебя лично не коснётся, что как-то образуется само, что ты сам все равно ничего тут поделать не сможешь. Достаточно демонстрации силы и непреклонного проявления злой воли – и люди впадают в транс.

Аноним, 21-09-2022 #9[ru]

Шойгу: 5937 российских военных погибли в ходе «спецоперации». А почему нолик в конце забыл?

Аноним, 21-09-2022 #11[ru]

«Приказ Верховного Главнокомандующего подлежит неукоснительному исполнению. Уверен, так есть и так будет», – вещает Шолбан Кара-оол. Уважаемый Шолбан Валерьевич, а вы уже записались добровольцем на фронт? Ведь ваш начальник Володин сказал, что удовлетворит просьбы депутатов, если они изъявят желание поучаствовать в мобилизации. Если у вас слишком большая занятость, то отправьте в окопы хотя бы своего сына и братьев, имеющих боевой опыт. Этот шаг очень поднимет дух земляков и подстегнет их желание участвовать в СВО.

Аноним, 21-09-2022 #13[ru]

Дмитрий Низовцев позвонил Николаю Пескову под видом сотрудника военкомата и попросил прийти на медосмотр. Сын путинского ёршика дал понять, что на мобилизацию его ждать не нужно, ведь он – голубая кровь, а не какое-то быдло: «Вы должны понимать, если знаете, что я господин Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на другом уровне», – заявил Николай Песков.

Аноним, 21-09-2022 #16[ru]

Античеловечная страна за один день сделала сразу сотню шагов вперед к пропасти. И это хорошо. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. У Путина остался один козырь, и поэтому я вместе с тупыми ватниками кричу: Путин, нажми красную кнопку! Не тяни!!

Аноним, 22-09-2022 #20[ru]

До сегодняшнего дня 1/3 миллиона мужчин худо-бедно кормили себя сами. Теперь их три раза в день должно кормить государство. Совершенно очевидно, что экономика к этому не готова, правительство в тихом ах*е.

Аноним, 22-09-2022 #23[ru]

Россия теряет Армению. ОДКБ конец. В Ереване перед приездом Ненси Пелоси в Армении были сняты все флаги РФ и заменили их на США. Также были сняты все банеры с фото Путина.

Аноним, 22-09-2022 #24[ru]

Дмитрий Песков назвал ложью данные о том, что в России могут мобилизовать до 1 млн. человек. Человек, который уверял ещё несколько дней назад, что никакой мобилизации не будет, не может врать. Конечно, верим!

Аноним, 22-09-2022 #27[ru]

Изучаю данные по мобилизации. По стране вручают повестки в основном на предприятиях, которые всегда использовались как админресурс на выборах, бюджетные предприятия, медучреждения и т.д. Как проголосовали, товарищи?

Аноним, 23-09-2022 #28[ru]

Кто у нас в стране люди первого сорта? Про депутатов и сенаторов уже упоминали, чиновники – туда же. Глава ВТБ призвал не брать в армию особо ценных банкиров: «Я думаю, что по-любому для финансового сектора будут определенные категории критически важных сотрудников, которые получат отсрочку и не будут призываться. Я думаю, это будет сделано не только по банковской, но и по другим отраслям, без которых жизнедеятельность государства невозможна» – Костин... Сотрудников «дочки» «Газпрома»: «Газпром ПХГ» уведомляют о получении отсрочек от мобилизации на целый год... В письме лишь говорится, что работники попадают в «специальный воинский учет». Остальной скот с дружным мычанием без сопротивления отправляется на убой.

Аноним, 21-09-2022 #1[ru]

«Скидки на российский уголь для Азии превысили 60%» – если скидки на уголь 60% для заграницы, то почему для своих сограждан угольщики не делают скидок??? Они иностранные агенты что ли???

Аноним, 23-09-2022 #2[ru]

«В Госдуме хотят разрешить многодетным отцам заключать контракты с ВС РФ» – зачем какие-то законы про контракты, если можно просто по повестке забрить любого? К примеру, в Бурятии военкомат прислал повестку никогда не служившему отцу пятерых несовершеннолетних детей. https://t.me/horizontal_russia/14815

Аноним, 21-09-2022 #1[ru]

Вот этим-то мобилизация точно по... И их отпрыскам.

Аноним, 22-09-2022 #9[ru]

Гонки мерзавцев. Карикатура супер! Деградация полная и необратимая. Бесы. Серой пахнет!

Аноним, 23-09-2022 #13[ru]

Неужели в Донбассе наши мужики бьются вот за этих мерзавцев?

Аноним, 24-09-2022 #14[ru]

Тунев-Грицюк, откуда вообще берутся эти паршивые рожи?

Аноним, 24-09-2022 #16[ru]

Так кто же всё-таки будет Мэром? Лопсан, Богусов, Тунев, Баян или Бартына-Сады?

Аноним, 21-09-2022 #1[ru]

Певица Алла Пугачева попросила признать ее иностранным агентом: «Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем [Максимом Галкиным], честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».

Аноним, 23-09-2022 #2[ru]

У нас как в старые (не)добрые советские времена, все, кто шагают не в ногу – те враги. Сегодня опять нельзя иметь «особое» мнение...

Аноним, 22-09-2022 #1[ru]

Читаю бесконечные комментарии к видео с «человеком, чудовищно похожим на Пригожина» и думаю вот о чем... Страна у нас большая, людей таких, думающих о преступлении с разной степенью серьезности, – да и просто недоумков, безмозглых дебилов, – должны быть многие десятки, а то и сотни тысяч, чисто статистически. Раньше кого-то из них останавливал страх наказания. Не хотелось в тюрьму на многие годы. И как-то эти люди гнали от себя интересные мысли, сдерживали себя. Теперь их картина мира изменилась. «Ну, в крайнем случае, пойду в ЧВК... Да к тому же и так могут забрить, если мобилизация будет, так что все равно на войну идти...» Так что ж не убить, не искалечить, не ограбить, если хочется? Новые времена в России уже настали. Новые порядки. И кажется, новая власть: она уже тут.

Аноним, 23-09-2022 #2[ru]

Ну, вот скажите, какой из жадного Аяса Глава Республики? Бесполезный и бестолковый персонаж, да и ещё к тому же зять того самого уголовника Бичелдея, который в 90-е года занимался сепаратизмом и благодаря ему, из республики уехали десятки тысяч русских.

Аноним, 21-09-2022 #1[ru]

Трансстрой из Абакана, а не из Минусинска

Аноним, 22-09-2022 #2[ru]

Расчёт господина Андрианова очень прост, быстро понастроить дешёвых панельных халуп для местных аборигенов и продать все это в тридорого под красивым фантиком, как в той поговорке: купились, как индейцы на бусы.

Аноним, 24-09-2022 #5[ru]

Да, действительно, не совсем понятно, зачем привели сюда строителей из соседнего региона, когда свои сидят без работы? ШВК любил приглашать всяких проходимцев, которые кроме воровства бюджетных денег ничем больше не занимались. Наверное, только в Туве такое происходит: местных гнобят, а гастарбайтеров с почестями приглашают. Театр абсурда.