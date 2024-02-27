«Налетай, торопись, покупай живопись!»

Спробуй заячий помёт!

Он – ядрёный! Он проймёт!

И куды целебней мёду,

Хоть по вкусу и не мёд.

Он на вкус хотя и крут,

И с него, бывает, мрут,

Но какие выживают –

Те до старости живут!

Леонид Филатов

Наверное, наше правительство очень обрадовалось, когда свежую статистику прочитало. Правда, я подозреваю, что-то статистика, наверное, очень свежая, но кто данные в эту статистику забивал? Современная статистика – это не сухие цифры, а поэзия, полёт фантазий и приятных мечтаний. По свежей статистике Тыва стремительно преодолела порог бедности. А вот при бывшем губернаторе всё никак не могла, всё стеснительно и нерешительно как-то мялась возле порога. А при Ховалыге хоп – и преодолела!

Так вот, с преодолением порога у нас сразу закрутилась экологическая тема. Не буду долго размусоливать здесь и ходить вокруг да около плетня, на который правительство тень уже навело. Смотрите: моя версия теневой экологии такая...

Кто-то умный в правительстве решил чуток деньжат подкалымить. А как? В Тыве это трудно – все ниши заняты, на каждом направлении экономики сидит свой смотрящий от правительства, не протиснешься ни за что. В Минсельхозе, например, на субсидиях, на безвозвратных кредитах сидят прожорливые тётки и, как цепные псы, до них никого не подпускают. В Минстрое, так вообще – власть поменялась с приходом нового заезжего зампреда Лукина. А это значит, что интересные в финансовом отношении стройподряды отныне будут получать строительные фирмы из Красноярска. Ну и так далее, и тому подобное. А чиновников с аппетитом в тувинском правительстве много: жёны-дети-тёщи есть-пить просят – вот и крутись.

Ну, так вот, снова к моей версии про экологию. Инвесторы же не хотят в Тыву деньги свои вкладывать. Ненадёжно как-то, всякие слухи множатся про Главу Ховалыга. Мол, вот-вот отправят в отставку... Что делать? Идея появилась про статистику не просто так. Взяли цифры, туда-сюда из разных столбцов пораскидали, похимичили математику с арифметикой – вот, на тебе! В результате получилось, что та-дам!!! – тывинцы преодолели бедность!

И в Тыву сразу хлынули разные чудаки на букву «М» со своими предложениями улучшений и модернизаций жизни. А наше правительство знай нахваливать заезжих чудаков! Мол, граждане, смотрите и покупайте! Про все модернизации говорить не буду, а вот именно про экологию, да. Какие-то из Петербурга учёные понаехали, их встретили чин-чинарём, оказали почести всякие тывинские и понаписали везде, где только можно: дескать, покупайте чудодейственный порошок!

Там, понимаете, завлекаловка в том, что тывинцы в Кызыле задыхаются от дыма и сажи, которые от угля Каа-Хемского разреза лёгкие забивают гражданам. И питерцы предлагают этот порошок. Его надо добавлять в уголь, смешивать, после чего дым из трубы будет уже не ядовито-чёрный, а как бы безвредно-белый. И всё! Вот тебе и решение всех проблем! Просто порошок в пачке за 500 рублей. И не надо никакой газификации, электрификации, не надо ТЭЦ перестраивать и реконструировать. Ребята из правительства порошком веко-вечную проблему решили.

Дураки, что ли? В смысле, на дураков рассчитано? Питерцы, они ещё те затейники. Они же хоть и россияне, как тывинцы, но они европейские россияне, не знают местных климатических зимних температур, не знают, что тывинцы в массе своей бедны, как те церковные мыши – уголь в мешках покупают за 350 рублей штука. В самый мороз надо мешка три в печку забросить, а это как раз примерно 5-6 вёдер угля на сутки. А ещё прибавьте этот питерский порошок за 500 рублей – сколько всего выйдет? Наверное, 500 рублей за мешок порошка – это не окончательная цена. Этот же порошок не в Тыве будут производить, а везти за тридевять земель придётся – из Питера. Хитрецы из правительства сами себя обхитрить хотят. Мечтают, что с питерского порошка что-то для себя отщипнут...

Ну, хорошо, представим себе, что крепкий хозяин купит себе порошок, чтобы дым белый из трубы валил. У не бедного хозяина и дом большой, не халупа какая-нибудь, за день вёдер 10 надо. Да даже если меньше, всё равно на каждое ведро порошок отмерять будет что ли? Нет, конечно! Тогда хозяину надо типа бетономешалку покупать, чтобы порошок с углём перемешивать.

Конечно, по статистике новой тывинец преодолел бедность, но не до такой же степени, чтобы бетономешалку покупать. А в результате дышим сейчас сажей и чёрным дымом, а с этим порошком чем дышать будем? Это же чистая химия, порошок. А вдруг онкология сожрёт всех – ведь химическое соединение от порошка с углём даст непредсказуемый эффект! И скажется это на и так не совсем здоровом населении. Ещё вопрос такой: а где этот порошок кто-то попробовал? И как, никого на погост не унесли? Или на тывинцах решили поэкспериментировать?

Интересно, о чём думает наш Ховалыг, когда фантазирует? Действительно думает, что таким образом решит экологическую проблему Кызыла, самого загазованного города России? Но лично мне стыдно за нас... Не писали бы уж об этом, ведь всё идёт в Интернет. Весь мир читает и смеётся над нами, туземцами. Огромные страны вроде Китая ломают головы над экологической защитой промышленных городов, разные государства саммиты и конференции проводят по этой теме, всякие меморандумы принимают и конвенции, а в Тыве всё так просто – порошком всё решится... Да только за одно это надо Кабмин Ховалыга в отставку! За то, что на посмешище нас выставляет.

Очень вредная тувинка