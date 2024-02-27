    Перекрёсток мнений

Аноним, 21-02-2024 #1[ru]

– СМИ пишут: Путин сменял свою гимнастку на Мизулину. – Старшую или младшую?

Аноним, 23-02-2024 #3[ru]

Предвыборная программа Путина. Станет меньше: денег, свобод, безопасности, радости, мира. Станет больше: доносов, репрессий, [СВО], мобилизаций, убийств, горя, гробов, фашизма.

Аноним, 21-02-2024 #1[ru]

Невыгодно убийце убивать, но иногда на выгоду плевать.

Аноним, 21-02-2024 #2[ru]

В России по графику – строго, как надо – прошли испытания нового яда.

Аноним, 21-02-2024 #1[ru]

УК Столица такие твари. Все дома, которые берутся обслуживать, становятся аварийными и непригодными для жизни. Одним из мастеров этой шараги числится некий Аяс по кличке бабуин, который ходит и запугивает жильцов, если им что-то не нравится. Угрожает физической расправой и т.д.

Аноним, 21-02-2024 #2[ru]

Про Чпокерта все забыли. Поминай, как звали!

Аноним, 22-02-2024 #5[ru]

Михаил Компаниец – главный в системе всего Альфастрой. Генератор идей и схем, отсидевший срок за мошенничество и незаконную банковскую деятельность. Теперь эти «специалисты по недвижимости» решили прибрать рынок Тувы в свои руки. Вероятность того, что в скором времени появятся обманутые дольщики – очень высока!

Аноним, 22-02-2024 #6[ru]

Чпокерт паршивец раньше казался этаким бессребреником, который поет нам песни его любимой группы Би-2. Но на самом деле оказался обычным вором, который украл более 90 млн. рублей у простого народа. И лишивший его качественного отдыха на станции Тайга.

Аноним, 22-02-2024 #8[ru]

При Чпокерте наплодили кучу фирм-однодневок, которым выделили земельные участки под строительство МКД и предоставили деньги ИБК на строительство инженерных сетей. Сотни миллионов. Теперь эти однодневки, курируемые им, находятся в полной заднице. Деньги у дольщиков взяты, а строительство не ведётся совсем. Даже не приступали, а дурят веселыми картинками в интернете людей. Вот и подались в бега Чпокерт и прочие, устроив Аферу Века!!!

Аноним, 22-02-2024 #9[ru]

Всеми финансами в Минстрое рулит некая Ензак. Которая обеспечила своему сожителю земельный участок под строительство многоквартирных домов и госконтракты на приобретение жилья для детей-сирот. Получается целый семейный подряд.

Аноним, 23-02-2024 #11[ru]

Эта Ензак – бывший главный бухгалтер Госстройзаказа. Она должна поехать на нары первой. Развела коррупцию в Минстрое. Своему любовнику земельные участки, госконтракты и средства бюджета на строительство инженерных сетей пробила. Коррупция высшей пробы! Вся эта шайка-лейка действовала и продолжает действовать под опекой Чпокерта и его команды. Интересно куда смотрит прокуратура и ФСБ?

Аноним, 23-02-2024 #13[ru]

Чпокерт 100% заплатил врачам, чтобы изобразить больного и чтобы уйти от правосудия. А так что у него может там быть страшного, кроме гонореи и сифилиса?

Аноним, 21-02-2024 #5[ru]

А помните, новую Конституцию принимали, которая гарантировала защиту животных? Там ещё какая-то мразь в обнимку со щеночками (ми-ми-ми!) по телеку слезами умиления исходила, рекламируя новую Конституцию с этой поправкой.

Аноним, 21-02-2024 #7[ru]

Если верна выдвигаемая российским официозом версия о том, что смерть Навального была невыгодна Кремлю и за ней стоит Запад, то где отставки руководителей ФСИН и ФСБ, проморгавших вражьи происки? Как могло получиться, что западные спецслужбы проникли в самую охраняемую отечественную тюрьму и убили там самого охраняемого заключённого, нанеся тем самым политический ущерб идущему на выборы президенту? Кто за это ответит?.. В общем, вы, уважаемые, или крестик снимите, или трусы наденьте. Либо отправляйте в отставку силовиков, которые вас так подставили, либо помолчите насчёт того, что это вам якобы невыгодно.

Аноним, 21-02-2024 #9[ru]

Удивительный человек Путин! Наверное, единственный в мире, которому было не выгодно убивать своих противников. Навального, Немцова, Политковскую, Литвиненко, Магницкого, и, чёрт бы его подрал, Пригожина. Но все они почему-то взяли и умерли. Не иначе, как мировой заговор!

Аноним, 21-02-2024 #11[ru]

#8 – тезис «хотели бы убить – убили бы» отныне официально заменён на утверждение «хотели убить – и убили».

Аноним, 21-02-2024 #12[ru]

Сын главы Роснефти Игоря Сечина Иван умер в особняке на Изумрудной улице в коттеджном поселке «Европа-1» в Красногорске. «Скорую» вызвала охрана, однако назвала неточный адрес. В результате медики ехали почти два часа, и к этому времени мужчина скончался – ВЧК-ОГПУ. Вот, мл#ть, жизнь! И посёлок – Европа, и улица – Изумрудная, и унитаз – золотой-яхонтовый! А всё одно – умирать надоть...

Аноним, 21-02-2024 #13[ru]

У 35-летнего сына Игоря Сечина «оторвался тромб», пишут телеграм-каналы. В связи с этим хотелось бы показать Игорю Ивановичу следующее видео, на котором z-ники празднуют смерть Навального. Нравится? Жизнь – удивительная штука! Не знаешь, где повернет и кто как будет смеяться. https://t.me/polit1humor/2975

Аноним, 22-02-2024 #14[ru]

Россия – удивительная страна! К Навальному скорая за 7 минут долетела в колонию в ЯНАО. А к сыну Сечина ехала аж 2 часа в Московской области...

Аноним, 22-02-2024 #17[ru]

Если вы сейчас услышите от кого-то, что Путину, дескать, эта смерть невыгодна, ну можете плюнуть этому человеку в лицо. Потому что вот в рамках той парадигмы, которую выбрала власть – «пусть не любят, зато пусть боятся» – это, конечно, Кремлю абсолютно выгодно... Они сделали ставку на страх.

Аноним, 22-02-2024 #21[ru]

Песков заявил, что полиция задерживает людей за возложение цветов «в соответствии с законом». А как иначе? Задерживает. За возложение цветов. В соответствии с законом.

Аноним, 23-02-2024 #24[ru]

Живой Навальный доказал, что они – жулики и воры. Мертвый Навальный показал, что они вообще нелюди.

Аноним, 24-02-2024 #26[ru]

Прокуратура не отдаст родным тело умершего председателя Верховного суда РФ Лебедева...

Аноним, 24-02-2024 #28[ru]

Тело Алексея Навального отдали матери. Первая мысль: «Наконец-то хорошие новости!» Вторая: «Боже, если уж это хорошие новости, то в каком же инфернальном п*Z**це мы живем!»

Аноним, 21-02-2024 #1[ru]

Куй-найол свалил по-быстрому, вслед за своим патроном Чпокертом. Наворотили дел эти двое – не разгребешь и за 20 лет. Чпокерт еще и 90 мультов «прихватизировать» успел, прежде чем бежать из Тувы.

Аноним, 21-02-2024 #1[ru]

– Если на каждый такой некрупный город, как Авдеевка, РФ будет тратить год времени, то у Шойгу есть шанс дойти до Киева к 2125 году. – Маловато будет. Ты забыл, что штурм Авдеевки начался не в прошлом, а в 2014-м году. Почти десять лет штурмовали...

Аноним, 21-02-2024 #2[ru]

Все военные эксперты, как украинские, так и западные, в один голос утверждают, что одна из основных причин падения Авдеевки – это полное отсутствие снарядов в ВСУ. И как итог – невозможность вести контрбатарейную борьбу и арт-поддержку пехоты. И всё это – предсказуемые последствия эпического предательства Запада. Вот такие дела.

Аноним, 21-02-2024 #5[ru]

Шойгу: «Генштабу удалось провести операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях, и она войдёт в учебники Минобороны». О том, что Россия могла потерять 16 тыс. солдат в битве за Авдеевку со ссылками на источник написал Z-блогер Андрей Морозов (Мурз), воюющий в 4-й МСБ ВС РФ: «Авдеевка – 16 000 наших «200». Шестнадцать, мл#ть, тысяч. Афганистан за десять лет. Четыре месяца... **аного мяса страшного с колоннами горелой техники»... Все российские телеканалы празднуют сегодня взятие Авдеевки. И ни слова о потерях и огромной цене этой «победы»...

Аноним, 21-02-2024 #6[ru]

На Донбассе застрелился «военкор» Андрей Морозов, так же известный как «Мурз». В своём телеграме со 100 000 подписчиков он обвинил в своей гибели вечно врущих с экрана пропагандистов вроде Владимира Соловьёва, Юлии Витязевой и Армена Гаспаряна, а также генералов, кладущих тысячами солдат, чтобы красиво отчитаться, «услужливых лизателей ж...ы начальства» и прочих «захвативших Россию врагов»... После этого поста «Мурза» затравили пропагандисты, которые на всю страну назвали его предателем и вредителем. Пост «Мурза» заставили удалить.

Аноним, 22-02-2024 #9[ru]

Надо сказать, что, несмотря на откровенное безумие и фанатизм (а этот «Мурз» – фанатичный сталинист), он являлся эффективным волонтёром и достаточно опасным врагом, потому что он был связистом, он закупал коптеры, он был фанат своего дела. Он был идейный. Он был энтузиастом. Он делал не за деньги, а потому что он верил в то, что он делает. И именно поэтому он был опасен. И гораздо опаснее, чем какие-то российские коррумпированные генералы и разного рода пропагандисты, которые работают за деньги...

Аноним, 22-02-2024 #10[ru]

Путин подарил российской военной авиации икону после потери 7 самолетов за неделю... Ну а что. Над пожарами с иконами летали, Ковид иконами лечили, подушки безопасности иконками заменили... Может и тут прокатит!

Аноним, 21-02-2024 #2[ru]

Видимо, за такие фортеля Каракарлик обласкан Путиным. Неприкосновенность, огромная зарплата, огромная пенсия и полное гособеспечение. Вот так-то! И всё это – от великой любви к Родине. Путин культивирует, поощряет и холит таких мерзавцев. Ну а виноваты, если чё, подлая заграница.

Аноним, 22-02-2024 #4[ru]

Школа №12 имени мерзавца-отморозка Каракарлика среднего. Тьфу, позорище на всю страну! А этому младшему хоть в глаза нассы – всё божья роса! Как и его покровителю.

Аноним, 22-02-2024 #5[ru]

Кавказец из Осетии Секинаев обогащал карман Юрия, хм теперь, очевидно, почему птицефабрики больше нет. Сколько людей и предприятий обобрал до нитки этот Юрий? А в честь его назвали школу? Стыд и срам!

Аноним, 23-02-2024 #8[ru]

Эти мрази никогда и ничего стоящего не создадут. Смотрите сами. Авиация разбита. Автопром убит (сравните с китайским). Медицина вся арбидольная. Образование фейковое. Воюем оружием СССР (слава богу)... Какая-то махровая пошлость и мерзость присутствует во всех этих караолах-шойгу. Ни веры, ни родины, ни флага. Ворьё.

Аноним, 23-02-2024 #9[ru]

Бедные школьники, учатся в школе имени подонка...

Аноним, 23-02-2024 #10[ru]

Глухов – таксист маршрутки. Депутатом стал, что сделал этот депутат? Как, впрочем, и другие.

Аноним, 25-02-2024 #11[ru]

На всё, что способны эти маргиналы-подонки от власти – это отобрать, отжать уже готовое. Примазаться к действительно добрым стоящим делам. Высосать и обескровить любое перспективное начинание и угробить его, прикрываясь личной неприкосновенностью, обвинив и очернив любого человека при помощи продажных судей. Пример. Вспомните Наримана. Выращивал овощи, сначала арендовав пустующие земли в Аэропорту, затем на землях Вавилинского затона. Где он? Ограбили, задавили, запугали и выжили из республики. И таких примеров тысячи! Ворьё поганое! Попрошайки и бездельники-нахлебники!