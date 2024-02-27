    Коротко

В столице Тувы станет больше камер уличного видеонаблюдения

Как сообщает мэрия города Кызыла, в этом году администрация заключила контракт с ОАО «Тывасвязьинформ» на монтаж камер наружного видеонаблюдения. В минувшем году в городе было установлено около 100 приборов. В 2024-м планируется продолжить работу. Также будут устанавливаться «Умные домофоны», которых в Кызыле уже более 100 штук в 21 многоквартирных домах.

В Туве дети-инвалиды остались без медпомощи из-за проблем с записью к врачу

Отмена дня приема детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) привела к тому, что более 2 тысяч маленьких тувинцев оказались не в состоянии получить доступ к специализированной медицинской помощи. О проблеме рассказали в Народном фронте.

В Республиканской детской больнице дети-инвалиды сталкиваются с проблемой доступа к узким специалистам из-за перегрузки записи. Система портала госуслуг испытывает сбои, а звонки в регистратуру не проходят. Родителям приходится лично посещать больницу для записи, но врач без предварительной записи отказывается принимать детей.

К решению проблемы подключились активисты Народного фронта. Они обратились в Министерство здравоохранения республики с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении отдельного дня для приема детей с ОВЗ в больнице по живой очереди.

Жизнь в Сибири как наказание: Зампред Совбеза РФ призвал наказывать жителей новых регионов ссылкой

Зампред Совета безопасности, бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо работать с жителями подконтрольных территорий, которые всё ещё ждут «украинские танки», а тех, кто «вредит России» нужно «отправлять в Сибирь», пишет «КоммерсантЪ».

«Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря», – цитирует издание интервью Медведева некоторым российским СМИ.

Ранее Евгений Балицкий, назначенный Владимиром Путиным губернатор Запорожской области, дал интервью, в котором рассказал о выселении жителей Мелитополя, которые не поддерживали новую власть. «Мы выселили большое количество семей. Это было очень непросто сделать. Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал СВО», – рассказал он, добавляя, что несогласные должны ехать «к себе в бандерштат» и «там строить свой гей-мир».

Кремль объяснил, почему президент не участвует в дебатах

Избирательный штаб Владимира Путина официально уведомил Центризбирком РФ об отказе президента от участия в предвыборных дебатах, сообщает ТАСС.

Путин в пятый раз баллотируется на пост президента РФ, однако он ни разу за все время руководства страной не участвовал в дебатах в период предвыборных кампаний.

На брифинге 13 февраля журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомментировать, почему Путин вновь отказался от дебатов. «Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе. Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика. Это кардинально отличает его от других кандидатов», – сообщил представитель Кремля.

Каждый седьмой учитель уволился в 2023 году

За прошлый год 193,5 тысячи учителей уволились из российских школ. Это самый высокий показатель за последние семь лет, сообщают СМИ со ссылкой на данные Минпросвещения России.

По подсчетам издания, в российских школах трудоустроены около 1,347 миллиона преподавателей. В 2023 году уволились чуть более 14% из них – или каждый седьмой учитель.

С 2017 года количество учителей, увольняющихся из школ, выросло более чем на треть. Так, семь лет назад их было 141,8 тысячи человек, то в прошлом году – уже 193,5 тысячи. При этом с учетом сотрудников, работавших на руководящих и вспомогательных постах, эта цифра возрастает до 316,3 тысячи человек.

Экспорт из РФ в 2023 году упал на 28,3%, в Европу – на две трети

По данным Федеральной таможенной службы РФ, в прошлом году из России было экспортировано товаров на сумму 425,1 млрд. долларов (в 2022 году – 592,5 млрд.). При этом экспорт из РФ в Европу резко сократился – на 68% (до 84,9 млрд. долларов).

Из опубликованных данных следует, что экспорт из РФ в США также рухнул на 40,4% (до 12,2 млрд. долларов). Падение затронуло все отрасли российской экономики, рост зафиксирован только в отношении продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – на 4,3%, до 43,1 млрд. долларов.

При этом общий рост экспорта зафиксирован лишь на азиатском направлении – на 5,6% (до 306,6 млрд. долларов), а также в страны Африки – здесь он достиг 42,9% (до 21,2 млрд.). Профицит торгового баланса РФ в 2023-м сократился на 58,5% до 140 млрд. долларов. В 2022-м он составлял 337,2 млрд.

В России выросла смертность в ДТП

В России по итогам 2023 года зарегистрировано 132,4 тысячи дорожно-транспортных происшествий, это на 4,5% больше, чем в 2022-м. Увы, стало больше и смертей в автоавариях. За прошлый год погибло 14,5 тысячи человек (+2,3%). Ранено 166,5 тысячи человек (+4,3%). Такие данные приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на ГИБДД России.

Наибольший прирост числа ДТП отмечен в Калмыкии (+35,6%), Омской области (+32,5%), Туве (+24,9%) и Новосибирской области (+21,9%).

Более всего аварийность сократилась в Ненецком автономном округе (–30%), на Чукотке (–23,5%), в Мордовии (–16,5%), Чечне (–14,3%) и Томской области (–12,6%).

Самыми аварийными регионами в абсолютном значении стали Москва (8,1 тысячи ДТП; прирост +5,3%) и Краснодарский край (6,15 тысячи ДТП; +6%).

Путин по масштабам репрессий превзошёл всех генсеков СССР, кроме Сталина

Издание «Проект» (организация признана российскими властями иностранным агентом) выпустило масштабное исследование, в котором проанализировало уголовные и административные дела, поступившие в суды в РФ в 2018-2023 годах, то есть в течение четвертого президентского срока Владимира Путина.

За шесть лет, пишет издание, прямым репрессиям в России подверглись больше 116 тысяч человек, из них 11 442 человек преследовали по уголовным статьям, а около 105 тысяч привлекли к административной ответственности за высказывания и участие в митингах.

Авторы исследования сравнили получившиеся данные с аналогичной статистикой в годы СССР. Журналисты подсчитали, что в России при Путине за «экстремизм» и критику власти осудили больше людей, чем за «антисоветчину» при Никите Хрущеве и Леониде Брежневе. В 2018-2023 годах в суды поступили дела в отношении 5613 человек, обвиняемых по статьям, которые правозащитники считают репрессивными (экстремизм, оправдание терроризма, «фейки», «дискредитация» армии).

Это несколько больше, чем в 1956-1961 годах, в годы правления Никиты Хрущева, когда, по данным госархива, 4883 человека осудили по статьям «Антисоветская агитация и пропаганда» и «Распространение заведомо ложных измышлений». За все следующие годы вплоть до перестройки (с 1962 по 1985 год) в РСФСР по этим статьям осудили 3234 человека.

В последние шесть лет в России по статьям о разглашении гостайны и шпионаже судили больше людей, чем во времена холодной войны. В 2018-2023 годах в шпионаже обвинили 39 человек, в среднем чуть больше шести человек в год. При этом в 1967-1974 годах советские суды приговаривали в среднем не больше двух человек в год. За разглашение гостайны в России за шесть лет судили 329 человек, в среднем 54 человека в год, а в РСФСР с 1967 по 1974 год – в среднем чуть больше четырех человек в год.

Авторы пришли к выводу, что по масштабу репрессий Владимир Путин «давно обошел почти всех советских генсеков, кроме одного – Иосифа Сталина».