Свежий анекдот
По эпохе киша, как мухи,
И сплетаясь в один орнамент,
Утоляют вожди и шлюхи
Свой общественный темперамент.
Игорь Губерман
– А кто расплачиваться-то будет за всю эту херню, Игорёк?
– Как кто? Россияне.
И сплетаясь в один орнамент,
Утоляют вожди и шлюхи
Свой общественный темперамент.
Игорь Губерман
* * *– Вова, я тут новую тему придумал. Продаём нефть во Вьетнам за донги, а потом покупаем на них боевые трактора у Северной Кореи. Дело тебе говорю! Я уже договорился.
– А кто расплачиваться-то будет за всю эту херню, Игорёк?
– Как кто? Россияне.
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