    Свежий анекдот

По эпохе киша, как мухи,И сплетаясь в один орнамент,Утоляют вожди и шлюхиСвой общественный темперамент.

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– Вова, я тут новую тему придумал. Продаём нефть во Вьетнам за донги, а потом покупаем на них боевые трактора у Северной Кореи. Дело тебе говорю! Я уже договорился.– А кто расплачиваться-то будет за всю эту херню, Игорёк?– Как кто? Россияне.