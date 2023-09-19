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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 35, 19 сентября / Свежий анекдот
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№35, 19 сентября 2023 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотПо эпохе киша, как мухи,
И сплетаясь в один орнамент,
Утоляют вожди и шлюхи
Свой общественный темперамент.
Игорь Губерман

* * *

– Вова, я тут новую тему придумал. Продаём нефть во Вьетнам за донги, а потом покупаем на них боевые трактора у Северной Кореи. Дело тебе говорю! Я уже договорился.
– А кто расплачиваться-то будет за всю эту херню, Игорёк?
– Как кто? Россияне.

(прочитано 92 раза)

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risk-inform.ru/article_10698.html

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