    Свежий анекдот

«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©

«Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, убедитесь, что вы не окружены идиотами»

Сейчас бы вернуть все деньги, которые я пропил, и снова их пропить!