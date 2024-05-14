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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 18, 14 мая / Свежий анекдот
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№18, 14 мая 2024 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотШолбан Кара-оол вспоминает Путина:
«Наш лидер он настоящий! Человечен! Мне повезло, я снял очень душевную картину. Владимир Владимирович во время протокольного прохода, увидев народную артистку СССР Александру Николаевну Пахмутову, подошёл к ней и приобнял её очень душевно!»
Надежда Крупская вспоминает Ленина:
– Владимир Ильич очень любил детей. Бывало, сидит он на скамейке, а если рядом присядет девочка, он бритвочку достанет и о ремень точит-точит. Посмотрит на девочку и снова точит-точит.
– Так при чём же здесь любовь, Надежда Константиновна?
– А ведь мог бы и полоснуть!

* * *

«Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, убедитесь, что вы не окружены идиотами» (Зигмунд Фрейд).

(прочитано 410 раз)

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Сейчас бы вернуть все деньги, которые я пропил, и снова их пропить!
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