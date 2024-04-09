«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 291
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 45
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 14, 9 апреля / Перекрёсток мнений
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№14, 9 апреля 2024 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 04-04-2024 #3[ru]

Как теперь стало известно, ЦРУ США заранее уведомило ФСБ о том, что теракт в России в марте 2024 года очень вероятен в здании Крокуса. Но в момент нападения террористов в здании не оказалось ни одного полицейского и росгвардейца. Путин такое сообщения назвал «провокацией» и «шантажом». В зале Крокус Сити Холл находился только один ФСБ-шник, да и тот без оружия, поскольку случайно оказался там с семьей на концерте. И тут же был застрелен террористами. Это что, случайно? Обычно на таких мероприятиях дежурят толпы правоохранителей и представителей спецслужб. А тут загодя предупредили – и вопреки всякой логике наши спецы всё сделали наоборот. Или им Путин запретил охранять граждан в Крокусе?

Аноним, 04-04-2024 #5[ru]

Террористам дали уехать из Москвы на 400 км. А там по трассе Москва – Белоруссия везде посты, электронная система отслеживания, куча войск, пограничников, полицейских и пр. И кто поверит, что их до Брянска никто не мог отловить? Просто не нужно было...

Аноним, 04-04-2024 #6[ru]

Странно, что скорый на расправу Путин до сих пор не снял ни Колокольцева, ни Бортникова, ни Золотова, ни Нарышкина. НИ-КО-ГО! Значит, всё идёт по плану?

Аноним, 07-04-2024 #13[ru]

Ты сказал, что в стране «... во многих отраслях не хватает рабочих рук...» Какая глубокая мысля! А может в стране стало слишком много высокооплачеваемых бездельников с их бесчисленным паразитирующим потомством? Которым нужны низкооплачиваемая, а лучше бесплатная масса обслуживающей челяди из дворни? Му-му...

Свежий анекдот

Аноним, 03-04-2024 #1[ru]

В правительстве Тувы сообщили об увеличении телефонного терроризма. В результате провокаций шестеро детей от 10 до 16 лет будут привлечены к уголовной ответственности. Вы там совсем е*@нулись?

Аноним, 05-04-2024 #2[ru]

Дугин: «В России начинается время косовороток. Потом время бород. Время платков. Время сарафанов, кос и платков. Время поясков и смазных скрипучих сапожков. Время кафтанов и лестовок. Время подручников. Время земных поклонов. Русское время. Время Бога». «Время продажи крепостных. Снохачества. Лечения травами и горчичниками. Время лечения зубов без анестезии. Время черной сотни и черты оседлости. Время погромов и сжигания староверов. Время голода и холерных бунтов», – добавил он.

Провал российских спецслужб при теракте в «Крокус Сити Холле»

Аноним, 03-04-2024 #2[ru]

ФСБ заявила, что задержала в Дагестане людей, финансировавших террористов в Крокусе. Погодите, а как же мешки с криптовалютой, за которыми террористы ехали в Киев?

Аноним, 03-04-2024 #3[ru]

Талибы (запрещённая российскими властями террористическая организация) приглашены к участию в форуме «Россия – Исламский мир» в Казани. Об этом сообщил МИД России. Пригласить в страну одних бармалеев сразу после теракта, совершенного в ней другими бармалеями, могут только люди, ничего не понимающие во внутренней политике. Неспособные считать реакцию массовой аудитории. В этом особенность нынешнего политического менеджмента. Он все свои силы бросил на троллинг Запада, совершенно не чувствуя внутриполитической динамики. «Мы живём, под собою не чуя страны».

Аноним, 03-04-2024 #4[ru]

Хромая лошадь, Зимняя вишня, Крокус Холл, Хову-Аксы, Шагонарская ТЭЦ... Вы посмотрите, кто работает в МЧС!

Аноним, 03-04-2024 #6[ru]

... никакущие террористы за 10-15 минут убили кучу народа, устроили гигантский пожар и спокойно уехали на ТОЙ ЖЕ МАШИНЕ. Их задержали не в результате «Перехватов» и прочих «Крепостей», а в результате погони из-за нарушения скоростного режима...

Аноним, 03-04-2024 #12[ru]

Глава СВР Нарышкин: США передали России информацию о подготовке теракта в Крокусе, но её не хватило...

Аноним, 04-04-2024 #14[ru]

Такого позора спецслужб России не случалось с 2004 года. И это при том, что всё было известно заранее!

Аноним, 04-04-2024 #17[ru]

Когда нужно разогнать митингующих оппозиционеров или вдов мобилизованных, то и полиции, и росгвардейцев набегает, как грязи. А тут – ни одного! Вот это да...

Аноним, 04-04-2024 #18[ru]

Полиция и Росгвардия у нас имеется не для борьбы с терроризмом, а для подавления инакомыслия. Главное в России – стабильность власти!

Аноним, 05-04-2024 #23[ru]

Новые забавы «путинской элиты»: Участник «СВО» 32-летний Артем Букотин объявлен в розыск по делу о двойном убийстве. Одной из жертв перерезали горло и отрезали уши.

Коротко

Аноним, 03-04-2024 #1[ru]

С 1 апреля проиндексированы социальные пенсии. На это из бюджета выделено 37 млрд. рублей. Знаете, что такое 37 млрд.? Это цена одного дня боёв на Украине. На всю годовую индексацию социальных пенсий 4 миллионам пенсионеров Россия тратит столько же, сколько на один день СВО.

Аноним, 03-04-2024 #3[ru]

1. Елабуга, Татарстан, территория завода по производству «Шахедов». Прилетело по общежитию, где жили студенты-инженеры, которые собирали дроны (то, что они собирали «Шахеды» подтверждают сами Z-пропагандисты). 2. Нижнекамск, НПЗ ТАНЕКО. Пишут, что производственный процесс не нарушен, но после удара возник пожар и на фото видно, что прилёт был по технологической установке, что подтверждают источники 112. Оба объекта находятся минимум в 1150 км от украинской границы.

Аноним, 03-04-2024 #4[ru]

#2 – «Офигительную» речь «на нервной почве» произнес по поводу атаки дронов генеральный директор ОЭЗ «Алабуга»: «Кого они думали запугать, потомков людей, которые в 1815 году брали Париж, а в 1945 – Берлин? – Не получится». Так ведь и украинцы тогда Париж с Берлином брали, но вы с чего-то решили, что можете их запугать.

Аноним, 03-04-2024 #5[ru]

«Очнитесь, никто нас не защитит». Глава Татарстана призвал предприятия региона не надеяться на ПВО и Шойгу – и самостоятельно защищаться от атак беспилотников. «ПВО нет, но вы держитесь, хорошего вам всем настроения», – добавил он.

Аноним, 03-04-2024 #6[ru]

«Новая элита»... Трижды судимый житель Бурятии, утверждавший, что воевал в Украине, сжёг заживо собутыльника, который усомнился в этом.

Аноним, 06-04-2024 #9[ru]

Дамба в Орске полностью разрушилась, уже имеются три прорыва дабы, растет объем сброса воды с Актюбинского водохранилища. Половина Старого города в Орске после вчерашнего прорыва дамбы подтоплена. Микрорайон под угрозой изоляции. Многие люди ждут помощи на крышах. Так бывает, когда вместо того, чтобы укреплять и чинить свои дамбы, разрушаешь чужие.

Обзор прессы

Аноним, 03-04-2024 #1[ru]

Чистка в рядах Минстроя недостаточно эффективна, пока там остаются работать люди Иргита и Брокерта. Толку не будет, ключевые распределители бюджетных средств Канзываа и Ензак на своих местах. А значит, какой толк в смене министра? Все равно он ничего там не решал – так только на карман Доржу старался. А Брокерт тем временем продолжает контролировать Минстрой через свои кадры.

Аноним, 04-04-2024 #3[ru]

Так и не понял, так что, Ховалыг всё же собирается газифицировать Туву? Или это трёп, как про железную дорогу?

Аноним, 04-04-2024 #4[ru]

Да ничего это Ховалыг не реализует – ни железную дорогу, ни газификацию, ни электрификацию домохозяйств. Не тот он человек, чтобы что-то решить. Болтун, и всё.

Аноним, 04-04-2024 #5[ru]

По местному ТВ сюжет про курорт Чедер показали. Мол, стройка идёт полным ходом. Скоро заотдыхамся и залечим все болячки. В который раз уже это происходит?! И куратора стройки показали. Бывший пожарный по имени Витя. Отчитаются. Потом загадят. Потом развалят и разворуют. Всё.

Аноним, 04-04-2024 #6[ru]

Раньше деньги были, и то он ничего сделать не мог, а сейчас и денег в стране нет – всё отправили в Украину. Так что хана Туве!

Аноним, 05-04-2024 #8[ru]

Витя Сарыг строит Чедер... Где этого лодыря нарыли? Он работая в пожарной охране – не один документ составить не мог, за него всё делали. Бока пролеживал и морду наедал. Хороший кадр у Хованыка. А впрочем, там других и не бывает.

Аноним, 07-04-2024 #11[ru]

Чпокерт получал откаты по всем программам развития. Пожалуй, один из самых богатых чиновников в Туве. Всеми махинациями с квартирами занималась его помощница Сауле – очень хитрая и изворотливая персона.

Аноним, 07-04-2024 #12[ru]

Брокерт с 90 млн. самый богатый чиновник в Тыве!!! Вы серьёзно? Караоловская или Иргитовская овечка богаче Брокерта. И не только. Эти упыри с «Лунсина» поимели, да и сейчас имеют в сотни раз больше, чем больной и жалкий жулик Брокерт... Не смешите своими глупостями.

Якушев в разрезе

Аноним, 04-04-2024 #1[ru]

Правильно, Семёныч, мочи Якушева! Вор должен сидеть в тюрьме!

Аноним, 04-04-2024 #2[ru]

Странно, что этот Якушев до сих пор не в СИЗО. Кто его «крышует»? Министр Кондрашов?

Аноним, 04-04-2024 #3[ru]

Якушев сначала был в запое, а затем слёг в больничку с панкреатитом. Сейчас отлёживается в хирургии. Он же по профессии врач – знает, как симулировать болезнь. Он столько денег спёр, что может купить любого врача или следователя.

Аноним, 04-04-2024 #5[ru]

Якушев всегда ссылается на Шолбана Валерьевича. Что это его начальник.

Аноним, 04-04-2024 #6[ru]

Сафрину нужно идти в прокуратуру и «прищучить» этого мерзавца.

Аноним, 05-04-2024 #9[ru]

Якушев обокрал пол Тувы, почему его не посадят? Кто волокитит возбуждение уголовного дела? Кому он дал на лапу?

Аноним, 05-04-2024 #10[ru]

Якушев, покайся уже и верни все, что ты украл у Сафрина и других людей, сволочь! Недолго тебе прятаться осталось!!!

Аноним, 06-04-2024 #11[ru]

Не дождётесь. Эта жирная жаба до последнего будет прятаться под каждой кочкой. Но если он не досягаем, то искать его нужно в анусе Кара-оола! Там, видимо, безопасно... и сытно. Жопа прикрыта девятой табуреткой зампреда Володина. Срочно нужна клизма Бастрыкина! И наступит очищение. С покаянием.

Аноним, 06-04-2024 #12[ru]

В любом случае спасибо редакции газеты, что просветили про деятельность гражданина Якушева. Теперь многим людям стало ясно кто такой этот персонаж. Эту тварь должны обязательно поймать и наказать по всей строгости закона!!!

Из кого соберут «народных избранников» в Верховный хурал?

Аноним, 03-04-2024 #1[ru]

Список перечислили, все старые и больные люди. Какие с них депутаты? Использует КШВ полуживых ради своих целей, да и только. Никто о республике думать даже не собирается.

Аноним, 04-04-2024 #2[ru]

Да, ну и список у Кара-оола – один отстой.

Аноним, 04-04-2024 #3[ru]

А вы что думаете, у Ховалыга список лучше? У него вообще одни придурки.

Аноним, 04-04-2024 #4[ru]

Знаете, если в хурал попадёт 3-5 приличных человека, то это уже для власти будет серьёзной проблемой.

Аноним, 04-04-2024 #5[ru]

Сагаан-оол хочет стать главой республики. Но для этого ему нужно сменить имидж. Ему бы сейчас пройти в Верховный Хурал и возглавить его. Тогда у него появятся реальный шанс стать главой республики.

Аноним, 04-04-2024 #6[ru]

Не будет там, в хурале, достойных людей. Воровать нужно уметь. Связи иметь. И быть мерзавцем. Ну, примерно, как Карлик, Якушев или Ховалыг.

Аноним, 07-04-2024 #12[ru]

В каждом из хуралов есть свой типаж положительного русского из народа. В Верховном хурале это – таксист-маршрутчик Глухов. В городском хурале эту функцию выполняет Поманисочкин. Кого в этот раз из ряженых найдут для выборного антуража?

(прочитано 444 раза)

+2
risk-inform.ru/article_10957.html

 Доска объявлений 
В аптечный склад требуются уборщица и грузчик.
Тел. 8962 060 2000, 2-18-51
Дорогие жители Республики Тыва! Усвойте золотое правило - не плюйтесь и не сморкайтесь на землю. Земля - это ваша вторая Мать! Будьте культурными и воспитанными. Если вы увидели, что кто-то из ваших друзей плюнул или высморкался на землю - сделайте ему замечание! Спасибо за понимание!
Кужугет
ООО «Авангард», проектно-сметное бюро. Проектирование зданий и сооружений. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию. Проектирование индивидуальных жилых домов и коттеджей.
г.Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 31. Тел. 8905 920 6050
Как Шолбан Кара-оол покалечил охранника Иванова: http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04 Иванов обвиняет будущего главу республики Тыва Шолбана Кара-оола в том, что он в 2006 году в пьяном виде в боулинг-клубе покалечил его сына-охранника.
http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04
Остальные материалы номера 14:
Материал входит в раздел тематического архива:

Патрушев заявил, что у России есть доказательства причастности американских спецслужб к работе ЦРУ.
up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине