    Перекрёсток мнений

Аноним, 04-04-2024 #3[ru]

Как теперь стало известно, ЦРУ США заранее уведомило ФСБ о том, что теракт в России в марте 2024 года очень вероятен в здании Крокуса. Но в момент нападения террористов в здании не оказалось ни одного полицейского и росгвардейца. Путин такое сообщения назвал «провокацией» и «шантажом». В зале Крокус Сити Холл находился только один ФСБ-шник, да и тот без оружия, поскольку случайно оказался там с семьей на концерте. И тут же был застрелен террористами. Это что, случайно? Обычно на таких мероприятиях дежурят толпы правоохранителей и представителей спецслужб. А тут загодя предупредили – и вопреки всякой логике наши спецы всё сделали наоборот. Или им Путин запретил охранять граждан в Крокусе?

Аноним, 04-04-2024 #5[ru]

Террористам дали уехать из Москвы на 400 км. А там по трассе Москва – Белоруссия везде посты, электронная система отслеживания, куча войск, пограничников, полицейских и пр. И кто поверит, что их до Брянска никто не мог отловить? Просто не нужно было...

Аноним, 04-04-2024 #6[ru]

Странно, что скорый на расправу Путин до сих пор не снял ни Колокольцева, ни Бортникова, ни Золотова, ни Нарышкина. НИ-КО-ГО! Значит, всё идёт по плану?

Аноним, 07-04-2024 #13[ru]

Ты сказал, что в стране «... во многих отраслях не хватает рабочих рук...» Какая глубокая мысля! А может в стране стало слишком много высокооплачеваемых бездельников с их бесчисленным паразитирующим потомством? Которым нужны низкооплачиваемая, а лучше бесплатная масса обслуживающей челяди из дворни? Му-му...

Аноним, 03-04-2024 #1[ru]

В правительстве Тувы сообщили об увеличении телефонного терроризма. В результате провокаций шестеро детей от 10 до 16 лет будут привлечены к уголовной ответственности. Вы там совсем е*@нулись?

Аноним, 05-04-2024 #2[ru]

Дугин: «В России начинается время косовороток. Потом время бород. Время платков. Время сарафанов, кос и платков. Время поясков и смазных скрипучих сапожков. Время кафтанов и лестовок. Время подручников. Время земных поклонов. Русское время. Время Бога». «Время продажи крепостных. Снохачества. Лечения травами и горчичниками. Время лечения зубов без анестезии. Время черной сотни и черты оседлости. Время погромов и сжигания староверов. Время голода и холерных бунтов», – добавил он.

Аноним, 03-04-2024 #2[ru]

ФСБ заявила, что задержала в Дагестане людей, финансировавших террористов в Крокусе. Погодите, а как же мешки с криптовалютой, за которыми террористы ехали в Киев?

Аноним, 03-04-2024 #3[ru]

Талибы (запрещённая российскими властями террористическая организация) приглашены к участию в форуме «Россия – Исламский мир» в Казани. Об этом сообщил МИД России. Пригласить в страну одних бармалеев сразу после теракта, совершенного в ней другими бармалеями, могут только люди, ничего не понимающие во внутренней политике. Неспособные считать реакцию массовой аудитории. В этом особенность нынешнего политического менеджмента. Он все свои силы бросил на троллинг Запада, совершенно не чувствуя внутриполитической динамики. «Мы живём, под собою не чуя страны».

Аноним, 03-04-2024 #4[ru]

Хромая лошадь, Зимняя вишня, Крокус Холл, Хову-Аксы, Шагонарская ТЭЦ... Вы посмотрите, кто работает в МЧС!

Аноним, 03-04-2024 #6[ru]

... никакущие террористы за 10-15 минут убили кучу народа, устроили гигантский пожар и спокойно уехали на ТОЙ ЖЕ МАШИНЕ. Их задержали не в результате «Перехватов» и прочих «Крепостей», а в результате погони из-за нарушения скоростного режима...

Аноним, 03-04-2024 #12[ru]

Глава СВР Нарышкин: США передали России информацию о подготовке теракта в Крокусе, но её не хватило...

Аноним, 04-04-2024 #14[ru]

Такого позора спецслужб России не случалось с 2004 года. И это при том, что всё было известно заранее!

Аноним, 04-04-2024 #17[ru]

Когда нужно разогнать митингующих оппозиционеров или вдов мобилизованных, то и полиции, и росгвардейцев набегает, как грязи. А тут – ни одного! Вот это да...

Аноним, 04-04-2024 #18[ru]

Полиция и Росгвардия у нас имеется не для борьбы с терроризмом, а для подавления инакомыслия. Главное в России – стабильность власти!

Аноним, 05-04-2024 #23[ru]

Новые забавы «путинской элиты»: Участник «СВО» 32-летний Артем Букотин объявлен в розыск по делу о двойном убийстве. Одной из жертв перерезали горло и отрезали уши.

Аноним, 03-04-2024 #1[ru]

С 1 апреля проиндексированы социальные пенсии. На это из бюджета выделено 37 млрд. рублей. Знаете, что такое 37 млрд.? Это цена одного дня боёв на Украине. На всю годовую индексацию социальных пенсий 4 миллионам пенсионеров Россия тратит столько же, сколько на один день СВО.

Аноним, 03-04-2024 #3[ru]

1. Елабуга, Татарстан, территория завода по производству «Шахедов». Прилетело по общежитию, где жили студенты-инженеры, которые собирали дроны (то, что они собирали «Шахеды» подтверждают сами Z-пропагандисты). 2. Нижнекамск, НПЗ ТАНЕКО. Пишут, что производственный процесс не нарушен, но после удара возник пожар и на фото видно, что прилёт был по технологической установке, что подтверждают источники 112. Оба объекта находятся минимум в 1150 км от украинской границы.

Аноним, 03-04-2024 #4[ru]

#2 – «Офигительную» речь «на нервной почве» произнес по поводу атаки дронов генеральный директор ОЭЗ «Алабуга»: «Кого они думали запугать, потомков людей, которые в 1815 году брали Париж, а в 1945 – Берлин? – Не получится». Так ведь и украинцы тогда Париж с Берлином брали, но вы с чего-то решили, что можете их запугать.

Аноним, 03-04-2024 #5[ru]

«Очнитесь, никто нас не защитит». Глава Татарстана призвал предприятия региона не надеяться на ПВО и Шойгу – и самостоятельно защищаться от атак беспилотников. «ПВО нет, но вы держитесь, хорошего вам всем настроения», – добавил он.

Аноним, 03-04-2024 #6[ru]

«Новая элита»... Трижды судимый житель Бурятии, утверждавший, что воевал в Украине, сжёг заживо собутыльника, который усомнился в этом.

Аноним, 06-04-2024 #9[ru]

Дамба в Орске полностью разрушилась, уже имеются три прорыва дабы, растет объем сброса воды с Актюбинского водохранилища. Половина Старого города в Орске после вчерашнего прорыва дамбы подтоплена. Микрорайон под угрозой изоляции. Многие люди ждут помощи на крышах. Так бывает, когда вместо того, чтобы укреплять и чинить свои дамбы, разрушаешь чужие.

Аноним, 03-04-2024 #1[ru]

Чистка в рядах Минстроя недостаточно эффективна, пока там остаются работать люди Иргита и Брокерта. Толку не будет, ключевые распределители бюджетных средств Канзываа и Ензак на своих местах. А значит, какой толк в смене министра? Все равно он ничего там не решал – так только на карман Доржу старался. А Брокерт тем временем продолжает контролировать Минстрой через свои кадры.

Аноним, 04-04-2024 #3[ru]

Так и не понял, так что, Ховалыг всё же собирается газифицировать Туву? Или это трёп, как про железную дорогу?

Аноним, 04-04-2024 #4[ru]

Да ничего это Ховалыг не реализует – ни железную дорогу, ни газификацию, ни электрификацию домохозяйств. Не тот он человек, чтобы что-то решить. Болтун, и всё.

Аноним, 04-04-2024 #5[ru]

По местному ТВ сюжет про курорт Чедер показали. Мол, стройка идёт полным ходом. Скоро заотдыхамся и залечим все болячки. В который раз уже это происходит?! И куратора стройки показали. Бывший пожарный по имени Витя. Отчитаются. Потом загадят. Потом развалят и разворуют. Всё.

Аноним, 04-04-2024 #6[ru]

Раньше деньги были, и то он ничего сделать не мог, а сейчас и денег в стране нет – всё отправили в Украину. Так что хана Туве!

Аноним, 05-04-2024 #8[ru]

Витя Сарыг строит Чедер... Где этого лодыря нарыли? Он работая в пожарной охране – не один документ составить не мог, за него всё делали. Бока пролеживал и морду наедал. Хороший кадр у Хованыка. А впрочем, там других и не бывает.

Аноним, 07-04-2024 #11[ru]

Чпокерт получал откаты по всем программам развития. Пожалуй, один из самых богатых чиновников в Туве. Всеми махинациями с квартирами занималась его помощница Сауле – очень хитрая и изворотливая персона.

Аноним, 07-04-2024 #12[ru]

Брокерт с 90 млн. самый богатый чиновник в Тыве!!! Вы серьёзно? Караоловская или Иргитовская овечка богаче Брокерта. И не только. Эти упыри с «Лунсина» поимели, да и сейчас имеют в сотни раз больше, чем больной и жалкий жулик Брокерт... Не смешите своими глупостями.

Аноним, 04-04-2024 #1[ru]

Правильно, Семёныч, мочи Якушева! Вор должен сидеть в тюрьме!

Аноним, 04-04-2024 #2[ru]

Странно, что этот Якушев до сих пор не в СИЗО. Кто его «крышует»? Министр Кондрашов?

Аноним, 04-04-2024 #3[ru]

Якушев сначала был в запое, а затем слёг в больничку с панкреатитом. Сейчас отлёживается в хирургии. Он же по профессии врач – знает, как симулировать болезнь. Он столько денег спёр, что может купить любого врача или следователя.

Аноним, 04-04-2024 #5[ru]

Якушев всегда ссылается на Шолбана Валерьевича. Что это его начальник.

Аноним, 04-04-2024 #6[ru]

Сафрину нужно идти в прокуратуру и «прищучить» этого мерзавца.

Аноним, 05-04-2024 #9[ru]

Якушев обокрал пол Тувы, почему его не посадят? Кто волокитит возбуждение уголовного дела? Кому он дал на лапу?

Аноним, 05-04-2024 #10[ru]

Якушев, покайся уже и верни все, что ты украл у Сафрина и других людей, сволочь! Недолго тебе прятаться осталось!!!

Аноним, 06-04-2024 #11[ru]

Не дождётесь. Эта жирная жаба до последнего будет прятаться под каждой кочкой. Но если он не досягаем, то искать его нужно в анусе Кара-оола! Там, видимо, безопасно... и сытно. Жопа прикрыта девятой табуреткой зампреда Володина. Срочно нужна клизма Бастрыкина! И наступит очищение. С покаянием.

Аноним, 06-04-2024 #12[ru]

В любом случае спасибо редакции газеты, что просветили про деятельность гражданина Якушева. Теперь многим людям стало ясно кто такой этот персонаж. Эту тварь должны обязательно поймать и наказать по всей строгости закона!!!

Аноним, 03-04-2024 #1[ru]

Список перечислили, все старые и больные люди. Какие с них депутаты? Использует КШВ полуживых ради своих целей, да и только. Никто о республике думать даже не собирается.

Аноним, 04-04-2024 #2[ru]

Да, ну и список у Кара-оола – один отстой.

Аноним, 04-04-2024 #3[ru]

А вы что думаете, у Ховалыга список лучше? У него вообще одни придурки.

Аноним, 04-04-2024 #4[ru]

Знаете, если в хурал попадёт 3-5 приличных человека, то это уже для власти будет серьёзной проблемой.

Аноним, 04-04-2024 #5[ru]

Сагаан-оол хочет стать главой республики. Но для этого ему нужно сменить имидж. Ему бы сейчас пройти в Верховный Хурал и возглавить его. Тогда у него появятся реальный шанс стать главой республики.

Аноним, 04-04-2024 #6[ru]

Не будет там, в хурале, достойных людей. Воровать нужно уметь. Связи иметь. И быть мерзавцем. Ну, примерно, как Карлик, Якушев или Ховалыг.

Аноним, 07-04-2024 #12[ru]

В каждом из хуралов есть свой типаж положительного русского из народа. В Верховном хурале это – таксист-маршрутчик Глухов. В городском хурале эту функцию выполняет Поманисочкин. Кого в этот раз из ряженых найдут для выборного антуража?