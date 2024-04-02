    Коротко

Путин подписал указ о военном призыве. В армию заберут 150 тысяч россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ на военную службу в период с 1 апреля по 15 июля. В указе сказано, что на военную службу призовут 150 тыс. человек.

По новым правилам, вступившим в силу с 1 января, призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет (исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29 лет, и кто находится в запасе, отмечает ТАСС).

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее говорил, что «те граждане, которым [исполнилось] 27 лет в 2023 году, хоть 31 декабря в 23 часа 59 минут, эти граждане становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году». «Те, кому сейчас исполнилось 28, 29 [лет], они уже находятся в запасе», – говорил Картаполов.

Границы призывного возраста в России изменили в 2023 году по предложению министра обороны РФ Сергея Шойгу. В рамках военной реформы Госдума также узаконила электронные повестки и запретила «гражданам, подлежащим призыву на военную службу», выезд из России с момента получения повестки и до явки в военкомат.

Источники утверждают, что министерство обороны РФ собирается отправить на СВО еще 300 тысяч человек, в связи с чем возможна новая мобилизация.

Тува, Алтай и Бурятия стали одними из лидеров по смертности от холода в России

Более 35 тыс. человек умерли в России от обморожений за пять лет. Из них до 75% могли погибнуть из-за употребления алкоголя.

Самый высокий показатель смертности от холода в 2022 году был зарегистрирован на Чукотке – 20 случаев на 100 тысяч человек, пишут СМИ со ссылкой на Росстат. Второе и третье места заняли Амурская область и Тува. В республике на 100 тыс. жителей пришлось почти 17 смертей. На четвёртом месте по смертности – Республика Алтай. Бурятия идёт седьмой после Марий Эл и Кировской области.

С начала года приставы ограничили в выезде 32 413 жителей Тувы

С начала 2024 года судебными приставами Тувы ограничены в выезде более 32 413 тысяч жителей региона, имеющих неоплаченные задолженности.

Запрет на выезд направлен на понуждение должников исполнить требования исполнительного документа, выданного на основании вступившего в законную силу судебного акта. При этом имеются условия: сумма, подлежащая взысканию, составляет более 30 000 рублей, либо более 10 000 рублей при нахождении исполнительного документа на исполнении более двух месяцев.

Применение данной меры уже позволило взыскать более 117 миллионов рублей.

Почти 8 миллионов россиян остались без денег для оплаты ЖКХ

Россиянам все сложнее сводить концы с концами и «затягивать пояса» на фоне стабильно высокой инфляции, которая съедает реальный рост доходов. В 2023 году почти 8 млн. человек перестали платить за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Это следует из агрегированных данных российских ведомств, которые приводят «Известия».

Только по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на начало марта этого года в производстве было 3,7 млн. дел о взыскании задолженности за ЖКХ. При этом часть должников уже признали банкротами, а их долговую ответственность переложили на ресурсоснабжающие и управляющие компании.

Согласно последним доступным данным Росстата, по итогам первого квартала 2023 года общая сумма долга россиян за ЖКХ составляла 876,4 млрд. руб. За год показатель вырос на 72 млрд. руб., тогда как годом ранее он увеличился на 56,6 млрд.

Россиян обложат налогами за любые покупки в иностранных интернет-магазинах

В России отменят беспошлинный порог для покупок в иностранных интернет-магазинах. Теперь любые заказы будут облагаться ввозными сборами вне зависимости от их стоимости, рассказал «Ведомостям» знакомый с дискуссией по этому вопросу источник. Эту информацию также подтвердил представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, большая часть изменений в таможенном регулировании требует ее одобрения).

На данный момент порог беспошлинного ввоза для всех иностранных товаров, приобретаемых физическими лицами, находящимися на территории ЕАЭС, составляет 1000 евро.