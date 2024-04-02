    Перекрёсток мнений

Аноним, 27-03-2024 #1[ru]

Это же ты назначил большим начальником вора и преступника Карлика. Это же ты назначал на высокие должности нацика и мошенника Бичу. Это же ты им дал неприкосновенность за любые преступления. Так скажи нам: что у большинства порядочных людей, выехавших из Тывы, может быть с этими существами полуживотными?

Аноним, 27-03-2024 #2[ru]

Владимир Владимирович! А сгоревший Крокус Холл-то, оказывается, был в залоге по ипотечному договору у Газпромбанка! С 23 года! И года не прошло, как говорится в народе. Как интересно-о!!! Как удачно всё сложилось для владельцев Крокуса Агаларовых. Один из Агаларовых, вроде как сынулька, ещё и гражданин Швейцарии. О как! Теперь нужно срочно назначить гражданина Агаларова десятым заместителем председателя чиновника Володина. В виде компенсации. Обеспечить неприкосновенностью, так сказать. А то сболтнёт ещё чего лишнего...

Аноним, 28-03-2024 #3[ru]

Путин пришел к власти под лозунгами борьбы с терроризмом. За 24 года победить так и не удалось...

Аноним, 27-03-2024 #1[ru]

А вот если бы террористы были с табличкой «нет войне!», спецназ прибыл бы через 5 минут!

Аноним, 29-03-2024 #2[ru]

27 марта 2024 года, Патриарх Кирилл: «Русского национализма в природе не существует, это каждый знает». Гундяев высказался о национализме, но кое-что забыл... 24 октября 2014 года, Владимир Путин публично заявил: «Самый главный националист – это я!»

Аноним, 27-03-2024 #1[ru]

А что по 4 млн. рублей компенсации – это из личных пожертвований Собянина, Воробьёва, Колесникова, Бортникова и прочих мундиров? Да нет, конечно. Из бюджета страны. Из карманов налогоплатильщиков. В том числе и наших ребят, бьющихся сейчас в Украине. Четыре пастуха поставили на уши целую страну! Позорище. Людей невинных жалко. Детишек невинных ещё сильнее. Царство им небесное.

Аноним, 27-03-2024 #3[ru]

Я как-то даже стесняюсь об этом писать, но многие, кто с радостью проголосует сейчас за смертную казнь, на самом деле подпишут смертный приговор самим себе. Россия – она такая: вводят смертную казнь одни, а пользуются потом ею для сведения счетов другие. Я бы не советовал Путину это подписывать. Не надо открывать ящик Пандоры. Бог его знает, что за дрянь оттуда вылетит.

Аноним, 27-03-2024 #4[ru]

Как заявил Путин, «по некоторым данным, готовился коридор для ухода на Украину». Это что же получается? Украина – это нацистское исламистское государство, которое возглавляет президент-еврей? Я все правильно понимаю?

Аноним, 27-03-2024 #5[ru]

ИГИЛ* опубликовал видео, снятое одним из террористов в Крокусе. Сомнений нет: этот теракт на его совести. Убивая, не забывали Аллаха упоминать. Не только стреляли, но и горло перерезали. Зря Путин сюда Украину приплел, какая-то по-детски наивная неправда получилась. Исламистский след российским пропагандистам не очень нравится. Он совершенно не вписывается в столь тщательно конструируемую ими картину конфликта «глобального Запада» с «глобальным Югом»...

Аноним, 27-03-2024 #7[ru]

Отрезать ухо и с дебильным смешком сунуть в рот подозреваемому – такое наличие таких палачей в форме на улицах города что-то не успокаивает. Полевой допрос? А что он узнать-то хотел? Или вопросов нет – чисто помучить?

Аноним, 27-03-2024 #8[ru]

Четыре предъявленных таджика как-то проехали 400 км на той же машине, на которой приехали на теракт. Через все пробки, «Крепости» и «Перехваты»... У них на номерах что ЕКХ было? Ну и наконец – они что, нас за идиотов держат?! Показали «мясо», а реальные бойцы где? Где вторая группа, которая и поджигала и работала, как спецназ?! Опять упустили, как в Беслане?! Ну да, пока час портянки наматывали...

Аноним, 27-03-2024 #11[ru]

США: Предупреждают Россию о возможных терактах, сообщая о том, что это может быть ИГ*. Путин заявляет, что эти предупреждения – «провокация» и «шантаж». Теракт с участием ИГ случается. Спецназ приезжает на место спустя час после отъезда боевиков. При этом спецслужбы РФ обвиняют США, что они предупредили «недостаточно конкретно». Путин намекает на украинский след теракта. Это выглядело бы комично, если бы не вылилось в такую страшную трагедию...

Аноним, 27-03-2024 #17[ru]

Это не ФСБ просмотрела конкретную террористическую сеть, а Кремль проглядел гигантскую политическую угрозу, своей политикой создавая целый класс общества, который является естественным носителем и благоприятной средой для вируса терроризма в силу своего особого, униженного (рабского) положения.

Аноним, 28-03-2024 #19[ru]

«Вместо того, чтобы осторожно тушить огонь снаружи, российские власти использовали для тушения пожара вертолёты. Они вылили тонны воды на крышу, которая и так сильно пострадала от пожара. Когда она обрушилась из-за мощного огня и массы воды, то рухнула на руины концертного зала на 6000 мест». Правильно я понимаю, что помимо неработающей системы пожаротушения (если верить СМИ – концертный зал официально не был достроен, то есть без нее можно было жить), ещё и пожарные оказались раздолбаями, не понимающими, что можно, а что – нельзя?

Аноним, 28-03-2024 #20[ru]

«Участник ЧВК «Вагнер» жестоко убил сожительницу, отрезав ей ухо». Это, я так понимаю, теперь такая новая «патриотическая» мода будет? Уши отрезать. Ну а что? Начальство одобряет.

Аноним, 28-03-2024 #21[ru]

А получается, что эти 4 ублюдка-террориста получат свои сроки, пойдут на СВО, их освободят от уголовного наказания, а потом будут считать героями? Всё ведь именно так у нас делается? Не удивлюсь – банду Цапка недавно помиловали. У них тоже убийств россиян там мама не горюй...

Аноним, 29-03-2024 #25[ru]

#24, как же причудливо устроены мозги ватников... Для них власть – это и есть государство. Если как-то критикуешь власть, то оказывается ты русофоб и хочешь развала нашей Россиюшки. Как сказал Володин «есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России». И ничего, что этот Путин лопухнулся вместе со своими спецслужбами, которые только с безоружными детьми и могут воевать. «Тупые террористы» смогли осуществить свой теракт только потому, что спецслужбы оказались еще тупее. Все равно ватники будут призывать сплотиться вокруг обосравшихся еще сильнее...

Аноним, 29-03-2024 #26[ru]

Областные города всегда ненавидели столицу, а глубинка ненавидит вообще всех. Все потому, что одни живут за счет других. Это такая вертикаль ненависти. А есть еще и горизонталь – дружба народов, искренне ненавидящих друг друга. Хорошая страна получилась?

Аноним, 29-03-2024 #30[ru]

9-летнюю школьницу задержали за «призывы к терроризму» в Тыве. На мать ребенка составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию дочери (ч. 1 ст. 5.35 КоАП). Школьницу поставят на учет. В Хакасии завели уголовное дело на девятиклассницу из-за выдуманной переписки о теракте. А мы тут всё задаем тупые вопросы: а почему террористов никто не ловит? Так все полицаи заняты – гоняют школьниц – главных врагов России!

Аноним, 27-03-2024 #2[ru]

Двоих членов «цапковской» банды помиловали за участие в СВО в Украине. Речь идет о Вячеславе Рябцеве по прозвищу Буба и Андрее Быков*е (Бык). Они отбывали 20-летний срок за убийство 12 человек в станице Кущевской Краснодарского края в 2010 году. Оба принимали участие в массовом убийстве, когда годовалую девочку сожгли заживо на горе тел её родственников. Это же не художница Саша Скочиленко, которая ценники в магазинах на антивоенные надписи меняла...

Аноним, 27-03-2024 #3[ru]

С начала года цены на авиабилеты в экономклассе выросли на 34-42%. Это рекордный рост с 2008 года, Летать в России стало опаснее, зато дороже!

Аноним, 29-03-2024 #4[ru]

Отправленную в СИЗО журналистку Фаворскую конвоируют четверо полицейских, и ещё шестеро создают «коридор». Десять полицейских на одну журналистку. А сколько их было в «Крокусе», когда террористы расстреливали людей? «Ноль».

Аноним, 29-03-2024 #5[ru]

Февраль 2024. Политик и политзаключённый Алексей Навальный (российские власти называют его экстремистом и террористом), не совершавший никаких преступлений, замучен в колонии. Март 2024. Лидер криминального мира, вор в законе Шакро Молодой, совершивший множество преступлений, досрочно освобождён из колонии. Вся суть современной России.

Аноним, 27-03-2024 #1[ru]

Если это всё правда, тем более опубликованная в соцсетях, то чем же тогда занимаются вся свора высокооплачиваемых правоохранителей? Ау-у! Пути-ин! Владимир Владимирович! Хватит слушать бравурные отчёты шаркунов-подхалимов в мундирах. И хватит уже про воровство и коррупцию в Украине и Америке рассказывать. О себе нужно думать. Стыдно батенька. Стыдно!

Аноним, 28-03-2024 #2[ru]

Ублюдок Якушев всегда за кого-то прятался. Отправить на парашу этого урода!

Аноним, 28-03-2024 #3[ru]

Сколько же фирм-однодневок насоздавал этот Якушев? Сколько же людей он кинул? Сколько подставных лиц у этого мошенника еще? Так спокойно и нагло ворует – неужели у него во всех правоохранительных органах связи?

Аноним, 29-03-2024 #4[ru]

Якушев – это больной жадностью рецидивист. Для него без разницы, бизнесмена обокрасть или у маленькой девочки конфетку стырить. Или у инвалида или пожилого пенсионера какого-нибудь пенсию отнять. Этой сволочи плевать, у кого. Главное – процесс отъема денег не должен останавливаться!

Аноним, 29-03-2024 #5[ru]

Шолбан Кара-оол: «Безусловно, мы победим террористов-укронацистов общими усилиями, вкладом представителей всех народов, которые считают своим долгом бороться с несправедливостью и с этим ненормальным давлением на Россию, которая является родным домом и опорой для всех нас – таких разных, но единых по духу». Давно известно, что чем громче российский чиновник кричит о величии России, тем больше он, скорее всего, украл в этой самой «великой и могучей». И перевел на счета таких отвратительных и нескрепных западных стран.

Аноним, 29-03-2024 #6[ru]

Вор должен сидеть в тюрьме! А Якушев – еще и на параше!

Аноним, 29-03-2024 #7[ru]

Сколько своим покровителям отстегивал Якушев, раз его так везде отмазывают?

Аноним, 28-03-2024 #1[ru]

Чпокерт допихался своим дряблым стручком куда попало и теперь бегает лечиться по больничкам от разных половых инфекций. Фуу, мразотник старый!

Аноним, 29-03-2024 #2[ru]

«Следствие обвинило Евгению Беркович и Светлану Петрийчук в пропаганде «агрессивных форм ислама» – им шьют «оправдание терроризма», хотя всё, что они делали, это пытались понять мотивацию радикалов. Зато прямо сейчас вся пропагандистская машина именно этим и занимается – отмазывает ИГИЛ*. То бишь, «оправдывает терроризм».

Аноним, 28-03-2024 #1[ru]

Чем занимается ООО «Верба», которое рекламировал и продвигал зампред Александр Брокерт, обещавший завалить республику дешевым пиломатериалом разного профиля? Он презентовал их производство как самое передовое и современное. И где сейчас эти «производители» и почему нет их продукции нигде? И куда подевался Иргит, получивший под проект 800 млн.?

Аноним, 28-03-2024 #2[ru]

В Минстрое Тувы продолжает орудовать шайка Чпокерта. Некая гражданка Канзываа Урана Отук-ооловна руководит всеми «схемами». Получает указания от помощницы Чпокерта Сауле. Эта гидра распустила свои щупальца во все госконтракты и земельные участки.

Аноним, 29-03-2024 #3[ru]

На курорте Чедер – там конь еще не валялся. Какой запуск курорта к едреной фени? Съездите да посмотрите, в каком состоянии там дела. Профукал Роббер Доржу ИПСЭР этот безвозвратно.

Аноним, 29-03-2024 #4[ru]

Маленький курорт Чедер не могут доделать. Куда подевали почти миллиард?

Аноним, 29-03-2024 #5[ru]

На станции «Тайга» тоже деньги «скомуниздили». А курировал стройку всё тот же Брокерт.

*ИГИЛ, ИГ – запрещённая российскими властями террористическая организация.