Свежий анекдот
Какие б не были убогие
Идеи света и добра,
Террор – дитя идеологии,
А не случайная игра.
Игорь Губерман
Этак скоро начнут сажать тех, кто войну называет «спецоперацией»...
Идеи света и добра,
Террор – дитя идеологии,
А не случайная игра.
Игорь Губерман
* * *«Россия сейчас находится в состоянии войны», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Этак скоро начнут сажать тех, кто войну называет «спецоперацией»...
* * *Россияне, как вы думаете, когда настанет время решать, куда заливать дефицитное топливо – в танки или в комбайны, они что выберут?
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