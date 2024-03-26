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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 12, 26 марта / Свежий анекдот
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№12, 26 марта 2024 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотКакие б не были убогие
Идеи света и добра,
Террор – дитя идеологии,
А не случайная игра.
Игорь Губерман

* * *

«Россия сейчас находится в состоянии войны», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Этак скоро начнут сажать тех, кто войну называет «спецоперацией»...

* * *

Россияне, как вы думаете, когда настанет время решать, куда заливать дефицитное топливо – в танки или в комбайны, они что выберут?

(прочитано 297 раз)

+1
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http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04
Остальные материалы номера 12:

Больше всего над споткнувшимся на трапе самолета 78-летним Байденом почему-то смеялись русские мужики в среднем не доживающие до 68.

Шутка 2021 года

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