    Свежий анекдот

Какие б не были убогиеИдеи света и добра,Террор – дитя идеологии,А не случайная игра.

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«Россия сейчас находится в состоянии войны», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Этак скоро начнут сажать тех, кто войну называет «спецоперацией»...

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Россияне, как вы думаете, когда настанет время решать, куда заливать дефицитное топливо – в танки или в комбайны, они что выберут?