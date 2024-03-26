    Коротко

Сибирь в ожидании традиционного наводнения

В ряде сибирских регионов, где за зиму накопились большие снежные запасы, ожидают весенний паводок. В Республике Тыва таяние снега стало угрожать подтоплением жилых домов в шести муниципалитетах уже на прошлой неделе. В их числе столица региона Кызыл, а также Кызылский, Пий-Хемский, Дзун-Хемчикский, Чеди-Хольский и Каа-Хемский районы. Так, в Чеди-Хольском районе из-за образования наледи в сумонах (административная единица) Сайлыг и Элегест пришлось отправить школьников на дистанционное обучение. «К ликвидации последствий половодья, помимо коммунальных служб, были привлечены сотрудники администрации района и сельских поселений», – сообщили в правительстве республики.

По данным главы Тувы Владислава Ховалыга, снега в регионе в этом году скопилось в два раза больше, чем в прошлом, и синоптики ожидают его активного таяния. «Необходимо оперативное обследование 37 гидротехнических сооружений», – поставил он задачу в ходе оперативного совещания.

В Томской области прогнозируют образование заторов на Оби и Томи, что может привести к подтоплению ряда территорий регионального центра. В Хакассии МЧС называет погодные условия схожими с теми, что привели к самому значительному паводку в регионе за последнее время – в 2014 году. В Новосибирской области, по данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, подтопления возможны при условии резкого потепления.

Росстат: Дагестан и Москва лидируют по ожидаемой продолжительности жизни, Тува и Чукотка – на последних местах

Росстат представил предварительную оценку ожидаемой продолжительности жизни по субъектам РФ за 2023 год. В целом по стране показатель составил 73,4 года, сообщается на сайте Росстата.

Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни зафиксирована в Республике Дагестан – 79,87 года. На втором месте находится Москва (79,38 года), на третьем – Республика Ингушетия (79,2 года).

Самые низкие показатели зафиксированы в Чукотском автономном округе – 66,56 года, Республике Тыва – 66,59 года и Забайкальском крае – 67,17 года.

Согласно данным таблицы, в Центральном федеральном округе ожидаемая продолжительность жизни в 2023 году составила 74,79 года, в Северо-Западном федеральном округе – 73,83 года, в Южном федеральном округе – 73,6 года, в Северо-Кавказском федеральном округе – 77 лет, в Приволжском федеральном округе – 72,75 года, в Уральском федеральном округе – 72,88 года, в Сибирском федеральном округе – 71,05 года, в Дальневосточном федеральном округе – 69,81 года.

«Мобилизация 2.0»: Шойгу анонсировал создание двух новых армий и 14 дивизий

Минобороны России после переизбрания Владимира Путина на пятый президентский срок объявило о намерении существенно расширить состав Вооруженных сил. «До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад», – сказал глава ведомства Сергей Шойгу на коллегии (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению военных экспертов, эти планы осуществить без массовой мобилизации невозможно. При стандартной численности соединений набрать в войска придется более 200 тысяч человек: «Мотострелковая дивизия полного состава – это три полка по 2-2,5 тысячи человек, плюс танковый полк, плюс масса всего другого, например, артиллерийский дивизион или артиллерийский полк. В общем, это где-то порядка 10 тысяч человек. Мотострелковая бригада – это 4,5 тысячи человек. Из этих дивизий и бригад можно сконструировать две армии. А людей для этого нет, за исключением того случая, если Россия объявит мобилизацию».

При этом реализацию плана Минобороны затруднит отсутствие офицеров. «Проведя мобилизацию, Минобороны получит необученную толпу в 200-250 тысяч человек. На каждые 10 рядовых нужен офицер. Офицеров так просто призвать невозможно. На их обучение требуется много времени. Откуда их будут брать и как готовить, никто не знает», – сказал эксперт.

Озвученные Шойгу планы повышают риск того, что дополнительный набор мобилизованных начнется летом или осенью.

«Мобилизация 2.0»: Песков перестал называть войну «спецоперацией»

Российское вторжение в Украину после вмешательства Запада переросло из «специальной военной операции» в настоящую войну. Об этом в беседе с журналистами «Аргументов и фактов» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации», – сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Россия в войне будет продолжать действовать таким образом, чтобы Украина не могла угрожать ее гражданам и территориям.

«О чем говорит президент? У нас появилось четыре новых субъекта федерации. И для нас главное – обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом», – цитирует Пескова «АиФ».

«Конкуренты» Путина заработали на выборах президента более 1,5 млрд. рублей для своих партий

Партии КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» смогли заработать на выборах президента, выдвинув спарринг-партнеров для Владимира Путина, подсчитал «Коммерсант». По закону партия, выставившая на президентских выборах кандидата, который набрал более 3% голосов, может рассчитывать на разовую выплату из бюджета в размере 152 руб. за каждый полученный голос.

Таким образом, Николай Харитонов от КПРФ, за которого проголосовали 4,31% избирателей, принес своей партии 573 млн. руб., Владислав Даванков от «Новых людей» с 3,85% голосами заработал 511 млн. руб., а Леонид Слуцкий от ЛДПР с результатом в 3,2% – 425 млн. руб. В общей сложности трое кандидатов получат из казны 1,509 млрд. руб.

Во всех случаях «заработок» оказался больше, чем партии вложили в избирательные кампании. Согласно последним данным ЦИК, Харитонов потратил из избирательного фонда 166 млн. руб. (44 руб. за голос), Слуцкий – 212 млн. руб. (76 руб. за голос), а Даванков – 368,2 млн. руб. (110 руб.).