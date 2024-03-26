«Крокус Сити Холл»: Тупые террористы против эффективных российских спецслужб

Последние пару десятилетий власти России в основном занимались борьбой с инакомыслием, внутренними врагами и укреплением спецслужб. О том, что получилось в итоге, мы узнали после терактов на Дубровке в «Норд Осте» в октябре 2002 года, в школе в Беслане в сентябре 2004 года и 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле». Есть с чем сравнивать.

Когда в 2002 году случился теракт в Москве, я по случаю оказался в столице. Мы, группа энтузиастов из «Либеральной России», собирались заменить женщин и детей, которых террористы держали в заложниках. Наш представитель Курочкин, будучи сенатором, ранее уже участвовал в переговорах такого рода, когда Басаев захватил Будённовск. Тот опыт оказался удачным – заложников удалось освободить. Но в Москве, на Дубровке, в этот раз в самый последний момент от наших посреднических услуг отказались. Хотя террористы были готовы к обмену. Тогда власти отдали приказ на штурм. В итоге 174 заложника погибли от отравления газом, выпущенным через систему вентиляции. В школе №1 в Беслане в аналогичной ситуации при штурме погибло 334 человека.

И вот настала пора концертно-развлекательного комплекса «Крокус Сити Холл». Только в этот раз всё шло совсем по другому сценарию. В этом случае террористы не захватывали заложников и не выдвигали никаких ультиматумов. Они просто ворвались в зрительский зал, где находилось около 6 тыс. человек, и тупо в упор расстреляли всех, кто попал под руку. Без переговоров и ультиматумов. Смертельно.

Общим остаётся одно: каждый раз, когда подобное случается, мы слышим официальные заявления о том, что теракты сплачивают российское общество. Вот такой путь прошла путинская Россия за 22 года. Попробую рассказать, как это было.

«ТЩАТЕЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ТЕРАКТ» И НЕЛЕПАЯ КОНЦОВКА

22 марта 2024 года в 20 часов, не дожидаясь начала шоу-программы, в концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались террористы в камуфляжной одежде с автоматами, гранатами и ёмкостями с горючей жидкостью (по неподтверждённым сведениям, численностью от 5 до 10 человек) и открыли огонь по беззащитным зрителям, пришедших на концерт рок-группы «Пикник». Затем террористы вылили из ёмкостей на пол горючую жидкость, а также кулисы сцены и подожгли их, взорвав гранаты. Поджигали не просто наобум, а перекрывая огнём все выходы из здания. Когда зал заполыхал, они, так и не дождавшись спецназа, побросали оружие, смешавшись с толпой, выбежали из здания и скрылись на автомобиле. В результате теракта, по предварительным данным, на момент подготовки материала известно, что погибло 144 человека и не менее 182 человек ранено, из которых несколько десятков находятся в критическом состоянии.

Уже к вечеру субботы 23 марта ФСБ отчиталась, что задержано 11 человек, из которых четверо в 350 км от Москвы в Брянской области – некие подозреваемые в участии нападения террористы. ФСБ показала видео с их задержанием. На одном видео щуплый мужчина небольшого роста откровенно бомжеватого азиатского вида с паспортом Таджикистана, говорящий по-русски с чудовищным акцентом, на камеру признался, что он участвовал в теракте за 500 тыс. рублей вознаграждения, из которых половину ему уже перечислили на карту. Сделал это он по совету некоего имама, который призвал его по связи через телеграм-канал. По мнению экспертов, эти мужчины не очень-то похожи на террористов, которые долгое время тщательно готовили теракт и весьма профессионально осуществили его.

С другой стороны, некоторые независимые эксперты полагают, что теракт, кем бы он ни был инициирован, может быть использован властями для решения некоторых задач. К примеру, для введения военного положения в стране и военно-политической мобилизации. Но пока до этого далеко. Спецслужбам предстоит сделать многое, чтобы население страны поверило в версию, по которой теракт имеет украинские корни.

Как заявляют спецслужбы, «теракт долго и тщательно готовился». Оружие было заранее спрятано на месте теракта. После него преступники уехали на автомашине в направлении украинско-российской границы, где, как заявил Путин, «по некоторым данным, готовился коридор для ухода на Украину».

Но, честно говоря, подобная версия шита белыми нитками. Во-первых, пойманные таджики не производят впечатления опытных диверсантов. Удивительно, как могут преступники скрыться с места преступления на автомобиле, который запечатлён на видео. И ехать на нём 340 км через все посты ГАИ, зная, что машина находится в розыске. Во-вторых, смешная сумма оплаты теракта: выяснилось, что 500 тысяч рублей им пообещали на всех. В-третьих, террористы, пойманные в кювете, не стали запираться и тут же после непродолжительных пыток током, отрезанием ушей и выдавливанием глаз признались во всём. Такие «чистосердечные признания» дёшево стоят.

Всё, что мы видим по телевизору, больше похоже на плохую постановку для наивных простачков. И ближе к правде версия, что расстреливали людей и поджигали здание одни, а отъехали от места преступления и были схвачены совсем другие.

ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ РАБОТЫ СПЕЦСЛУЖБ

Но вернёмся к теракту. Нужно признать, что все спецслужбы сработали слабо. К примеру, правоохранители и спасатели прибыли к месту теракта более чем через час – в 21 час 16 минут. Все заметили, что никто из людей в погонах в ходе теракта не пострадал. А всё потому, что их там просто не было. Почему?

Ещё 7 марта США по каналам спецсвязи уведомили российскую сторону, что ожидается теракт в местах большого скопления людей: в концертном зале или на спортивном соревновании. «Крокус Сити Холл» – это один из самых больших концертных залов России. Кроме концерта, там в это время проходили спортивные соревнования детей. Уже поэтому там должны были находиться наряды полиции и Росгвардии, дежурить представители спецслужб. Но почему-то именно в это время никого там не оказалось. Ни одного человека! Ни полиции, ни ФСБ, ни МЧС, ни Росгвардии. Когда начался пожар, почему-то не сработала противопожарная система, да и сами пожарные не спешили тушить огонь, видимо, опасаясь повторной атаки террористов.

Спустя несколько часов после теракта провластные СМИ выложили ориентировки на четверых подозреваемых таджиков. Но через какое-то время выяснилось, что как минимум трое из них не имеют к преступлению никакого отношения. Риводжиддин Исломов и Махмадрасул Насриддинов с прошлого года проживают в Таджикистане, а ещё один гражданин республики Рустам Назаров в момент теракта находился в Самаре, где работает таксистом.

Большинство представителей иностранных разведок утверждают, что этот теракт – дело рук боевиков ИГИЛ (запрещённая российскими властями террористическая организация). Да и сами представители террористов это не отрицают: ответственность за теракт взяла на себя афганская ячейка ИГИЛ «Вилаят Хорасан». Да, те самые игиловцы, которых мы уничтожали в зародыше в Сирии, чтобы они не пришли в Россию. Те самые, о победе над которыми нам, как минимум дважды, рапортовал Шойгу.

Да, действительно, сам президент к сообщению американцев отнёсся скептически, сказав, что это – шантаж и провокация. Но это совсем не повод для того, чтобы не охранять покой людей. Особенно после американского предупреждения. Мы ещё не забыли, как в июне 1941 года Сталин на подобное предупреждение перебежчиков и наших агентов среагировал, назвав это провокацией, на которую не стоит реагировать. В результате того, что его почти все послушали, наши войска потом пятились до Волги. Но и этот урок не пошёл нашим спецам на пользу: ведь проморгали теракт. Пострадали сотни людей. Большинство раненых и убитых пострадали от огнестрельных ранений и отравления продуктами горения.

Концертный зал «Крокуса» площадью в 13 тыс. кв. метров полностью выгорел, его кровля обвалилась. В его разборе принимают участие более 700 специалистов с техникой. Под завалами до сих пор ищут погребённых пострадавших.

КАКОВЫ БУДУТ ПОСЛЕДСТВИЯ?

Президент Путин появился перед камерами с обращением к нации только к вечеру 23 марта. По нему было видно, что он потрясён случившимся. 24 марта он объявил в России Днём траура. Жители Москвы и Подмосковья массово сдают свою кровь для пострадавших. Губернаторы Собянин и Воробьёв объявили, что готовы выплатить семьям погибших по 4 млн. рублей компенсации. Деньги не очень большие, и вряд ли они могут компенсировать ту боль, что пришла в наши семьи после 22 марта... Но всё же хоть что-то. Цветы в память о пострадавших от теракта несут на стихийно образовавшиеся мемориалы по всей стране и за рубежом к зданиям российских посольств.

Версия с участием Украины пока не «вытанцовывается». Американцы заявляют, что у них нет никаких данных причастности Украины к теракту. Об этом же заявляют и спецслужбы других стран. Но, как ни крути, СВО превращается для граждан России в полномасштабную войну, в которой обстреливаются на постоянной основе уже семь приграничных территорий нашей страны. Поэтому вполне возможно, что власть введёт в стране военное положение.

Этот теракт – явная пощёчина лично Путину, гаранту стабильности в России. Эксперты заявляют, что если ФСБ не участвовала в организации этого теракта, что, скорее всего, то она его уж точно «проворонила». В центре страны, в Подмосковье бородатые бандиты сумели пронести и уложить в схрон «Крокус сити» оружие и взрывчатые вещества, ворваться в помещение и беспрепятственно расстрелять кучу людей. А затем спокойно удалиться.

Мы опять услышали от официальных лиц заклинание о том, что подобные трагические события только сплачивают российский народ вокруг президента Путина. Попробуйте в этом убедить родственников тех, кого убили...

Что ни говори, а разница между терактом в «Норд Осте» и «Крокус Сити Холле» в том, что тогда террористы захватили заложников и о чём-то торговались. А сейчас ни о каком диалоге уже нет и речи. Они просто зашли в концертный зал, стали убивать зрителей. А уходя, подожгли здание. Налицо очевидный сдвиг в сторону оголтелого терроризма. И ожесточения борьбы террористов с обществом. Конечно, гордиться тут нечем. Это показатель работы как спецслужб страны, так и власти в целом.

Сергей Конвиз