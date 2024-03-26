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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 12, 26 марта / Перекрёсток мнений
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№12, 26 марта 2024 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 20-03-2024 #1[ru]

СМИ пишут, что Путин готовится к войне в Балтийском море против НАТО. «В Черном море я уже очень успешно повоевал, теперь хочу превзойти этот успех в Балтийском», – пояснил Путин.

Аноним, 20-03-2024 #2[ru]

Дед приехал в свой избирательный штаб и толкнул речь... Путин выглядел, что называется, «на расслабоне». Фамилию Навального (российские власти называют его экстремистом и террористом), наконец, позволил себе назвать, сказал, что собирался его отпустить. В общем, был непривычно благодушен. Думаю, что на протяжении долгого времени он был сильно напряжен, а теперь его буквально отпустило...

Аноним, 20-03-2024 #3[ru]

Путин теперь стал чем-то вроде Крымского моста. Вроде пока есть – но все отлично понимают, что ему не устоять и его не будет. И все ожидают обвала его в пучину небытия. А вся «поддержка» и опора Путина, исчезнет так же быстро, как дымовая завеса моста, на совсем короткое время скрывающая его останки...

Аноним, 20-03-2024 #4[ru]

Сейчас он спокойно до 2036 года будет. Для него война – это совершенно идеальный механизм управления страной. А то, что там приходят какие-то люди в чёрных мешках, ну кого это волновало в России когда? Россия без проблем миллион жертв снесёт. И пару миллионов не жалко. Главное, чтобы гробовые вовремя платили...

Аноним, 23-03-2024 #8[ru]

Все страны мира выразили крайнее осуждение, руководители стран наперебой выражают соболезнования. И только один руководитель одной страны молчит.

Свежий анекдот

Аноним, 20-03-2024 #1[ru]

Не анекдот и не новости Панорамы: • С рекордной победой над Харитоновым, Слуцким и Даванковым президента РФ поздравили главы Узбекистана, Таджикистана, Боливии, Никарагуа, Гондураса и Северной Кореи. • Главарь ХАМАСа Исмаил Хания, поздравил Путина с победой на выборах и поблагодарил его за поддержку.

Нас поздравил Гондурас – это раз! А ещё Узбекистан – и Иран! И с утра пришел конвертик, где талибская* печать, он его в ладошках вертит, но боится открывать... (*запрещённая российскими властями террористическая организация)

Справедливость настигла жестоких убийц в погонах

tlg_comm, 20-03-2024 #1[ru]

Вы наверно единственный русский Тывы, который пишет правду, остальные, что-то молчат.

Коротко

Аноним, 20-03-2024 #1[ru]

Шолбан Кара-оол радостно пишет: «Обо всем этом, в особенности, как получить шанс на повторную чистую автобиографию и другие меры поддержки, мы тогда говорили с моими мужественными земляками». Это он о том, что Госдума и Совфед РФ единогласно одобрили законы, освобождающие от уголовной ответственности при заключении контракта с Вооруженными силами. Теперь официально можно насиловать, грабить и убивать. Потом, насилуя, грабя и убивая украинцев, получишь «чистую автобиографию и другие меры поддержки». Круто! Даже видимости закона больше нет...

Аноним, 20-03-2024 #3[ru]

№1 Карлик есть преступник сам. На нём пробы ставить негде. Начиная с торговли спиртягой и убийства Героя, до воровства у тех же «земляков» из дотационного бюджета. Шойга одобрила.

Аноним, 21-03-2024 #4[ru]

Владислав Ховалыг пишет: «Мои земляки участники спецоперации благодарят Президента за создание в стране программы «Время героев»... Суть программы – подготовить из людей с оружием в руках, отстаивающих интересы Родины, высококвалифицированных и компетентных руководителей для государственных органов, муниципальной службы и госкомпаний». О каких «людях с оружием в руках» идет речь, если мобилизованных и контрактников не отпускают с фронта, пока СВО не закончится или пока они там не погибнут? Остаются только зэки, помилованные Путиным, которые сумели выжить полгода. То есть эта программа создана для кого?

Аноним, 21-03-2024 #6[ru]

Всемирный день поэзии сегодня: «Не верь, товарищ, не взойдет Заря пленительного счастья, Покуда верит твой народ, Что от других его напасти. Покуда верит он **ядям, Толпой теснящимся у трона, Покуда верит он словам Останкинских пропагандонов. Безумной Думе, злым попам, Прикормленной прокуратуре, Проворовавшимся ментам, Чекисту в президентской шкуре. Покуда вы весь этот сброд Своей родной зовете властью, Не верь, товарищ, не взойдет Заря пленительного счастья!»

Аноним, 22-03-2024 #9[ru]

Путин: «Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные делом, доказавшие свою преданность России». Новости сегодня: • Пьяный «герой СВО» насмерть сбил ребенка в Махачкале и скрылся. • Вернувшийся с СВО уголовник взял в заложники женщину в Петропавловске-Камчатском.

Аноним, 23-03-2024 #10[ru]

Следствие обвинило Евгению Беркович и Светлану Петрийчук в пропаганде «агрессивных форм ислама». Понимаете? Двух мирных светских женщин, которые и не мусульманки даже, судят за «агрессивный ислам», и в это же время президент взасос целуется с Талибаном (запрещённая российскими властями террористическая организация), ХАМАС и иранскими аятоллами!

Цена дружбы с Юрием Якушевым

Аноним, 20-03-2024 #1[ru]

Эта тварь кинула не только Юрочкина. А Кара-оола он кинул или нет? Заправки, которые он курировал, не одну тысячу машин угробили в республике, благодаря химическим добавкам и разбодяживанию топлива. Якушев – редкостный урод!

Аноним, 20-03-2024 #2[ru]

Он неприкасаем. Его можно втихую и втёмную мочкануть. На собачьи консервы.

Аноним, 20-03-2024 #3[ru]

Якушев называет себя Тувинским Робин Гудом. Мол, отбирает деньги у состоятельных людей во благо нуждающихся. Какой мерзавец однако!

Аноним, 21-03-2024 #4[ru]

Все эти преступления Якушев совершал ради своей супруги, которая в свою очередь наставляла ему рога, развлекаясь со своим любовником на Ергаках. Якушев думает, что за деньги вернет интерес жены? Нет, конечно – ей нужен молодой активный самец, а не вот это вот жирное, хитровые...нное дерьмо! А пока что Юрию приходится лишь констатировать факты и наблюдать с пристрастием из-за забора...

Аноним, 22-03-2024 #5[ru]

Вся эта недвижимость которую мошенники Якушевы купили в Москве на деньги, украденые у Сафрина, все равно следователи найдут и вернут!

Аноним, 23-03-2024 #6[ru]

Эта свинобаза сейчас в бегах, мразоту нужно срочно найти и наказать!

Аноним, 23-03-2024 #7[ru]

Список людей, у которых Якушев украл деньги или материальные ценности, с каждым днем растет. Интересно, почему правоохранительные органы не арестуют наглого преступника?

Сергей Конвиз: Выборы войне не помеха

Аноним, 20-03-2024 #3[ru]

Отвечу на вопрос гуманистов – почему украинцы такие злые? Дело в том, что добрые украинцы погибли в Мариуполе, в Буче, в Бахмуте. И в Одессе. Остались одни только злые. Уж извините.

Аноним, 20-03-2024 #4[ru]

Опять бомбят Белгород. Власти сообщили об эвакуации детей из приграничных районов. Тех, которые вот-вот возьмут под контроль РДК* и Легион* (*запрещённые российскими властями террористические организации). Да въе*ите уже как следует по Белгороду! Нельзя, чтобы он достался украм!!! Ну а белгородцам могу сказать, что лучше уж вы умрёте в этом огне сгорая заживо, чем в украинских биолабораториях. Помните, вы-то в рай, а они все просто сдохнут!

Аноним, 20-03-2024 #5[ru]

Каким же законченным моральным уродом надо быть, чтобы гордиться тем, что твоё государство может уничтожить всю планету! Только вдумайтесь: не накормить или обустроить, а уничтожить!

Аноним, 20-03-2024 #6[ru]

В каждом народе, как и в каждом человеке, есть что-то от Бога и что-то от дьявола. Задача нормальной политической системы заключается в том, чтобы стимулировать проявления первого и не допускать пробуждения второго. Российский режим долгие годы занимался ровно противоположным.

Аноним, 20-03-2024 #7[ru]

Явка на выборах в столичных СИЗО составила почти 100%. Что ещё раз подтверждает: чем ближе вся РФ к одному большому СИЗО – тем ближе явка на выборах к 100%.

Аноним, 20-03-2024 #11[ru]

Путин поблагодарил живущих под ежедневными обстрелами жителей Белгородской области за мужество и пообещал сделать всё, чтобы поддержать их...

Аноним, 21-03-2024 #14[ru]

Путин не исключил войну России с НАТО. Он это серьезно? Буквально перед этим слушал интервью с Дугиным. Там все было «не так однозначно». На прямой вопрос о неизбежности войны с НАТО Дугин неожиданно начал отвечать уклончиво: может случиться, а может и не случиться, но вот если они осознают, остепенятся и учтут наши интересы, то можно и не воевать... На мой взгляд, по сути, все патриотическое Z-движение России – это не что иное, как самый большой на планете клуб самоубийц.

Аноним, 21-03-2024 #16[ru]

Я вот одного понять не могу – ну, присоединили мы Крым, присоединим – предположим – Восточную Украину, Белоруссию, русскоязычную часть Прибалтики, Северный Казахстан. Ну, будет в России под двести миллионов лбов. Ок. А дальше-то что? Соберемся все вокруг костра и споем хором Мурку?

Аноним, 22-03-2024 #19[ru]

Путин будет вести [СВО] до конца, конечно. Ну, возможно, до конца человечества... Будет ещё более агрессивная внешняя политика... Дмитрию Киселёву он сказал, что «воссоединение России и Украины – неизбежно», то есть целью является просто полное поглощение Украины...

Аноним, 22-03-2024 #20[ru]

Страшная трагедия в «Крокусе». Соболезнования родным и близким погибших. Выкарабкаться раненым. Спастись тем, кто еще там. Огромное горе...

Аноним, 23-03-2024 #21[ru]

Власти проворонили крупнейший теракт со времён Норд-Оста. Зато по камерам вычисляют и находят людей, приходивших на похороны Навального...

Аноним, 23-03-2024 #22[ru]

Не всё у нас так уж плохо с безопасностью – попробовали бы эти террористы выйти с одиночным пикетом!

Аноним, 23-03-2024 #23[ru]

В России нет органов госбезопасности, есть политическая полиция, направленная против инакомысдия. Поэтому чекисты не способны ни предотвратить теракты, ни своевременно отреагировать на них. Фашизм обходится дорого, прежде всего, гражданам. Мы в очередной раз убедились, что вся система безопасности в Москве, включающая тысячи камер, рамки, толпы полиции, вооруженных лучше десантных бригад, – все это нужно исключительно для отлова несогласных с режимом. Реально защитить людей они не могут. Да, похоже, и не хотят...

Аноним, 23-03-2024 #26[ru]

Беспомощность всех силовых ведомств на беспрецедентном уровне. Спецназ не доехал вовремя, росгвардейцы и пожарные топтались как бобры на пожаре в «Кошкином доме», «Скорые» застревали в пробках. В общем, все как мы умеем и любим...

Авария на Шагонарской ТЭЦ: герои требуют награды!

Аноним, 20-03-2024 #2[ru]

Почему там Пичелдея не было? Помог бы уголь вёдрами таскать. Чёрт тухложопый.

Аноним, 20-03-2024 #3[ru]

Чипэндейл старый и немощный нацик. Он ведро с углем не сможет поднять.

Аноним, 23-03-2024 #9[ru]

аноним №7 Если даже так как ты говоришь, то как он попал в Тыву? Кто его позвал? Кто пустил и разрешил «осваивать» миллиард? Не Конвиз же! И не Василий Оюн? Кто же тогда??? Вопрос из вопросов! Где Ваша общественность? Где Депутатский корпус? Где правоохранители? Хоо-оова-лыыг!!!

Перекрёсток мнений

Аноним, 20-03-2024 #1[ru]

Евгения Монгуш долго скрывала свою интимную близость с Александром Чпокертом, после теста на ВИЧ, видимо, уже не было сил терпеть это и скрывать!

Аноним, 23-03-2024 #2[ru]

Чпокерт эту дурнушку так, на всякий запас держит. Редко когда пользовался – когда уже совсем невмоготу было. Так, чисто по-дружески шпилил...

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Как Шолбан Кара-оол покалечил охранника Иванова: http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04 Иванов обвиняет будущего главу республики Тыва Шолбана Кара-оола в том, что он в 2006 году в пьяном виде в боулинг-клубе покалечил его сына-охранника.
http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04
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