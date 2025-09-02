    Свежий анекдот

Если в садике у одного ребёнка находят вшей, то проверяют всю группу.А почему, когда у одного чиновника находят миллиарды, не проверяют остальных?

* * *

Шойгу похвалил «Талибан» за борьбу с террористами.Видимо, в следующий раз Шойгу похвалит своих бывших заместителей из Минобороны за борьбу с коррупцией.