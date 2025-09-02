«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 31, 2 сентября / Свежий анекдот
№31, 2 сентября 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотЕсли в садике у одного ребёнка находят вшей, то проверяют всю группу.
А почему, когда у одного чиновника находят миллиарды, не проверяют остальных?

* * *

Шойгу похвалил «Талибан» за борьбу с террористами.
Видимо, в следующий раз Шойгу похвалит своих бывших заместителей из Минобороны за борьбу с коррупцией.

 Доска объявлений 
Спутниковый интернет, ТВ-каналы (Триколор, Орион, Радуга, НТВ+). Перенастройка антенн, компьютеров. Выезд в районы республики.
Тел. 8913 354 7490, 923 217 2383, 5-25-69 (без выходных с 10.00 до 20.00)
Как Шолбан Кара-оол покалечил охранника Иванова: http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04 Иванов обвиняет будущего главу республики Тыва Шолбана Кара-оола в том, что он в 2006 году в пьяном виде в боулинг-клубе покалечил его сына-охранника.
http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04
АДВОКАТ Язев Александр Аркадьевич, заслуженный юрист РТ. Ведение уголовных, гражданских, административных дел. Защита на следствии, в суде. Консультации, все виды правовых услуг.
Кызыл, ул.Калинина, 26-89. Тел. 6-17-69, 8913 345 9412
ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЖС. Левый берег, налево перед "Новым" мостом. Мкр. Лазурный. Площадь участков от 7 до 9 соток.
Тел. 8(39422)66-7-66, 8983 593 4361. Офис: г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115.
Медведев предложил Фурсенко пройти тест на грамотность. В ответ Фурсенко предложил Медведеву пройти тест на президентство.

Шутка 2011 года

