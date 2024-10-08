Свежий анекдот
– Тарифы ЖКХ в России в 2025 году увеличатся на 11,9%, а пенсии – всего на 7,3%. Представляете, каково придётся пенсионерам?
– Пусть спасибо скажут, что их пока не запрещают, как чайлдфри. От них ведь тоже рождаемость так себе.
– Пусть спасибо скажут, что их пока не запрещают, как чайлдфри. От них ведь тоже рождаемость так себе.
* * *Согласно новой ядерной доктрине, Россия сможет применять ядерное оружие в случае чего!
* * *«Бывает эпоха, когда коллективную вонь народ воспринимает за единство духа» (Фазиль Искандер).