    Свежий анекдот

– Тарифы ЖКХ в России в 2025 году увеличатся на 11,9%, а пенсии – всего на 7,3%. Представляете, каково придётся пенсионерам?– Пусть спасибо скажут, что их пока не запрещают, как чайлдфри. От них ведь тоже рождаемость так себе.

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Согласно новой ядерной доктрине, Россия сможет применять ядерное оружие в случае чего!

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«Бывает эпоха, когда коллективную вонь народ воспринимает за единство духа»