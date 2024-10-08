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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 29, 8 октября / Свежий анекдот
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№29, 8 октября 2024 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдот– Тарифы ЖКХ в России в 2025 году увеличатся на 11,9%, а пенсии – всего на 7,3%. Представляете, каково придётся пенсионерам?
– Пусть спасибо скажут, что их пока не запрещают, как чайлдфри. От них ведь тоже рождаемость так себе.

* * *

Согласно новой ядерной доктрине, Россия сможет применять ядерное оружие в случае чего!

* * *

«Бывает эпоха, когда коллективную вонь народ воспринимает за единство духа» (Фазиль Искандер).

(прочитано 455 раз)

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Остальные материалы номера 29:

«Везде есть место изяществу. Даже тревога бывает воздушной» (Виктор Шендерович).

Шутка 2016 года

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