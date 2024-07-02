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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2024 год / № 1, 2 июля / Коротко
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№1, 2 июля 2024 года.
    Коротко

Сжёгший задержанного заживо глава угрозыска Кызыла уехал на СВО из колонии

Бывший начальник уголовного розыска Кызыла и бывший замглавы управления МВД по Туве Орлан Сарыг-Донгак уехал на спецоперацию в Украину, несмотря на то, что осенью 2023 года его приговорили к 18 годам колонии за жестокое убийство 30-летнего задержанного Алишера Махмутова. В зону боевых действий отправился и второй осужденный по этому делу, полицейский Алим Кенден.

При этом Сарыг-Донгак и Кенден до сих пор не выплатили установленные судом компенсации морального вреда семье убитого. Они должны были отдать 1 и 0,5 млн. рублей соответственно.

Напомним, в 2008 году Сарыг-Донгак допрашивал задержанного Алишера Махмутова для получения информации о кражах. Затем он вместе с оперативниками Русланом Монгушем, Алашем Ондаром и Алимом Кенденом вывезли Махмутова на пустырь неподалёку от улицы Интернациональная в Кызыле.

Там Сарыг-Донгак притащил Махмутова в яму, усадил его на колени и потребовал «извинений за высказанные угрозы», сказано в приговоре. Он начал избивать молодого человека, затем облил его бензином и поджёг.

«Тело и голова Махмутова моментально загорелись. Махмутов, испытывая невыносимую боль, стал громко кричать, кувыркался на земле, пытаясь погасить огонь и спасти себя, однако, ему это не удавалось, – сказано в приговоре. – Кенден, увидев, что в результате действий Сарыг-Донгака, причинявших ему особые страдания и мучения, Махмутов горит заживо и, желая поскорее прекратить его мучения и страдания, из чувства сострадания к последнему решил лишить его жизни <...> взял из машины молоток, подбежал к лежащему на земле и горевшему заживо Махмутову и умышленно нанес тому множественные удары бойком в область головы».

В сентябре 2008 года местные жители нашли череп мужчины и сожженные фрагменты костей, дело завели по факту убийства (статья 105 УК). Экспертизы подтвердили, что останки принадлежат Махмутову, но в июне 2009 года производство приостановили.

Дело возобновили только в феврале 2020 года. Тогда подозрение впервые и пало на полицейских. В итоге перед судом предстали только Сарыг-Донгак и Кенден. Первому дали 18 лет колонии строгого режима, второму – 14 лет. Прокуратура просила 19 и 17 лет соответственно.

Житель Тувы убил девятилетнюю падчерицу, мешавшую ему смотреть телевизор

Верховный суд Тувы признал жителя Ак-Довурака виновным в убийстве девятилетней падчерицы (пункт «в» части 2 статьи 105 УК), сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.

Девочка с детства была инвалидом. В один из дней июня 2022 года мужчина смотрел телевизор в квартире дома на улице Юбилейная, и ребёнок начал плакать.

Отчиму не понравилось, что ему «мешают смотреть телевизор», поэтому он набросился на девочку, лежавшую на кровати, и нанёс ей многочисленные удары кулаком по голове, рассказали в прокуратуре региона.

Девочка погибла на месте.

Суд приговорил мужчину к 11 годам колонии строгого режима.

Фамилия обвиняемого не уточняется. Но в базе верховного суда есть только одно дело по статье об убийстве малолетнего, которое рассматривали в июне 2024 года – в отношении Оскал-оола Куулара.

В Google Translate добавили 110 языков, в том числе и тувинский

Корпорация Google добавила в свой онлайн-переводчик Google Translate 110 новых языков, говорится в пресс-релизе компании. «Мы используем технологии искусственного интеллекта, чтобы расширить количество используемых языков. Благодаря нашей крупной языковой модели PaLM 2 мы добавим 110 новых языков в Google Translate, что станет самым большим расширением за всю нашу историю», – отмечается в заявлении.

В компании уточнили, что на добавленных в переводчик языках говорят более 614 миллионов человек, или около 8% населения мира. Около четверти из них приходятся на африканские языки. В будущем Google рассчитывает создать модель искусственного интеллекта, которая будет поддерживать 1000 наиболее распространенных языков по всему миру.

В базу онлайн-переводчика добавили в том числе языки, на которых говорят в России – аварский, башкирский, бурятский, чеченский, чувашский, осетинский, удмуртский, тувинский, якутский, крымско-татарский, коми и луговомарийский.

В России зафиксирован сильнейший с начала года рост цен

Инфляция в России продолжает ускоряться, несмотря на стабильный курс рубля и попытки ЦБ затормозить рост цен резким повышением ключевой ставки.

Как сообщил Росстат, за неделю с 18 по 24 июня индекс потребительских цен прибавил 0,22% – рекордную с начала года величину, а в годовом выражении инфляция достигла 8,61% – самого высокого значения за последние 15 месяцев. Продовольственная инфляция стала практически двузначной: годовой рост цен на продукты достиг 9,84%, а на овощи и фрукты – превысил 20%. С начала года, согласно Росстату, говядина подорожала на 7,2%, баранина – на 18,8%, яблоки – на 29,4%, капуста – на 35,1%, морковь – на 34%. Инфляционным рекордсменом стал картофель, цены на который подскочили на 7,6% за неделю и 82,5% с начала года.

Стремительно дорожают стройматериалы и авиаперелеты: с начала года цены на доски и древесностружечные плиты выросли на 10,7% и 14,4% соответственно, а билеты в эконом-класс стали дороже на 23,3%. «Инфляция летит мимо цели ЦБ», – констатирует Дмитрий Полевой, директор по инвестициям «Астра FM»: за неполные полгода цены уже выросли на 3,82%, тогда как Центробанк ожидает 4,3-4,8% к декабрю.

«Главной настораживающей тенденцией стало ускорение роста цен на бензин», – указывает Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка. По данным Росстата, цены на АЗС подскочили на 0,41% – максимальную величину с топливного кризиса осени 2023 года. После серии ударов украинских дронов по крупнейшим российским НПЗ российские нефтяники отстают от плана по производству топлива: они нарастили выпуск в июне лишь на 2% и расходуют запасы, накопленные на нефтебазах, рассказали «Коммерсанту» знакомые с ситуацией источники. Дорожающий бензин может потянуть за собой цены на «широкий круг товаров», опасается Орлова.

Ответом Центробанка станет новое повышение ключевой ставки, которая уже находится на уровне 16% годовых, полагают аналитики Росбанка. По их прогнозу, на июльском заседании ставка ЦБ вырастет до 18%, а в случае дальнейшего ускорения инфляции – до 20%.

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risk-inform.ru/article_11051.html

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На Новый год надела белые колготки, белое платье, короче нарядилась снежинкой. Подошла к зеркалу – ни фига себе сугроб!

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