    Перекрёсток мнений

Аноним, 26-06-2024 #1[ru]

Песков: Путин не будет пока выступать со специальным обращением в связи с массовым убийством полицейских в Дагестане. Ему пока не до того. Зато он успел направить телеграмму главам Северной Кореи и Вьетнама, где поблагодарил их за «замечательный прием» и «незабываемое гостеприимство». Тем временем число погибших в Дербенте и Махачкале выросло до 20 человек. Долгое молчание – привычное поведение для главы государства в дни масштабных трагедий.

Аноним, 26-06-2024 #2[ru]

№1 – «Национальному лидеру некогда. Он плавает, кушает творожок и готовится к приезду восьмидесятилетнего президента Республики Конго, с которым они обсудят, как будут управлять миром» – добавил Песков.

Аноним, 26-06-2024 #5[ru]

Объявленного террористом Навального убили. Объявленный террористом Яшин (признан российскими властями иностранным агентом) не покидает ШИЗО. Дарью Полюдову просто за пикеты обвинили в оправдании терроризма и дали ей 9 лет. Пожилую врача-педиатра Буянову водит в наручниках чуть ли не взвод полиции. Тем временем реальные террористы: без проблем обзаводятся современным оружием; жгут церкви и синагоги; спокойно отстреливают десятки полицейских и обычных граждан; режут горло старику-священнику... Это наша реальность.

Аноним, 26-06-2024 #6[ru]

Аноним №5 В яблочко! Почему Путин отправил Шойгу на повышение? Да потому, что воровали не у Путина, а у Вас. У наших ребят, которые на передовой, воровали. Но укради этот оленевод с мальтийским душком у Путина!!! За копейку бы голову отсекли.

Аноним, 28-06-2024 #9[ru]

Много лет назад Путин предложил россиянам не заниматься политикой. Теперь россияне занимаются похоронами.

Аноним, 26-06-2024 #1[ru]

Слышали уже? На играх БРИКС прошел бой в дисциплине «корэш» (борьба на поясах). На него не пришел ни один из спортсменов. В итоге, как следует из протокола, его выиграл литовец Андрюс Мажейка, который на играх даже не появился. И вообще неизвестно, в курсе ли он, что победил? Черт! Надо было мне заявиться – мог бы взять серебро!

Аноним, 27-06-2024 #3[ru]

Глава СК Александр Бастрыкин в разговоре с депутатом поинтересовался, когда «хорошие законы примет наша Государственная дура». Володин обиделся на Бастрыкина за «Госдуру». Но обиделся не просто так, а за всех россиян сразу. Потому что, мол, депутатов (на пеньках) выбирали граждане России, а, оскорбив депутатов, тот оскорбил народ! Надеемся, на это обратит внимание глава Следственного комитета Бастрыкин и возбудит против главы Следственного комитета Бастрыкина дело об оскорблении представителей госвласти.

Аноним, 27-06-2024 #4[ru]

Зампред Госдумы Петр Толстой: «Запад навязывал нам те ценности, которые в стране не были приняты. И индивидуализм, и история индивидуального успеха, и все те слова, которыми пичкают наших детей в нашей системе образования, связанные с карьерой. Это все, к сожалению, ценности, которые были нам привиты и по-прежнему доминируют в нашей стране».

Пётр Толстой владеет недвижимостью в США, Франции и других странах Европы. Сам долгое время жил в Европе, получал второе высшее образование во Франции, а его дочь училась в США. В России Толстому и его жене принадлежат почти 200 гектар земли, дом стоимостью около 100 миллионов рублей и элитные лошади за десятки тысяч долларов. В 2018 году Петр Толстой официально стал самым богатым депутатом Госдумы, заработав за год 22 млн. рублей. Ну что, товарищ Толстой, хорошо, что ни Вы, ни Ваша дочь за время обучения на Западе так и не прониклись проклятыми идеями карьерного роста и индивидуализма! Давайте с Вас коллективизацию и начнем. Как вам идейка?

Аноним, 26-06-2024 #2[ru]

Жирный пидер Якушев разбавлял ослиной мочей бензин на АЗС Эне-Сай.

Аноним, 28-06-2024 #5[ru]

На какие там еще выборы лезет Кара-оол? Разграбил республику со своим дружбаном Иргитом. Этих 2-х деятелей интересуют только деньги. Народ свой они ненавидят и презирают.

Аноним, 28-06-2024 #12[ru]

Кто знает Хертек, тот понимает, что она – одна из самых бессовестных пройдох в республике. Сколько она «кинула» людей в Туве – трудно посчитать. Просто тварь какая-то. Пройдитесь по ул. Депутатской в Кызыле и соберите на неё столько заявлений, сколько нужно следствию. И нечего принуждать людей писать на неё доносы. Реальных потерпевших – хоть отбавляй.

Аноним, 28-06-2024 #13[ru]

Эти «потерпевшие» по ул. Чагытайской – за небольшим исключением никакие не страдальцы. Они отлично знали, что у Хертек никаких прав на земельные участки не было и быть не могло. Они просто тупо покупали краденное, надеясь, что потом Карлик их всех прикроет.

Аноним, 28-06-2024 #15[ru]

А что тут такого? Эту Хертек действительно долго «крышевали» люди из правительства и МВД. Да и сейчас зампреды Куулар и Бартына-Сады – её лучшие друзья. Ни для кого это секретом не было. И полковники тувинского МВД – та же «крыша». Именно поэтому за воровство земли по ул. Депутатской ни Хертек, никто другой до сих пор не ответили. А там и доказывать нечего. Времени прошло достаточно после самозахвата земли. И у людей уже есть понимание того, что землю их Хертек никогда не легализует. И что она – обыкновенная мошенница. Так что, бездельники из СУ МВД – ноги в руки и опрашивайте людей. И тогда Хертек сядет надолго – никакой Кара-оол её не выручит. Да и Шойгу связываться с таким криминалом не захочет.

Аноним, 28-06-2024 #16[ru]

Уважаемая редакция! Большое спасибо за публикацию про фирму «Человек и Закон» Пиманова. Пусть все знают, что это за контора и чем там занимаются.

Аноним, 28-06-2024 #20[ru]

Странно, что следователи ухватились за идею наматывать Хертек вымогательство, хотя доказательств у них, видимо, действительно нет. И не занимаются мошенничеством, по которому, судя по публикации, особо и доказывать нечего.

Аноним, 29-06-2024 #24[ru]

Знаете, если бы в ментовке были бы нормальные следователи, экономической преступности давно бы в республике не было. Там очень мало толковых следователей типа Шаховой, а в основном пьяницы, бездари и коррупционеры.

Аноним, 29-06-2024 #25[ru]

А вы думаете наш министр внутренних дел Кондрашов другой? Натуральный балбес. Причём с высоким самомнением.

Аноним, 26-06-2024 #1[ru]

В Дагестане еще не закончился бой с напавшими на синагогу и православную церковь боевиками, а упоротые депутаты российской Госдумы уже объявили виновниками «спецслужбы Украины и стран НАТО». Потрясающий коллективный психоз.

Аноним, 26-06-2024 #2[ru]

... Михаил Светлов когда-то написал, что легче полюбить все человечество, чем соседа по квартире. Сегодня я бы сказал иначе: Путину легче победить все человечество, чем настоящих террористов в собственном доме.

Аноним, 26-06-2024 #4[ru]

ИГИЛ (запрещённая российскими властями террористическая организация) шлет Путину послание за посланием: Крокус, Ростовское СИЗО, Махачкала, Дербент... Но Путин заставляет силовиков искать под фонарем украинский и западные следы, на борьбу с настоящими террористами ни ресурсов, ни времени у них не остается.

Аноним, 26-06-2024 #6[ru]

Путин пришел к власти на волне борьбы с терроризмом. Помните знаменитое «В туалете поймаем, мы их и в сортире замочим»? Под предлогом борьбы с террором начался процесс лишения россиян политических прав и свобод. На 25-м году его правления по террористическим и экстремистским статьям массово судят политических оппонентов, журналистов и активистов. А в стране происходят три подряд явно исламистских теракта: Крокус, Ростов, Дагестан. Перефразируя известное выражение: те, кто готов принять диктатуру ради борьбы с террором, конечно, получат диктатуру. Но вот с борьбой с террором будет сложнее.

Аноним, 26-06-2024 #8[ru]

Двое сыновей и племянник главы одного из районов Дагестана совершили самый крупный теракт в республике за последнее время. Причем, как сообщают СМИ, руководил группой ближайший родственник члена партии «Единая Россия», но информация об этом исчезла с сайта партии буквально вчера... Пока чиновники пугали нас странами НАТО, члены их собственных семей вступили в организации куда пострашнее.

Аноним, 26-06-2024 #9[ru]

– А чем же занимались спецслужбы? – Они охотились за школьниками, расклеивающими листовки, и россиянами, которые переводят 50$ родственникам в Украину. А ещё драматургов с режиссерами за пьесы сажали.

Аноним, 26-06-2024 #10[ru]

«Россияне выпили рекордный за девять лет объём алкоголя» – к этой новости можно отнестись двояко. Я выбираю такой подход: всего в два раза? Я до глубины души потрясен стойкостью, хладнокровием и психическим здоровьем соотечественников!

Аноним, 27-06-2024 #14[ru]

Госдума «расщедрилась» и приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. Их пенсии не индексировались с 2016 года. Индексировать начнут с 1 февраля 2025 года и, как утверждается, это затронет 7,87 млн. человек. Каждый год на это будут выделять не менее 100 млрд. рублей из бюджета. Ранее Forbes сообщал, что Россия тратит на СВО около $300 млн. в день (это около 27 млрд. рублей в день). То есть на повышение пенсий работающим пенсионерам за год потратят столько же, сколько Путин тратит на СВО за 4 (!) дня.

Аноним, 26-06-2024 #1[ru]

2023 год, Небензя: если бы не работа украинской системы противовоздушной обороны, то жертв среди мирного населения на Украине не было бы. 2024 год: «Российские силы противовоздушной обороны уничтожили, по предварительным данным, пять воздушных целей в небе над акваторией Севастополя, осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне». Получается если бы российские ПВО не сбивали ракеты, то жертв среди мирного населения не было бы? Или это – другое?

Аноним, 26-06-2024 #2[ru]

Успехи нашего Великого Геополитика: МИД Вьетнама после визита Путина назвал Соединенные Штаты своим стратегическим партнёром и заявил о желании расширять сотрудничество во всех сферах.

Аноним, 26-06-2024 #5[ru]

Сколько стран-членов НАТО выполняли внутреннее требование организации тратить на военные нужды не менее 2% ВВП: 2014 год – 3 страны. 2024 год – 23 страны. Здорово Путин ослабил НАТО, правда?

Аноним, 28-06-2024 #8[ru]

Мало Путину дружбы с Эритреей? Понадобилась ещё и нищая Северная Корея?

Аноним, 28-06-2024 #9[ru]

Путин всё правильно сделал. В сравнении с КНДР в России разгул демократии, свободы слова и собраний. А население просто зажралось. И сам Путин против Кима как символ миролюбия и человечности. Особенно если учесть, что тот своего дядю-генерала скормил собакам.

Аноним, 28-06-2024 #15[ru]

Жителям приграничья в Белгородской области раздадут огнетушители, чтобы они сами могли тушить пожары, возникшие из-за ударов дронов, – заявил глава региона Вячеслав Гладков. Спасение утопающих дело рук самих утопающих...

Аноним, 26-06-2024 #1[ru]

«Если вас посадили на 30 лет в тюрьму, и вы умерли, отсидев 25 лет – одному из Ваших родственников придётся досиживать оставшиеся недосиженными 5 лет» – северо-корейцам нечем удивлять россиян. Наоборот – надо бы поучиться: Кадыров призвал убивать родственников людей, которые нападают на полицейских. Причём убивать родственников даже тех, кто только попал под подозрение: «Если подозреваемый связан с шайтанами – надо наказать весь его род. И тот, кто посягает на брата-полицейского, должен понимать, что по кровной мести убьем всех – отца, брата, дядю».