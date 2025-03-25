    Коротко

«Героям Тувы» предложили руководить сельскими почтовыми отделениями с зарплатой от 15 тыс. рублей в месяц

«Почта России» выразила готовность принимать на работу участников «спецоперации» в рамках проекта «Герои Тувы». «Серьезных требований для участников нет, достаточно наличия высшего образования, либо специального, – уточнила директор УФПС Тувы АО «Почта России» Вероника Кара-оол. – Мы готовы рассмотреть и иные варианты, если человек обучается, тоже можем трудоустроить на период обучения. На первом этапе мы пока предлагаем вакансии начальников отделения почтовой связи в сельской местности, но в дальнейшем готовы расширить этот перечень в процессе реализации проекта „Герои Тувы“».

«Герои Тувы» – региональная программа, открытая по примеру федерального проекта «Время героев» для участников «спецоперации». По ней смогут пройти обучение военнослужащие как с высшим образованием, так и со средним специальным.

«Будем готовить не только управленцев республиканского и муниципального звена, но и квалифицированных специалистов для работы в горнодобывающих предприятиях и других отраслях экономики», – комментировал ранее глава Тувы Владислав Ховалыг.

Между тем есть большие сомнения, что военнослужащие, принимавшие участие в СВО, согласятся на предлагаемую им работу, размер оплаты труда за которую почти в 10 раз меньше их прежнего дохода.

К примеру, по данным портала IR-CENTER.RU «Работа для всех», зарплата начальника почтового отделения Шамбалыг стартует всего с 15 тыс. рублей в месяц. Судя по тому, что данная вакансия является открытой с 16 января 2025 года, желающих стать начальником почтового отделения в селе пока не нашлось.

«Дышит на ладан». Глава «Почты России» констатировал развал почтовой IT-инфраструктуры страны

Почти 90% IT-инфраструктуры «Почты России» находится в критическом состоянии, а более половины транспортного парка компании уже выработало свой ресурс. Об этом заявил генеральный директор организации Михаил Волков в ходе расширенного заседания IT-комитета в Государственной Думе. «Изношенность фондов очень большая. Например, около 55% нашего транспорта уже за сроками полезного использования. Что касается IT-инфраструктуры – 89% фактически на ладан дышат. Как выглядят наши отделения, судя по тем обращениям, которые я регулярно получаю от депутатов Государственной Думы, вы сами прекрасно знаете», – отметил Волков (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы «Почты России», ключевыми проблемами компании остаются низкий уровень оплаты труда и критическая степень изношенности инфраструктуры. В 2023 и 2024 годах были предприняты меры по повышению заработных плат работников основного производства, однако даже после этого средний уровень зарплат сотрудников компании остается вдвое ниже общероссийского.

Как всегда «внезапная» весна: паводок добрался до Тувы

В Кызыле введён режим повышенной готовности из-за паводка, сообщило правительство Тувы. Власти говорят о затоплении двух домов и 16 участков. Также подтапливает улицы. Талые воды перелились через дорогу «Кызыл – Кара-Хаак».

Кроме того, подтапливает улицы в Каа-Хеме под Кызылом. Есть угроза затопления в Туране.

В 42 регионах России поднимут цены на электроэнергию

Власти 42 российских регионов, включая Подмосковье, субъекты Северного Кавказа, Сибирского федерального округа и Дальнего Востока, пересмотрели диапазоны потребления электроэнергии в рамках дифференцированного тарифа, введенного правительством 1 января. Гражданам, которые отапливают частные дома электричеством, повышающий коэффициент будет увеличен до 1,8 в отопительный сезон, говорится в исследовании Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, которое изучил «Коммерсант».

Эта мера поможет избежать «перекрестного субсидирования», когда граждане оплачивают часть потребления коммерческих организаций или майнеров криптовалюты, считают в правительстве.

В 2025 году в 76 регионах РФ стали действовать дифтарифы на электричество в трех диапазонах – до 3900 кВт/ч в месяц (льготный), до 6000 кВт/ч и свыше. При превышении максимального объема потребления граждане должны платить по повышающему коэффициенту.

Минувшей зимой девять регионов с низким уровнем газификации получили право применять повышающий сезонный коэффициент на отопительный период – 1,8 к максимальному значению для первого и второго диапазона (так как дома без газа платили за электричество меньше по льготному тарифу).

На мусорную реформу попросили ещё триллион рублей

На продолжение длящейся седьмой год реформы по обращению с отходами, несмотря на уже сделанные многомиллиардные вложения, понадобится еще триллион рублей. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов. По его словам, из-за роста потребления россиян увеличиваются и объемы производимого мусора, для утилизации которого до 2030 года потребуются создать 400 новых объектов для «комплексного обращения с твердыми коммунальными отходами» (ТКО).

«Чтобы было понимание, сколько это стоит, в деньгах сегодняшнего времени это почти триллион рублей. Источники финансирования будут разные», – заявил министр во время заседания думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 18 марта. Речь идет о привлечении внебюджетных источников и средств региональных бюджетов, без которых выполнить план «будет просто невозможно».

Силуанов рекомендовал бизнесу перестать повышать зарплаты россиянам

Глава Минфина Антон Силуанов выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) с предложением к компаниям подключать работников к программе долгосрочных сбережений (ПДС) вместо увеличения зарплат.

«Последнее время вы часто принимали решения о повышении зарплат, но это тоже инфляционный инструмент, этот инструмент влияет на размер вашей прибыли», – отметил он.

При этом в 2024 году Минфин не смог выполнить план по привлечению денег населения в ПДС.

Миллиардер Потанин попросил поднять курс доллара до 100 рублей

Оптимальный и сбалансированный курс доллара для российской экономики находится на отметке 100 рублей, заявил 18 марта глава «Норникеля» Владимир Потанин.

По словам Потанина, богатейшего из российских миллиардеров с состоянием $31,8 млрд., согласно Bloomberg Billionaires Index, на курс рубля влияют разовые факторы, такие как заявления президента США Дональда Трампа.

«В целом я полагаю, что где-то порядка 100 рублей за доллар – это сбалансированный курс. Он был бы более сбалансированный как с точки зрения бюджетных интересов, для выполнения государством своих обязательств, так и с точки зрения развития экспортно ориентированных компаний», – прокомментировал ситуацию Потанин (его цитирует ТАСС).

Последний рубеж обороны: В Госдуме призвали готовить детей к войне с пятого класса

Восстановленный после начала СВО в Украине в российских школах обязательный учебный блок по начальной военной подготовке (НВП) необходимо распространить на среднюю школу. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его мнению, так дети будут знать, как обеспечить безопасность своих родных.

«После событий в Курской области нам необходимо возрождать в школах начальную военную подготовку, потому что дети должны себя обезопасить, свою семью. Поэтому нам нужно в каждой школе начиная с 5 класса, не 9-10, а с 5 класса начинать начальную военную подготовку. И тогда у нас население будет готово к любым действиям, к любым провокациям», – сказал он ТАСС.

Госдума приняла закон, упрощающий массовую отправку школьников в ПТУ

Депутаты Госдумы в третьем чтении одобрили законопроект, сокращающий в два раза число обязательных испытаний по основному государственному экзамену (ОГЭ) для девятиклассников, которые планируют поступать в учреждения среднего профессионального образования (СПО).

Как сообщает «Коммерсант», изменения коснутся школьников Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области. В изначальной версии документа новую систему проведения ОГЭ в 2025 году планировалось распространить также на Ростовскую, Тюменскую области и на Северную Осетию. Позже в этот список добавили еще семь регионов. Суть нововведения в том, что девятиклассники, планирующие поступать в учреждения СПО, будут сдавать лишь два обязательных экзамена – по русскому и по математике. Раньше для получения аттестата нужно было пройти еще два испытания по выбору (для желающих продолжить обучения в 10-11 классах все остается по-прежнему).