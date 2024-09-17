Свежий анекдот
Всё-таки Шойгу – кремень. Ни одного честного человека в окружении, а он выстоял, не поддался!
Это было его 21 сообщение за неделю.
Поэтому климат таков,
Что вместо волков торжествуют шакалы –
Они не добрее волков.
Игорь Губерман
* * *Шолбан Кара-оол пишет: «Лишь храня покой, узнаешь, как много сил тратят те, кто пребывает в движении. Лишь пестуя молчание, понимаешь, сколь суетно многословие».
Это было его 21 сообщение за неделю.
* * *Породистой твари в провинции мало,
Поэтому климат таков,
Что вместо волков торжествуют шакалы –
Они не добрее волков.
Игорь Губерман