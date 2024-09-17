    Свежий анекдот

Всё-таки Шойгу – кремень. Ни одного честного человека в окружении, а он выстоял, не поддался!

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Шолбан Кара-оол пишет: «Лишь храня покой, узнаешь, как много сил тратят те, кто пребывает в движении. Лишь пестуя молчание, понимаешь, сколь суетно многословие».Это было его 21 сообщение за неделю.

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Породистой твари в провинции мало,Поэтому климат таков,Что вместо волков торжествуют шакалы –Они не добрее волков.