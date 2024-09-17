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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 26, 17 сентября / Свежий анекдот
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№26, 17 сентября 2024 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотВсё-таки Шойгу – кремень. Ни одного честного человека в окружении, а он выстоял, не поддался!

* * *

Шолбан Кара-оол пишет: «Лишь храня покой, узнаешь, как много сил тратят те, кто пребывает в движении. Лишь пестуя молчание, понимаешь, сколь суетно многословие».
Это было его 21 сообщение за неделю.

* * *

Породистой твари в провинции мало,
Поэтому климат таков,
Что вместо волков торжествуют шакалы –
Они не добрее волков.
Игорь Губерман

(прочитано 519 раз)

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risk-inform.ru/article_11141.html

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Остальные материалы номера 26:

– Всё воскресенье думал, что я хотел сделать перед началом рабочей недели. В начале третьего ночи вспомнил – я хотел выспаться...

Шутка 2013 года

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