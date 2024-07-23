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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2024 год / № 4, 23 июля / Коротко
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№4, 23 июля 2024 года.
    Коротко

Отдых внутри России перестал быть доступным для 80% россиян

Большинство россиян не могут позволить себе отдых в стране после взлета цен на внутренний туризм. 80% граждан заявили, что готовы потратить на эти цели не более 15 тыс. рублей, говорится в результатах исследования, проведенного Агентством стратегических инициатив (АСИ). При этом в 2024 году средняя стоимость отдыха в России достигла 70 тыс. рублей, сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова, пишут «Известия».

В прошлом году 61% россиян остались довольны отпуском, но большинство пожаловались на значительный рост расходов. «Цены продолжают увеличиваться – 74% людей это отметили», – констатировала автор исследования, директор дивизиона «Городская экономика» Ольга Захарова. По ее словам, из-за этого россияне стали чаще выбирать формат «Тур выходного дня» и отдыхать в ближайших к месту жительства регионах. На этом фоне Захарова призвала турбизнес увеличивать количество номеров средней и низкой ценовых категорий.

Долг россиян за месяц вырос на триллион рублей

Россияне в июне устремились в банки за кредитами и едва не повторили рекорд: по данным ЦБ, за месяц кредиты населению выросли почти на триллион рублей – на 961 млрд. Больше прирост был только в августе прошлого года: 979 млрд. руб.

Причина одна и та же: ожидание сворачивания льготных ипотечных программ, по которым можно занимать под 6-8% при рыночных ставках в 2-3 раза выше. В сентябре власти резко ужесточили условия выдачи таких кредитов, а с 1 июля этого года круг получателей «семейной ипотеки» ограничен, а самая популярная программа «ипотека с господдержкой» и вовсе отменена.

Напоследок россияне взяли 629 млрд. руб. ипотеки по льготным программам (в том числе 383 млрд. семейной и 210 – льготной), а ее доля составила рекордные 80%. Всего было выдано ипотеки на 788 млрд. руб. – это на 44% больше, чем в мае, и чуть больше, чем в среднем выдавалось за месяц в пиковом II полугодии 2023 г., в результате ипотечный портфель достиг 19,8 трлн. руб. Быстро росли и другие виды кредитов. Долг россиян по потребительским кредитам за месяц вырос на 2% до 14,9 трлн. руб., по автокредитам – на 4,2% до 2,2 трлн.

Госрасходы на расширение кладбищ выросли втрое за два года

В прошлом году российские регионы потратили на расширение кладбищ более 225 млн. рублей, следует из данных официального портала госзакупок. Это в два раза больше, чем в 2022 году и почти в шесть раз больше, чем в 2020-м, до начала пандемии коронавируса. За первую половину 2024 года власти потратили на эти цели уже 136 млн. рублей.

Суммарно за первые два года СВО в Украине на расширение кладбищ потратили почти в три раза больше, чем за два доковидных года. Даже в пандемию, которая принесла России рекордную с 1940-х смертность (2,5 млн. человек в год), на кладбища тратили вдвое меньше.

Чемпион по тратам на расширение кладбищ – более 262 млн. рублей – Ханты-Мансийский автономной округ, занимающий второе место среди регионов с самым высоким экономическим потенциалом (после Москвы).

Далее следуют Ульяновская область – более 37 млн. рублей, Свердловская – более 31 млн. рублей, Иркутская – 15,7 млн. рублей, Ямало-Ненецкий Автономный округ – 15,3 млн. рублей.

Центробанк зафиксировал рекордный дефицит кадров в России

Одна из главных проблем экономики – кадровый голод – продолжает стремительно нарастать. Обеспеченность кадрами во II квартале обновила очередной минимум за всю историю наблюдений, констатировал Центробанк в новом мониторинге предприятий.

Баланс ответов 14,7 тыс. компаний об обеспеченности работниками составил –30,8 (данные собирались 1–12 июля). Эта разница между теми, кому хватает и не хватает сотрудников, уменьшается с начала 2023 г. В IV квартале 2002 г. она была –16,2%.

Причины прежние – демография и СВО, и обе усугубляются. Сотни тысяч людей (по разным оценкам, до миллиона) воюют вместо того, чтобы работать, убиты или потеряли трудоспособность. Еще около 700 тысяч человек эмигрировали. И все это на фоне замены уходящего с рынка труда многочисленного послевоенного поколения «бумеров» на малочисленное поколение «миллениалов», рожденных в начале нулевых.

В полицию начнут массово нанимать граждан Таджикистана

Граждане Таджикистана смогут поступить в юридические университеты и институты Министерства внутренних дел России. Набор абитуриентов на 2024–2025 учебный год уже открыт, сообщило МВД республики. В вузы министерства принимаются только те таджикистанцы, которые закончили общеобразовательное учреждение. Обучение будет дневным и займет пять лет.

«При отборе кандидатов особое внимание уделяется их уровню знаний, культуре, моральной зрелости, деловым качествам, профессиональной пригодности, состоянию здоровья и физической подготовке», – добавили в МВД Таджикистана.

В мае глава МВД России Владимир Колокольцев пожаловался на острую нехватку личного состава. По его словам, чтобы полностью укомплектовать штат полиции, требуется 152 тыс. человек.

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