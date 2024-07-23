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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2024 год / № 4, 23 июля / Свежий анекдот
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№4, 23 июля 2024 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотТеперь, чтобы переиграть Трампа, Байдену пришлось бы не просто пережить покушение, а, поймав пулю зубами, со словами: «Нужно было выбрать калибр покрупнее, сынок», – презрительно выплюнуть её в лицо стрелявшему.

* * *

«Задержан начальник полиции порта Махачкалы. 48-летнего Кузбека Мурзаева подозревают в получении 13 млн. рублей взятки. Во время обысков у него в кабинете также нашли 4,4 гр. гашиша».
Вот ведь странно, если в механизме что-то ломается, сразу проводят идентичные проверки по всей стране, а после задержания главы полиции, у других глав полиции не проводят обыски, нечестно!

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