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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 19, 26 июля / Перекрёсток мнений
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№19, 26 июля 2022 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 21-07-2022 #3[ru]

«Путин обратил внимание на то, что россияне часто не знают о своих правах и от этого многое теряют». А вам не кажется, что он просто глумится?

Аноним, 22-07-2022 #5[ru]

«Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит», – говорит Путин. И я ему верю. Просто Шойгу и его артиллерия не умеют точно стрелять из пушек, гаубиц и установок залпового огня. Они стреляют в военных, а попадают в жилые дома, школы, театры и Дома офицеров.

Аноним, 23-07-2022 #8[ru]

Интересно услышать от президента Путина, какие потери мы понесли в ходе спецоперации. Скажет правду, или как про гражданские объекты?

Свежий анекдот

Аноним, 20-07-2022 #1[ru]

Ага, туалетная бумага – это стереотип, навязанный нам гнилым Западом! Подтирайтесь лопухами! А если нет лопуха, то вспомните народную поговорку: Зачем ж.. подтирать, если завтра снова срать?

tlg_comm, 21-07-2022 #2[ru]

Скоро услышим: чем шершавее туалетная бумага, тем чище протирает.

Аноним, 22-07-2022 #3[ru]

Всё с виду хорошее приносит вред. И белый сахар, и чисто белая бумага. Нам нужно всё серое.

Аноним, 23-07-2022 #4[ru]

Про «точку» интересный анекдот. А как вам «вопросительный знак»? Наверное, под это тоже можно криминальную базу подвести типа «с какой целью интересуетесь»? Полный маразм.

Будущее Тувы на якоре коррупции

Аноним, 20-07-2022 #1[ru]

Короче говоря, в Кызыле всё спокойно – всё по-старому. Как жили при ворах и жуликах, так и продолжаем жить. Причем в основном при ТЕХ ЖЕ САМЫХ ворах и жуликах... Ну, трудно ожидать от нового главы чего-то нового, если он живет в соседнем доме с домом бывшего. От перемены мест слагаемых сумма не меняется.

Аноним, 21-07-2022 #2[ru]

Про деньги ИПСЭР, похоже, все давно забыли уже, что на них сделано, где результат? Тунев для видимости разливает в подозрительную тару какой-то жмых, а остальные грантополучатели что сделали?

Аноним, 21-07-2022 #3[ru]

Якушев ещё в свою бытность начальника заправок КШВ, бензин ослиной мочой разбавлял, тот ещё прохиндей и мошенник.

Аноним, 21-07-2022 #4[ru]

Бичелдей уже старый и ногами еле шевелит, а вот Иргит ещё достаточно опасен.

Аноним, 22-07-2022 #5[ru]

После того, как Орион отказался платить Брокерту, у них практически сразу появились проблемы, связанные с многочисленными жалобами переселенцев и отказами переезжать в новое жилье. Поговаривают, что Брокерт лично убеждал этих граждан писать жалобы и кляузы на застройщиков. Такая вот месть у него. Поэтому программа переселения в республике годами не выполняется. Так же он пытался проучить и Бенконс, когда ему отказали... Вот такой вот сухофрукт этот изюм...

Аноним, 22-07-2022 #6[ru]

При КШВ закошмарили весь бизнес в Туве. Нормальные люди не хотят вкладываться в развитие региона и города из-за таких деятелей и его окружения.

Аноним, 22-07-2022 #7[ru]

5 миллиардов раздали по ИПСЭР, а где результат? Где отчёт о проделанной работе? Что сделано на эти огромные деньги? Какой доход получила республика от этих капиталовложений? Какая польза для простых жителей?

Аноним, 22-07-2022 #8[ru]

«Богусовтаптар» – это сильно сказано. Не забудется в века.

Аноним, 22-07-2022 #9[ru]

Все эти мошеннические схемы Богусов придумать не мог. У него на это тямы не хватит. Это придумывает его дядя Суртаев. Большой специалист по выдумыванию криминальных схем отъёма имущества. Они в своё время с нынешним главой Ховалыгом столько схем реализовали – на 7 жизней хватит!

Аноним, 22-07-2022 #10[ru]

Не хватит им, не хватит. Денег много не бывает. Теперь Ховалыг будет реализовывать такие схемы с племянником Суртаева Богусовым. У них получится.

Аноним, 22-07-2022 #11[ru]

Нарусова в республику приехала не случайно. Говорят, она будет продвигать в Кремле кандидатуру Оюна.

Аноним, 22-07-2022 #12[ru]

Сам Богусов боится «сесть» и всё проворачивает через свою сестру Почекутову. А сам типа «я ни причём»! А вы знаете, что сестра Богусова Почекутова выставилась от ЛДПР по первому избирательному округу по выборам депутатов городского Хурала? Отпетых мошенников – в городской Хурал!

Аноним, 22-07-2022 #13[ru]

Что-то рано вы стали Ховалыга хоронить. Он ещё покажет себя.

Аноним, 22-07-2022 #15[ru]

13й, ну да, покажет. Только как? При нём та же компания жулья – Уюсов, Крапивин, Богусов, Доржу – что и при Кара-ооле. А прокурор Дябкин ничего не видит и не слышит.

Аноним, 22-07-2022 #16[ru]

Почекутова и Арланмай – две отпетые фурии.

Аноним, 22-07-2022 #17[ru]

№11, у Оюна шансов нет – он стреляный патрон. Главой будет мэр Кызыла Сагаан-оол. Напрасно до времени хороните Ховалыга. Он – крепкий орешек.

Аноним, 22-07-2022 #18[ru]

Арланмай – креатура Конвиза и Цитцера. Они её двинули в координаторы ЛДПР.

Аноним, 22-07-2022 #19[ru]

15 – не совсем так. К числу «талантливых бизнесменов» добавился бывший личный шофёр Ховалыга Чульдум. Из водителя переквалифицировался в фермеры.

Аноним, 22-07-2022 #20[ru]

18й, всё это – в прошлом. Арланмай уже и их «кинула». Сфабриковала протоколы выдвижения от ЛДПР и представила в Москву. Молодец Арланмай – самого Конвиза кинула! Молодец!!!

Аноним, 23-07-2022 #23[ru]

#18 – Арланмай – человек не Конвиза и Цитцера, а Ооржака. Андриан привёл её в ЛДПР. Но она и его кинула. Так что теперь они не дружат.

Аноним, 23-07-2022 #24[ru]

Ерунда всё это – Андриан всю информацию про партийные дела получает от Юлии Арланмай. Арланмай – координатор ЛДПР по Туве. Зачем ей Андриан Ооржак – пустое место?

Аноним, 23-07-2022 #25[ru]

Прошло 15 месяцев, как Ховалыг стал во главе республики. Хоть что-нибудь улучшилось? Нет. Хотя обещал и международный аэропорт, и газификацию, и снижение цен на свет и уголь. Обещать – не мешки таскать. Кара-оол обещал гораздо больше. Правда, ничего из обещанного не случилось. Трепло.

Аноним, 23-07-2022 #26[ru]

Эта Арланмай – пустое место. Андриан Ооржак – умный состоятельный человек со связями. У него большое будущее.

Аноним, 23-07-2022 #27[ru]

Дела Кириенко плохи. Его скоро заменит в Кремле Рогозин. Тогда позиции Ховалыга ослабнут, и его может «подвинуть» в кресле главы Андриан Ооржак или Карим Сагаан-оол.

Аноним, 23-07-2022 #28[ru]

А Дябкин молодец – будет также ничего не видеть и не слышать – получит вторую звезду генерала.

Аноним, 24-07-2022 #30[ru]

Саган-оол прочно укрепил свои низовые рейтинги в списках среди мэров столиц субъектов РФ, он безоговорочный лидер этого списка снизу.

Аноним, 24-07-2022 #31[ru]

Группировка Кара-шериг обезглавлена, когда очередь группировки Кара-Иргит?

Коротко

tlg_comm, 21-07-2022 #4[ru]

Куда фартанул Фортуна?

Аноним, 22-07-2022 #6[ru]

Кара-оола поменяли на Ховалыга, а воз и ныне там...

Аноним, 22-07-2022 #7[ru]

№6, причём тут Кара-оол или Ховалыг? Брокерт как при Кара-ооле проваливает строительство, так и при Ховалыге продолжает это делать.

Аноним, 22-07-2022 #8[ru]

При чём тут Брокерт? Во всей стране ситуация серьёзная.

Аноним, 24-07-2022 #12[ru]

#8 Брокерт этот как всегда не при чем, Брокерт по девочкам спец.

Обзор прессы

Аноним, 20-07-2022 #2[ru]

Смешно слушать про замену угля электричеством, когда даже в столице Тувы периодически пропадает свет при малейшем ветерке или дождике. Все это разговоры в пользу бедных. Программа Максимум, это «профинансировать жуликов из «Туваэнерго» за счёт бюджета»... Какой там олигарх владеет нашей энергетикой в Туве? Наверняка его яхту, особняк и счета на Западе арестовали, и теперь ему нужно срочно пополнить свои издержки.

Аноним, 22-07-2022 #3[ru]

Сколько можно писать о борьбе с тувинской сажей? Неужели не надоело, ведь толку от этих публикаций – ноль!

Аноним, 22-07-2022 #4[ru]

Ховалыг, став большим начальником, первым делом пообещал бороться с сажей. Ну и что? Воз и ныне там.

Аноним, 22-07-2022 #5[ru]

И вправду Дина Оюн позорит Туву.

Аноним, 23-07-2022 #6[ru]

А вы что хотели, когда Кара-оол и его парламент назначали женщину с низкой социальной ответственностью сенатором?

Аноним, 24-07-2022 #7[ru]

Брокерт любит женщин с низкой социальной ответственностью

В ожидании капитуляции Украины

Аноним, 20-07-2022 #5[ru]

Война войной, а отпуск по расписанию. Шойгу уже вообще попутал все берега. В то время, когда на фронте не хватает техники и личного состава, военные самолеты и вертолеты обслуживают отдых Кара-оола и его дочери в Туве. Еще наверное, как и Путину, насаживают щук на удочку? Не удивлюсь, если и остальные жирные генералы так же используют свое служебное положение в личных целях и катают свои семьи по всяким живописным местам необъятной родины. А потом всякие патриоты удивляются: а почему «спецоперация» продолжается уже пять месяцев вместо обещанных трех дней?? Некогда военачальникам – охота и рыбалка ждут!

Перекрёсток мнений

Аноним, 21-07-2022 #1[ru]

Брокерт при приёме на работу помощниц лично их пробует сначала, такой вот дегустатор.

Аноним, 23-07-2022 #3[ru]

Говорят, что Брокерт подобрал эту девушку-сироту возле здания правительства. Она стояла и раздавала там какие-то рекламки. А потом понеслось, поехало – и все эти фото в нудистских образах.

Здесь будет град-ГУЛАГ!

Аноним, 20-07-2022 #1[ru]

Ну, в России сегодня это тренд такой – назначать на все более-менее высокие должности силовиков. Тут не то что «град-ГУЛАГ», тут страна-ГУЛАГ. Правда, обидненько, что нам вертухая проталкивают. Это же самый низкий уровень среди силовиков. Ну, какая столица, такой и мэр – на большее не тянем.

Аноним, 21-07-2022 #2[ru]

Какой с Оруспая мэр? Он по-русски еле-еле говорит. Мэром Ак-Довурака ещё куда не шло. Никто за него голосовать не будет. Анекдот какой-то...

Аноним, 21-07-2022 #5[ru]

Оруспай все подряды отдаёт одной фирме, копит деньги на оплату места мэра.

Аноним, 22-07-2022 #6[ru]

Давай уже просто бомжа с улицы на место Мэра, какая разница? Всякий сброд готовы предложить, лишь бы свои грязные амбиции удовлетворять.

Аноним, 22-07-2022 #7[ru]

Оруспай 2-х слов по-русски связать не может, а вы говорите Мэром его, что за бред

Аноним, 22-07-2022 #9[ru]

ШВК стыдно должно быть за своих кандидатов в мэры. Довели город до ручки, никакого развития, одна утопия. Недотёпа на недотёпе, через пару лет такого управления город превратится в пустыню, кочевники...

Аноним, 22-07-2022 #10[ru]

Чем дальше, тем смешнее.

Аноним, 22-07-2022 #11[ru]

Неужели кто-то поверил, что следующим мэром Кызыла станет Оруспай? Ни в жизнь, ведь он – полный дебил!

Аноним, 23-07-2022 #12[ru]

В команде КШВ нет ни одного порядочного человека, осталось ещё какого-нибудь дебильного отморозка Чигдена Мэром поставить, тогда точно полный трэш наступит.

Аноним, 23-07-2022 #13[ru]

Мэрия объявила о сносе 4х домов, к Оруспайке и его Русланке уже прибежал директор ООО «Оникс», близкий родственник и единственный подрядчик по сносу домов без техники. Правоохранители, проверьте на предмет коррупции.

Аноним, 23-07-2022 #14[ru]

Мэрия – это рассадник коррупции. Одна только начальница ДАГиЗО чего стоит, которая сестра жены Мэра. Распродавала городские земли на право и на лево. Наглая и дерзкая мошенница.

Аноним, 23-07-2022 #15[ru]

#11 – Дебил не дебил, а где только не побывал. Судьба таких дурачков любит.

Аноним, 24-07-2022 #19[ru]

Оруспай – это Фигаро какое то. Фигаро здесь, Фигаро там. Таких людей обычно не любят.

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