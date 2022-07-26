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№19, 26 июля 2022 года.
    Коротко

Непримиримая борьба: в Туве увеличивается площадь произрастания дикой конопли

В Туве продолжается работа по уничтожению дикорастущей конопли. Из республиканского бюджета на ликвидационные мероприятия в этом году выделили более 2,5 млн. рублей в виде поддержки муниципальным администрациям.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, общая площадь территории, поражённой сорняком, в этом году достигла 2,1 тыс. гектаров. Это на 3,6 процента больше прошлогоднего показателя.

В абсолютных лидерах по засорению – Улуг-Хемский кожуун. Там конопля разрослась более чем на 600 гектарах. Также в антирейтинге фигурируют Каа-Хемский, Дзун-Хемчикский, Кызылский, Барун-Хемчикский и Пий-Хемский кожууны.

В борьбе с сорняком применяются преимущественно химические опрыскивания, а также механизированное и ручное скашивание. Но первый вариант – самый эффективный.

В прошлом году на территории республики от каннабиса было зачищено 2073 гектаров земли. Однако растение демонстрирует поразительную живучесть.

Минтруд РФ предложил оплачиваемую внутреннюю трудовую миграцию в Сибирь и на Дальний Восток

Министерство труда РФ предложило выплачивать людям до 35 лет 116 800 рублей при переезде на работу в регионы, где число вакансий превышает число безработных. На соответствующий проект постановления правительства обратили внимание «Ведомости».

По версии властей, инициатива «направлена на стимулирование внутренней трудовой миграции молодежи и обеспечение потребности импортозамещающих предприятий».

В качестве регионов для трудовой миграции в минтруде выбрали Северо-Запад, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Переезд в центральную и южную части России авторы проекта посчитали «нецелесообразным».

К трудоизбыточным субъектам России минтруд отнес регионы Северного Кавказа, республики Алтай и Туву – в первом квартале 2022 года в них был зафиксирован наиболее высокий уровень безработицы (более девяти процентов).

Предполагается, что денежную выплату можно будет получить после заключения трудового договора. Сумму будут перечислять в два этапа: в течение месяца после подачи заявления в центр занятости перечислят 42 800 рублей, а спустя полгода – еще 74 тысячи.

Заместитель директора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Нина Вишневская считает, что инициатива правительства заинтересует лишь «нескольких десятков человек», а суммы «подъемных» не хватит для переезда в новый регион.

Смертность на детских площадках увеличилась в пять раз

Несколько лет подряд институт уполномоченного по правам ребенка совместно с МВД, МЧС, региональной властью и общественными организациями проводит акцию «Безопасность детства». С ноября 2020 года по август 2021 года проверили 747 тысяч объектов, которые посещают дети. Также обследовали 89 тысяч спортивных и 127 тысяч детских площадок.

Проверка показала, что около тысячи мест отдыха семей с детьми являются травмоопасными, в 544 местах массового пребывания детей не было охранно-пожарной сигнализации, во многих детских организациях нет ограждений или они сломаны. На детских и спортивных площадках стало больше оборудования, которое может привести к травмам (7,1 тысяча против 6,1 тысячи в 2019-2020 годах).

Особенно опасными детские площадки становятся летом, когда дети на каникулах и присмотреть за ними некому. По данным уполномоченного по правам ребенка, с июня по август 2021 года 74,6 процента детей 7-17 лет были предоставлены сами себе и «остались без должного присмотра и занятости». За эти три месяца на детских и спортивных площадках погибло в пять раз больше детей, чем летом 2020 года. Больше всего смертельных случаев – в Туве, Крыму, Новгородской и Брянской областях и Чувашии. Пострадавших из-за неисправного оборудования стало в 1,5 раза больше.

Евросоюз принял новые санкции против России

Совет Европейского союза принял новые санкции против России в ответ на российское вторжение в Украину.

Новые меры вводят запрет на операции с российским золотом, в том числе в виде драгоценностей, и расширяет список товаров, которые могут быть использованы Россией в военной и технологической сферах.

ЕС также заявил о «разъяснении» и корректировке некоторых существующих санкций в сферах, касающихся продовольственной и энергетической безопасности, безопасности авиаперевозок и доступа к правосудию.

В частности, запрет на взаимодействие с государственными предприятиями будет ослаблен в области перевозок сельскохозяйственных продуктов и поставок нефти в третьи страны.

«Ни одна из мер, принятых сегодня или ранее из-за действий России по дестабилизации ситуации в Украине, никак не затрагивает торговлю сельскохозяйственной продукцией и едой, в том числе пшеницей и удобрениями, между третьими странами и Россией», – подчеркнули в ЕС.

Пенсионные накопления россиян используют для развития высокотехнологичных компаний

Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел президент Владимир Путин.

Заседание было посвящено тому, как компенсировать «практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам» и судьбе российских технологических компаний. Набиуллина назвала источники финансирования таких компаний – бюджетные деньги, средства банков, долговые и ценные бумаги.

«Также предусмотрен доступ таких компаний к средствам пенсионных накоплений НПФ. Хотя хочу отметить, что мы здесь действуем очень аккуратно, понимая, что пенсионные накопления должны быть надежно защищены, хотя очень много предложений, чтобы инновационные компании в большей и большей мере финансировались за счет НПФ, но мы здесь очень аккуратно подходим, выделяя только некоторую долю средств НПФ», – сказала Набиуллина.

К 2024 году власти планируют поддержать 9 тысяч высокотехнологичных предпринимателей, развить 1,5 тысячи стартапов и создать 100 тысяч рабочих мест.

При этом в России растет число закрытых предприятий – с марта по июнь их число превысило 113 тысяч, что на 17,5% больше, чем годом ранее. В Сибири наименьшая доля открытых компаний относительно закрытых отмечена в Томской области – 38,6%.

В Туве сократилось количество ДТП на 11,6%

По информации пресс-службы МВД по Республике Тыва, за шесть месяцев текущего года зафиксировано снижение количества ДТП на 11,6 процентов. В 2022 году за первое полугодие зарегистрировало 175 автомобильных аварий, тогда как за аналогичный период прошлого года произошло 198 ДТП. Смертность снизилась на 36,4%, то есть с 44 до 28 случаев, а травматизма меньше стало на 5,1%, то есть с 297 до 282. Позитивные показатели достигнуты за счет профилактических мероприятий.

В Туве преступность за первое полугодие сократилась на 27,3%

По информации пресс-службы МВД по Республике Тыва, за шесть месяцев 2022 года преступность в регионе снизилась на 27,3%. Такая же динамика зафиксирована по тяжким и особо тяжким составам – на 28,2%.

Умышленных причинений тяжкого вреда здоровью стало меньше на 29%, изнасилований на 22,2%, количество грабежей снизилось на 49,7%, разбойных нападений на 28,6%.

Кроме того, раскрываемость преступлений составила 61,3%. Проводилась профилактическая работа, результаты которой повлияли на спад преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, на 21,4%.

Правительство Тувы вложит 44 млн. рублей в развитие базы отдыха «Тайга»

Соглашение о реализации нового инвестиционного проекта «Туристский комплекс «Тайга» подписано на прошлой неделе между Главой Тувы Владиславом Ховалыгом и президентом федерации лыжных гонок РТ Айдысом Тыкыл-оолом. Согласно документу, федерация обязуется воплотить проект, а правительство региона будет оказывать всестороннюю поддержку в этой работе.

Предварительная стоимость работ на объекте, которые должны быть осуществлены до конца года, – 44 миллиона рублей. В Соглашении утверждён перечень объектов инфраструктуры, которые будут возведены в первую очередь. Это асфальтированная лыжно-беговая трасса протяжённостью в два километра, модульная котельная и завершение строительства парковки на 220 автомобилей.

Кузбасс сократил добычу угля в первом полугодии на 6%

Более 109 млн. тонн угля добыто в первом полугодии 2022 года в Кемеровской области. Согласно данным регионального минугля, сокращение добычи в сравнении с аналогичным показателем 2021 года составило 6,4%. На экспорт отгружено на 16% меньше, чем годом ранее.

Всего с начала 2022 года кузбасскими предприятиями было отгружено железнодорожным транспортом 98,7 млн. тонн, что примерно на 10,4% меньше, чем годом ранее.

Еврокомиссия предложит уже с августа сократить потребление газа на 15% из-за проблем с поставками из России

Власти Евросоюза намерены предложить странам-участницам соглашение, подразумевающее добровольное сокращение потребления газа на 15% со следующего месяца. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Причиной такого решения агентство называет опасения ЕС из-за возможной полной остановки поставок газа из России. Добровольные ограничения могут быть включены в постановление, сопровождающее план сокращения спроса энергоносителя «Сохрани газ для безопасной зимы».

С середины июня объем прокачки газа в Европу по газопроводу «Северный поток» был сокращен до 40% от обычного уровня. 11 июля «Газпром» остановил газопровод «Северный поток» для проведения плановых работ на 10 дней.

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