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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 22, 6 июня / Перекрёсток мнений
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№22, 6 июня 2023 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 31-05-2023 #1[ru]

Журналисты: «Москву бомбят. Что произошло и что делать, чтобы этого не повторилось?» Путин: «После развала СССР... АнтиРоссия... НАТО... Нас обманули... Госпереворот... Не мы это начали»...

Аноним, 31-05-2023 #2[ru]

Песков заявил, что Путин не планирует выступать с обращением к россиянам после атаки БПЛА на Москву. Ну, Владимир Владимирович не нашел пары слов для россиян даже после «атаки» на него самого в Кремле. Так что сейчас вообще никаких поводов для обращений нет. Подумаешь. Поразительно, конечно, насколько российские власти, не сговариваясь, дружно принижают значимость атак дронов на российские города. Уже по Москве лупят, а в заявлениях – сплошная гордость за то, как всё хорошо сработало.

Аноним, 01-06-2023 #4[ru]

Путин «нисколько не боится» ареста: он просто решил не ехать в Турцию на инаугурацию Эрдогана. Вместо него поедет спикер Госдумы Володин, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Кроме того, Путин «нисколько не боится» ареста, поэтому не поедет на саммит ШОС в Индию 4 июля, а саму встречу проведут в «виртуальном формате».

Аноним, 02-06-2023 #6[ru]

Путин на совещании Совбеза заявил, что некие недоброжелатели пытаются раскачать ситуацию внутри РФ. Это он о разборках Пригожина с Кадыровым?

Аноним, 03-06-2023 #7[ru]

У Шойгу есть награда от Ватикана – орден «белый мальтийский крест» (могу ошибаться в цвете). Ее дают, в том числе, лицам некатолического вероисповедания (например, Горбачеву) в расчете на то, что они в будущем могут оказывать услуги католической церкви как путем принятия благоприятных для нее решений, так и путем воздержания от принятия ей нежелательных. И можно сколько угодно перед парадом креститься по-православному, а орденок-то дома в шкатулочке лежит... Как интересно, правда?

Свежий анекдот

Аноним, 01-06-2023 #4[ru]

Депутат Госдумы рассказал, что россиянам нужно бояться не беспилотников, а самокатов. Они даже СВО в клоунаду превращают... https://t.me/stalin_gulag/6962

Аноним, 01-06-2023 #5[ru]

А Лавров тем временем прибыл в Бурунди... Думаю, договорятся подписать договор о поставке боевых слонов и носорогов.

Аноним, 02-06-2023 #6[ru]

Боевые комары – это прошлый век. Теперь Украина использует боевую саранчу для уничтожения посевов в ЛНР. Да куда там саранче... Моль уже всё уничтожила. И посевы, и настоящее, и будущее. https://t.me/chtddd/64223 Фантазия российских пропагандистов заставляет задуматься об их психическом здоровье. Сотрудников кремлёвской помойки РИА не помешало бы заставить сдать тест на наркотики.

Аноним, 03-06-2023 #7[ru]

«Глава Минпросвещения РФ заявил, что детям до 15 лет не стоит пользоваться интернетом». А ещё российским детям нужно жить в лесу, поклоняться деревянным идолам и работать в поле по 12 часов в день. Это следует из очень странного заявления, так называемого, министра просвещения РФ. Улавливаете иронию? Министр просвещения советует не пользоваться интернетом. А министр обороны тогда, наверное, тувинский шаман без военного образования?

Почему власти Тувы не занимаются развитием сельского хозяйства?

Аноним, 31-05-2023 #5[ru]

https://t.me/vrednayatuvinka/22300 Получается, что все эти голые съемки происходят в Азимуте. А потом любовницам выделяются государственные квартиры. Как забавно...

Аноним, 31-05-2023 #6[ru]

Голожопая команда попалась на удочки местных экскортниц?

Аноним, 01-06-2023 #8[ru]

Пчёлкин, тему оффшора и его владельцев угольного разреза Каа-Хемский раскрой, пожалуйста! Зима придёт быстро, и тема дорогого родного Тывинского угля снова придёт «откуда ни возьмись». Давай, напряги свои безграничные возможности, просвети народ. Народ хочет знать своих героев. По-фамильно, пожалуйста.

Аноним, 01-06-2023 #14[ru]

Надо было вместо пшеницы Ховалыгу с песком в руке так сфоткаться!

Аноним, 01-06-2023 #15[ru]

Чпокердт рассорил местных предпринимателей. Поделил на «своих» и «чужих», посеял смуту. В такое сложное время, когда все люди, и тем более бизнес, должны быть сплоченнее на благо родины, этот интриган своими выходками разрушает экономику, уничтожает государственность. В маленькой республике начались хаос и бардак.

Аноним, 03-06-2023 #25[ru]

Александр Чпокерт – это человек без х..., который возомнил себя «Султаном Сулейманом». На наши с вами налоги жирует – прям бесится! Почему ему все сходит с рук? Когда его схватят за ж...??

Аноним, 03-06-2023 #26[ru]

Только глупый человек может слушать чмокерта. Чмо оно и в Африке чмо!

Аноним, 03-06-2023 #28[ru]

Этот Султан Сулейман ходит по правительству важный такой, как павлин. Скоро, наверное, голым будет ходить без зазрения совести.

Аноним, 04-06-2023 #36[ru]

Откуда у Чпокерта 90 млн. на карте? Может, действительно грохнул кого-то?

Коротко

Аноним, 31-05-2023 #1[ru]

По качеству дорог Россия – на 104-м месте в мире из 137 (World Economic Forum). Но вместо того, чтобы строить современную инфраструктуру в своей стране, власти тратят триллионы на разрушение соседней. Этот режим точно войдёт в историю как самый маразматический.

Аноним, 03-06-2023 #5[ru]

Почему на скамье подсудимых только Саая, а где Чикашов?

Фальсифицируя статистику, богаче Туву не сделаешь!

Аноним, 31-05-2023 #1[ru]

ТАСС уполномочен заявить: «Путин предложил объявить в России Пятилетие созидательного предпринимательского труда». Ну то есть возвращаемся к пятилеткам?

Аноним, 31-05-2023 #2[ru]

«Мы избавим Украину от наркоманов и преступников». Бойцы ЧВК «Вагнер» анонсировали возвращение в Россию?

Сергей Конвиз: Поможет ли карта XVII века удержать границу?

Аноним, 31-05-2023 #1[ru]

«Что посеешь, то и пожнешь», «Как аукнется, так и откликнется», «Каков привет, таков и ответ», «Не рой другому яму, сам в нее попадешь», «Посеявший ветер пожнет бурю», «Как постелешь, так и поспишь», «Каков ты к миру, таков мир к тебе», «Действие равно противодействию», «Насилие порождает насилие». Не с гимна стоит начинать день в школах, а с повторения этих интерпретаций закона кармы и третьего закона Ньютона. Как мантру или молитву. И желательно перед сном тоже вспоминать. Лучше вслух и всей семьей. Тогда, может, через поколение что-то начнет меняться.

Аноним, 31-05-2023 #2[ru]

Путинская пропаганда: 1. Россия не бьёт по гражданским объектам. 2. Россия не воюет с мирными людьми. 3. Россия демилитаризирует Украину. Реальность: 1. Разрушены целые города. 2. Мирные люди гибнут от ракет каждый день. 3. Армия Украины ничуть не слабее, чем была до СВО.

Аноним, 31-05-2023 #3[ru]

Стрелков: «Нет, – ну насколько же талантливейший и разносторонний человечище – наш Сергей Кужугетович! Он, оказывается, не только выдающийся резчик по дереву – автор десятков деревянных структур, но ещё и писатель-бытописец! В самый разгар столь удачно (строго по плану и даже с опережением графика) развивающейся СВО, руководство которой Сергей Кужугетович осуществляет волею Верховного Некомандующего, наш полководец умудряется еще и книги издавать. Так что, если у кого завалялось 8 тысяч 300 рублей (столько стоит шедевр) – не пожалейте такой мелочи, чтобы насладиться несравненным слогом нашего Маршала».

Аноним, 31-05-2023 #6[ru]

Две новости, которые хорошо легли рядом: В России назвали «условия окончания СВО» против Украины; Украина запросила у Германии крылатые ракеты Taurus с дальностью полета до 500 километров.

Аноним, 31-05-2023 #7[ru]

Лавров: «Планы западных стран поставить Украине истребители F-16 являются неприемлемой эскалацией». И что вы сделаете? ВОЙНУ ОБЪЯВИТЕ??!

Аноним, 31-05-2023 #8[ru]

«МИД РФ назвал условия для достижения мира: Украина должна будет отказаться от части территорий и признать русский язык государственным». А ещё миллион долларов, мешок кокаина и вертолёт?

Аноним, 31-05-2023 #9[ru]

Бывший город Бахмут. Целый город исчез. Просто вдумайтесь в это. Ему было почти 500 лет! И вот приехали какие-то уголовники, сброд, выпущенные из тюрем вырожденцы, и превратили его в груду кирпичей. Пятьсот лет истории уничтожено...

Аноним, 31-05-2023 #11[ru]

Всё же ясно. Власть в Турции сменится, только когда Эрдоган умрёт. Власть в Белоруссии сменится, только когда Лукашенко умрёт. Власть в России сменится, только когда Путин умрёт. Других вариантов нет. По некоторым признакам, ждать всего этого осталось недолго. Люди смертны.

Аноним, 01-06-2023 #12[ru]

Я слышал легенду, что где-то в Африке есть племя, которое живёт всё хуже, разругалось со всеми соседями, строит в неимоверном количестве священные тотемы, а величайшим достижением считает войну столетней давности, которую грозится повторить. Врут, наверное. Не может быть такого.

Аноним, 01-06-2023 #13[ru]

Минобороны РФ заявляет, что 25 (по их данным, беспилотников, атаковавших Москву) – это «террористическая атака киевского режима». В то время как 30 беспилотников, атаковавших Киев, это «специальная военная операция», которая 15 месяцев «идёт по плану».

Аноним, 01-06-2023 #21[ru]

«Чё вы так радуетесь, ах, Рублёвка, – а там не наши с вами соотечественники живут? Или мы уже с вами не единая страна, не единый народ? Так, немножко встряхнитесь-ка и приберите вот это своё «так вам и надо!». Вот так чуть-чуть своё эго в ж... себе засуньте и о стране подумайте». Это Соловьёва бомбит от того, что россияне радуются атакам на Рублёвку.

Аноним, 01-06-2023 #22[ru]

Весь день вчера читал, что вот, наконец, Рублёвка испугалась и почувствовала. Ребята, Рублёвка воодушевлена. Рублёвка – это колоссальный бюджетоотсос. На Рубле живут кудесники бюджета, они почуяли всё очень давно – сразу... После вчерашнего утра Рублёвка поняла одно: будут деньги на защиту от дронов. Аэростаты, рогатки, неважно – деньги будут. Потому никакой паники, танцы продолжаются.

Аноним, 01-06-2023 #24[ru]

Сегодняшний конфликт «пригожинских» с «кадыровскими» здорово напоминает разборки чеченских криминальных группировок со славянскими эпохи 90-х. Есть, правда, и разница: тогда они все были маргиналами, а сейчас это не просто сумма людей с ментальностью средней руки уголовников, это, по сути, полноценные институты, на которых держится режим.

Аноним, 02-06-2023 #27[ru]

Депутат Госдумы Андрей Гурулёв заявил, что в ближайшее время может быть принят закон, по которому всех, снимающих полёты беспилотников, будет ждать уголовная ответственность. Классическое решение проблем в России: ответственность ждёт не тех, кто погрузил всех в этот ужас, не тех, кто не исполняет своих профессиональных обязанностей и не сбивает дроны, а накажут простых бедолаг, которые в панике снимают из окон момент приближения беспилотников к собственным домам...

Аноним, 02-06-2023 #28[ru]

Трепещи, Украина! Загоревший всадник алкоапокалипсиса Медведев надел военную форму и грозит всех уничтожить: «Нужно уничтожить само осиное гнездо, режим этот, который сложился на Украине. Он подлежит истреблению, он должен быть уничтожен, иначе оттуда будет постоянно исходить угроза», – заявил Медведев, добавив, что «спецоперация» превратилась в «контртеррористическую борьбу». Правда, грозит он почему-то из Волгоградской области, а не из Шебекино или окопа где-нибудь под Бахмутом...

Аноним, 02-06-2023 #29[ru]

Какая страна, такие и рекорды... «РФ установила мировой рекорд по уничтоженным больницам. Вооружённые силы России более тысячи раз атаковали систему здравоохранения Украины, подсчитали в ВОЗ».

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Единственное высокоточное оружие России – это телевизор. Поражает мозг, даже когда его нет.

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