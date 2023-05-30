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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 21, 30 мая / Свежий анекдот
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№21, 30 мая 2023 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотХрен с ним, с Белгородом. Но Воронеж им не взять!!!

* * *

Смотришь совещание президента с министрами – уверенно докладывают о планах до 2030 года.
Начинаешь делиться с друзьями планами на следующее лето – переглядываются и смотрят как на сумасшедшего.

* * *

Однажды на встрече с народом:
– Я не хочу разбираться с вашими проблемами!
– Но ведь вы же Глава республики!
– Да, но я просто хотел иметь большой дом, и чтобы меня все уважали...

(прочитано 197 раз)

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