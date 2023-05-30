    Коротко

Квалификационная коллегия Тувы отказалась спасать экс-главу Конституционного суда Аяса Саая от уголовного дела

Высшая квалифколлегия в очередной раз разбиралась в деле Аяса Саая, бывшего главы КС Тувы. Он обжаловал решение республиканской ККС от 17 февраля. Местная квалифколлегия отказалась удовлетворить его ходатайство о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения от января 2019-го. Тогда региональная ККС разрешила следствию возбудить в отношении Сааи уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК за хищение вверенного ему имущества.

В ноябре 2019-го Саая уже пытался оспорить это решение ККС в Высшей квалифколлеги, но безуспешно. Тогда на заседании представитель СК Роман Понарин рассказал версию следствия. Председатель КС поручил начальнику финансового отдела обналичить часть средств, выделенных на проведение конференции. В числе ее организаторов был и КС Республики Тывы. Понарин выполнил поручение: снял порядка 2 млн. руб. и передал их на хранение начальнику. Но на оплату конференции ушло значительно меньше – около 370 000 руб. Примерно 1,6 млн. руб. остались у председателя.

В качестве вновь открывшегося обстоятельства Саая указал на решение ЕСПЧ от 27 октября 2022 года, который признал, что оперативно-разыскные мероприятия в отношении Сааи совершали с нарушением его прав. Кроме этого, Страсбургский суд посчитал незаконными акты ВС Тувы, которыми санкционировали действия силовиков. Когда ККС принимала решение об одобрении уголовки, она не знала о незаконности мероприятий и актов.

В итоге ККС отказалась пересмотреть решение по вновь открывшимся обстоятельствам. Коллегия пришла к выводу, что акт Европейского суда не считается вновь открывшимся обстоятельством, так как в 2019-м, когда коллегия принимала решение, решения Страсбургского суда еще не было. Кроме того, оно не подлежит исполнению в России.

РЭО: в Туве вообще не ведётся работа по созданию систем мусоропереработки

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев назвал 18 регионов, которые рискуют не выполнить показатели Федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» к 2024 году. В 11 из них работа по созданию новых объектов обращения с ТКО не ведется. Об этом Гендиректор РЭО сообщил выступая на полях X Невского международного экологического конгресса.

«О субъектах, которые могут нам «помочь» не достигнуть показателей Федерального проекта к 2024 году. В 11 субъектах не ведется работа по дорожным картам, то есть по созданию объектов совсем. Это те, кто, как в известном анекдоте, не купил даже лотерейный билет. Это Амурская область, Республика Тыва, Пермский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Орловская область, Приморье, Тверская область, Республика Ингушетия, Хакасия», – сказал Денис Буцаев на заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Экология и природные ресурсы».

Он напомнил, что в 2020 году федеральный проект был пересмотрен. Было принято решение совместно с данными, собранными комиссией Госсовета по регионам, провести определенную корректировку показателей, чтобы сделать проект более реалистичным.

«В настоящий момент показатели более чем реалистичны, если ими заниматься. Собственно говоря, большинство регионов это и делает. Естественно, что реформа ТКО – это в основном про инфраструктуру. Поэтому строим инфраструктуру в субъектах с помощью тех мер поддержки, которые предоставляет Минэкологии и РЭО», – добавил Денис Буцаев.

В Иркутске «прессовщикам», изнасиловавшим заключённого, присудили по 11 и 10 лет колонии

В Иркутске заключенных, избивавших и насиловавших других заключенных, вывезенных из ИК-15 Ангарска после акции протеста, в том числе Кежика Ондара, признали виновными по статьям о насильственных действиях сексуального характера (ст.132 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ). Двум из них – Курбатову и Гагарину – присудили 11 лет строгого режима, остальным – Славгородскому, Непомнящих и Оленникову – по 10 лет, сообщил адвокат Дмитрий Дмитриев. «500 тысяч рублей по иску с каждого», – добавил Дмитриев.

1 мая Куйбышевский районный суд Иркутска присудил по 5 лет колонии заключенным, пытавшим в иркутском СИЗО-1 другого осужденного из Тувы Монгуша Н. Судья Иванова подтвердила, что Степан Марченко, Олег Пинигин и Геннадий Дударик «выбивали» из Монгуша признание в якобы организации стихийной акции протеста в ИК-15 города Ангарска в апреле 2020 года, после которой заключенные заявили о массовых пытках по инициативе сотрудников ФСИН.

В феврале Свердловский районный суд Иркутска признал виновными по статье о превышении полномочий троих экс-сотрудников ИК-6, где избили и изнасиловали заключенного Тахиржона Бакиева. Начальника колонии Алексея Агапова, замначальника оперативного отдела Александра Медникова и оперативника Антона Ерохина приговорили к 5 годам колонии общего режима.

В сентябре Кежик Ондар вышел на свободу из исправительной колонии №33 в Хакасии.

О том, что тувинский заключенный, отбывавший срок в ангарской ИК-15, пострадал от пыток кипятильником, стало известно в конце декабря 2020 года. Заключенному диагностировали разрыв прямой кишки. После пыток Ондар стал инвалидом.

По словам пострадавшего, при помощи пыток в СИЗО-1 его принуждали подписать признание в участии в якобы организованном бунте заключенных в ИК-15 Ангарска в апреле 2020 года.

Китай отказался закупать российскую пшеницу

Рекордный урожай зерна, собранный в прошлом году российскими аграриями, оказался не нужен крупнейшему торговому партнеру России.

Китай, который увеличил закупки в РФ практически всех видов природных ресурсов – от нефти и газа до угля и металлов, – отказывается закупать пшеницу российского производства, несмотря на многочисленные просьбы, озвученные чиновниками вплоть до президента Владимира Путина.

По итогам января-апреля Китай импортировал 6 млн. тонн пшеницы – на 60% больше, чем годом ранее. Но российские поставки составили лишь 30 тысяч тонн, или ничтожные 0,5% от импорта, отмечает Bloomberg со ссылкой на данные таможни КНР.

Совокупный российско-китайский товарооборот в прошлом году увеличился почти на 30%, до $190,27 млрд., а за январь-март текущего года – еще на 38%. Экспорт нефти в КНР практически удвоился и достиг 2 млн. баррелей в сутки; угля подскочил на 127% год к году, а алюминия – почти на 200%.

Но зерно не попало в обширный «шопинг-лист» Китая, хотя его закупки обсуждались на встрече Путина и Си Цзиньпина в Москве в конце марта. «Имеются возможности для существенного наращивания в КНР мяса, зерна и других категорий товаров», – говорил президент после переговоров, отмечая, что соответствующая работа ведется на уровне профильных ведомств.

Но спустя два месяца сдвинуть процесс в мертвой точки так и не удалось. Вместо российской пшеницы Китай предпочитает австралийскую (59%), канадскую (18%) и американскую (9%).

Верховный суд: мобилизованных и контрактников отправили в Украину до конца СВО

Пленум Верховного суда в средине мая принял постановление, которое подтвердило, что мобилизация в России продолжается, несмотря на заявление Владимира Путина о ее окончании, а сами отправленные на войну в Украину мобилизованные и контрактники находятся там бессрочно – до президентского указа о демобилизации.

«Периоды мобилизации (общей и частичной) или военного положения (вводимого на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях) начинаются с даты и времени начала действия мобилизации (военного положения), которые устанавливаются указом Президента России и об объявлении мобилизации (о введении военного положения), и заканчиваются датой и временем отмены (прекращения действия) мобилизации (военного положения)», – говорится в документе Верховного суда.

«Мобилизованные в статусе военнослужащих проходят военную службу до наступления одного из оснований для демобилизации или до объявления окончания мобилизации», – объяснил председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин.

В Туве осудят экс-директора интерната за повлекшую убийство халатность

Перед судом предстанет 61-летний бывший директор школы-интерната «Тувинского кадетского корпуса» города Кызыла, из-за халатности которого его воспитанники совершили тяжкое преступление. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ «Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло причинение существенного нарушения прав и законных интересов граждан, повлекшее по неосторожности смерть человека», максимальная санкция за это преступление статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Как выяснилось, 4 сентября прошлого года к нему обратились несколько несовершеннолетних воспитанников интерната, который он возглавлял. Подростки просились покинуть пределы школы. Причём, они же накануне в пьяном виде конфликтовали с воспитателем, демонстрируя ему нож и угрожая убийством, после чего ученики всё же совершили самовольный уход и распивали спиртные напитки за территорией интерната.

Кроме того, несовершеннолетние воспитанники состояли на профилактическом учете в полиции, на наркологическом учете за пагубное употребление алкоголя, один из них имел непогашенную судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Будучи осведомлённым обо всём вышесказанном, директор школы-интерната позволил ученикам выйти за пределы образовательного учреждения.

В этот же день около 16:00 указанные воспитанники, снова находясь в состоянии алкогольного опьянения, убили 18-летнего выпускника того же интерната.

«По уголовному делу проведен весь комплекс необходимых следственных действий: осмотры мест происшествия и предметов, выемки, очные ставки, допрошены свидетели, собран характеризующий материал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщает пресс-служба СК Тувы.

Красноярский бизнесмен осуждён за хищение при строительстве спорткомплекса для президентского кадетского училища в Туве

В Красноярском крае к двум годам колонии общего режима приговорен гендиректор производственной компании ООО ПСМК «Прогресс» по делу о мошенничестве в крупном размере (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, бизнесмен похитил 12 млн. руб. при строительстве многофункционального спортивного комплекса для ФГОУ «Кызыльское президентское кадетское училище», сообщает УФСБ по Красноярскому краю.

«Заведомо зная о том, что его компания не сможет поставить металлоконструкции для строительства многофункционального спортивного комплекса, заключил договор, тем самым осуществив хищение», – говорится в сообщении ведомства.