Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 26 мая 2023 года (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Хороший
|
Батон
|
45 Магазин
|
Добрый
|
Рыба/Мясо
|
Ярче
|
1.
|
Мука
|
в/с, 1 кг
|
40
|
34 (-1)
|
92
|
75
|
100 (+5)
|
38
|
«Алейка», 1 кг
|
-
|
47
|
44 (-13)
|
50
|
60
|
35
|
2.
|
Сахар
|
песок, 1 кг
|
74 (+4)
|
74
|
86 (+2)
|
82
|
90
|
77
|
3.
|
Яйца
|
1 кат., 10 шт.
|
80 (-8)
|
68 (-24)
|
86
|
84
|
-
|
51 (-13)
|
4.
|
Масло растительное
|
|
130
|
130
|
152 (-49)
|
166 (+2)
|
125 (-105)
|
118 (-42)
|
5.
|
Масло сливочное
|
«Крестьянское», 1 кг
|
694
|
500 (-126)
|
858
|
744
|
720 (-200)
|
666
|
6.
|
Сыр
|
«Российский», 1 кг
|
620 (-154)
|
495 (-172)
|
546 (-389)
|
790 (-310)
|
860 (+70)
|
760
|
7.
|
Молоко
|
«Простоквашино»
|
-
|
80 (-8)
|
121
|
108
|
120
|
102 (-8)
|
«Литвиновское»
|
-
|
-
|
93 (+1)
|
84 (-1)
|
95
|
76 (-13)
|
«Семёнишна»
|
75 (-5)
|
74
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.
|
Мясо говядина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
420
|
-
|
480 (+30)
|
-
|
9.
|
Мясо свинина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
350
|
-
|
- (345)
|
-
|
10.
|
Курица (цыплёнок)
|
бройлер, 1 кг
|
220 (+20)
|
240 (+55)
|
265
|
-
|
260 (+30)
|
215 (+17)
|
11.
|
Хлеб
|
|
- (33)
|
37 (-1)
|
32
|
36 (-5)
|
- (40)
|
33 (-5)
|
12.
|
Картофель
|
1 кг
|
23 (-2)
|
29 (+3)
|
40
|
39
|
-
|
48
|
13.
|
Капуста
|
1 кг
|
60 (-10)
|
63
|
40
|
59 (+10)
|
-
|
68
|
14.
|
Свекла
|
1 кг
|
60
|
37
|
45
|
59 (-6)
|
-
|
45
|
15.
|
Морковь
|
1 кг
|
110 (+50)
|
42 (+11)
|
45
|
65 (+13)
|
-
|
45
|
16.
|
Лук
|
1 кг
|
70 (+3)
|
74 (-10)
|
85
|
78
|
-
|
68
|
17.
|
Крупа гречневая
|
1 кг
|
50 (-10)
|
53
|
152
|
70
|
145
|
58
|
18.
|
Рис
|
1 кг
|
78
|
70 (-14)
|
123 (-21)
|
118
|
145
|
90
|
19.
|
Лапша «Ролтон»
|
|
20
|
27
|
28
|
25
|
-
|
20
|
20.
|
Лапша «Доширак»
|
|
26
|
-
|
35
|
28
|
-
|
22
|
21.
|
Макаронные изделия
|
1 кг
|
33 (-4)
|
47
|
62 (-1)
|
45
|
65
|
49
* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 8 мая 2023 года.
(прочитано 184 раза)