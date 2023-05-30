Цены на продукты питания по состоянию на 26 мая 2023 года (в рублях)

«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©

* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 8 мая 2023 года.

У меня по пьяни никогда не бывает провалов в памяти. По крайней мере, я не помню за собой таких случаев...