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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 28, 25 июля / Перекрёсток мнений
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№28, 25 июля 2023 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 19-07-2023 #1[ru]

Трофейная западная техника будет изучаться специалистами. Такое заявление сделал Путин в интервью ВГТРК. Пропагандист спросил – что же будет с той западной техникой, которую захватили российские военные? На что Путин, как «настоящий разведчик», ответил, что есть выражение «обратный инжиниринг» и «если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, – ну почему нет?» Я понимаю, что в окружении этого человека давно нет никого, кто мог бы ему объяснить, насколько жалкими и ущербными выглядят такие заявления, но не перестаю удивляться «дальновидности» пропаганды, которая все это тиражирует...

Аноним, 19-07-2023 #2[ru]

Встреча Путина с губернатором Иркутской области Кобзевым. Кобзев: «у нас 192 Героя России, из них самый молодой – рядовой Эдуард Дьяконов, который погиб в Мариуполе». Путин: «Привет им всем передавайте». Хорошего настроения, счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Вот бы дед лично им передал!

Аноним, 20-07-2023 #4[ru]

Путин не поедет на саммит БРИКС, – офис президента ЮАР. Говорят, двойник не прошёл вчерашний экзамен, пожелав здоровья погибшим. Решили не рисковать. А то снова ляпнет чего-нибудь.

Аноним, 20-07-2023 #5[ru]

...Это ведь на Западе закрыли вообще все оппозиционные СМИ и ввели статью за дискредитацию армии, по которой можно посадить даже камень?

Свежий анекдот

Аноним, 19-07-2023 #3[ru]

Апрель 2022. ФСБ заявила, что предотвратила покушение на Соловьёва и Симоньян. Июль 2023. ФСБ заявила, что предотвратила покушение на Собчак и Симоньян. Каждый год заявляешь, что спас Симоньян. Звёздочки на погоны. Медальки на грудь. А делать не надо ничего. Сплошной профит!

Будни столицы Тувы

Аноним, 19-07-2023 #2[ru]

Пчелкин забыл сказать, что Вячеслав – брат Владислава. Так что за убийство пациентки ему ничего не будет. А может, и наградят за внедрение «инноваций» в процесс «лечения».

Аноним, 19-07-2023 #4[ru]

«Так что все досужие разговоры о том, что Кара-оол и Ховалыг – это одна команда, не стоят ломаного гроша». Ха-ха-ху... Придут к Лёне Валерьевичу, ветерану боевых действий, люди в «белых» халатах и скажут: «Дорогой Лёня, у тебя может возобновиться болезнь под названием «чемодан с наркотой», это очень серьёзно для твоей жизни. Чтобы ваше здоровье не подверглось обострению старых ран, нужно срочно ООО «Городские рынки» передать в надёжные руки. Леонид, вы же патриот, и брат ваш, полковник Шолбан, тоже патриот, правда, Лёня?». И отдаст афганец Лёня последнее, никуда не денется. Это же люди в белых халатах попросят. И брат Ховалык тут ни при чём.

Аноним, 20-07-2023 #8[ru]

За всей возней туповатого пьяницы Лопсана действительно стоит китаец Баян. У этих китайцев мечта застроить магазинами весь центр, поэтому они пытаются захватить мэрию.

Аноним, 20-07-2023 #12[ru]

В Туве нет никакой абсолютно власти. Куда не плюнь, везде хаос и бардак. Интересно, Кремль обратит внимание на Туву? Или ему по фиг на этот никому не нужный и богом забытый регион?

Аноним, 20-07-2023 #13[ru]

Черная жизнь в Тыве. Все пропитано злобой и ненавистью.

Аноним, 21-07-2023 #15[ru]

Ребята, я пытался в Туве, что-то сделать... бесполезно. Пока шойга командует – будет ноль...

Аноним, 22-07-2023 #21[ru]

Тыва скатилась ниже плинтуса. Умеет только деньги осваивать. Пора вводить внешнее управление. Ничего не производит, люди бегут. В кожуунах ни врачи, ни учителя работать не хотят. Условий нет, всюду криминал. В Кызыле страшно жить, перемещаются только на машинах. Сельское хозяйство деньги разворовывают на входе – ни мяса, ни посевных. Правители – ноль. Депутаты «рисованные», безавторитетные.

Аноним, 22-07-2023 #23[ru]

Тыва – благодатный край для жуликов и воров, которые осваивают бюджет. Никакие законы в Тыве не работают. Жить в Тыве нормальному человеку невыносимо, убийцы с ножами ходят прямо в центре города пачками. В основной массе населения это люмпены и деграданты. Не осталось ни одного специалиста ни в одной сфере, кроме убийц, насильников, воров. Коррупция сплошь и рядом на каждом шагу. Культуры ноль, все в харчках, по городу толпы пьяниц шатаются, досуга нет никакого. Тыва – это самый убогий и отсталый регион, где нет никакой власти.

Аноним, 22-07-2023 #28[ru]

Тяжелое наследие ШВК, ТывГУ – никчемное заведение, пожирающее бюджет и штампующее толпы болванов с дипломами.

Аноним, 23-07-2023 #34[ru]

Баяна где-то в 2015 году таможенники поймали на границе с Монголией с незадекларированной валютой. Сначала был скандал, а потом как-то всё рассосалось само... Вообще китайцы – молодцы! Умеют жить. Только тувинцам от этого не легче.

Аноним, 23-07-2023 #35[ru]

Похоже, Баяну удалось договориться с прокуратурой по поводу безобразий на реконструкции магазина. Великое дело – деньги!

Аноним, 23-07-2023 #36[ru]

Брата главы республики, похоже, после смерти женщины в Ресбольнице ждёт отставка.

Аноним, 23-07-2023 #37[ru]

А что, правда, что главврач Ресбольницы – голубой? А разве голубые могут руководить больницами? Они же этой голубизной заразят весь медперсонал!

Коротко

Аноним, 19-07-2023 #1[ru]

«Средства экстренного прерывания беременности надо изъять из свободной продажи до конца года», – заявил глава Минздрава Мурашко. Им нужны налогоплательщики и пушечное мясо. Вот и стараются сделать не имеющий аналогов инкубатор рабов.

Аноним, 19-07-2023 #3[ru]

№1, сегодня это существо призвало россиянок «рожать, как можно раньше, не заморачиваясь на приобретение образования, жилья, достатка и социального статуса». При том, что гадинка, наверняка слышала термин «проклятие ранних детей». Т.н. «ранние дети» – это самая большая из всех бед педагогики. «Ранний», как правило, становится либо «капканом для своей мамы», либо беспризорником. Впрочем, «мурашку» мало волнует судьба мам и детей. Он получил команду «поднимать демографию», формировать будущие полки и дивизии.

Аноним, 20-07-2023 #4[ru]

А почему всех так удивляет, что гендиректором «Данон» стал племянник Кадырова? Он же талантливый менеджер из почтенной академической семьи! Почему именно «Данон»? Так денег-то на спокойствие региона больше нет, поэтому отдают натурой. Что есть пока бесхозного, тем и отдают. Не «Балтику» же им отдавать. Почему так быстро? Так и времени на раскачку тоже нет – поэтому через день после того, как отобрали у законных владельцев. А вообще это называется – отдать на кормление. Или на разграбление.

Аноним, 20-07-2023 #5[ru]

Вчера министр Мурашко, который знает, когда надо рожать женщинам, выдал еще одно интересное наблюдение. Он похвалил Чечню и Туву как регионы с хорошими показателями рождаемости. А все потому, что там нет проблем с алкоголизмом, курением и плохой экологией. Вроде все так, но давайте взглянем на статистику в Туве. По данным проекта «Если быть точным», в 2019 году в республике доля преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, составила 45,5% – то есть почти каждое второе. Это четвертый показатель по России (выше доля только в Чукотке, Якутии и Алтае). Также в Туве была зафиксирована самая высокая в России смертность от алкоголя – 56,3 человека на 100 тысяч населения. Сейчас спиртное в республике продается только с 11 утра до 15 часов дня, а в субботу и воскресенье его продажа запрещена. Ну как там с благоприятными условиями для рождаемости, Михаил Альбертович?

Аноним, 21-07-2023 #8[ru]

Госдума приняла скандальные поправки в закон «О психиатрической помощи» сразу во втором и третьем чтениях. Поправки, в частности, отменяют независимый контроль происходящего в психоневрологических интернатах. Это значит, что с больными в них будут делать всё, что захотят. – Теперь там будет ZвиZдец? – Теперь будет живодерня.

Аноним, 21-07-2023 #9[ru]

#5, про Туву все понятно – за счет пособий на детей живет 80% республики. Про Чечню тоже все понятно. Там женщина – это бесправная и безголосая скотина, функция которой заниматься домашним хозяйством и рожать без перерыва на обед. Хорошие перспективы для будущего России.

Сергей Конвиз: У России друзей становится меньше, а ядерная катастрофа – всё реальнее

Аноним, 19-07-2023 #4[ru]

Вторая атака по Крымскому мосту. Погибли люди. Движение остановлено. Только в отличие от первого раза, сейчас лоялисты режима не кричат про нападение на главную святыню, не рвут на себе рубашки с требованием превратить мир в ядерный пепел, а скромно называют происшествием двумя буквами – ЧП.

Аноним, 19-07-2023 #6[ru]

– Вот что нужно иметь в голове, чтобы везти ребенка на отдых в Крым. Сейчас, во время наступления? Есть ощущение, что даже если Крымский мост разрушить до основания, россияне ещё долгое время будут плыть через пролив на плотах и матрасах...

– Да вы просто не представляете, что в головах у тех, кто ежедневно смотрит телевизор! СВО идёт по плану, «фашисты» постепенно заканчиваются, счастливые россияне спокойно отдыхают в Крыму... Вот их картинка...

Аноним, 19-07-2023 #9[ru]

«Проехать по ДНР в Крым и обратно можно будет круглосуточно, комендантский час временно отменят», – Пушилин. Это же, как нужно хотеть поесть вареной кукурузы на пляже, чтобы решиться ехать через самое опасное место в Европе, короткими перебежками, опасаясь бомбежек и местных бандитов...

Аноним, 19-07-2023 #11[ru]

В отместку за демонтаж своего самостроя в Керченском проливе Россия вышла из «зерновой сделки». Как сообщили патриотические СМИ, «чтобы избежать унижения». Напрасные ужимки. Настоящее «унижение» будет, когда «зерновое движение» продолжится и без участия России...

Аноним, 20-07-2023 #16[ru]

Представители ЧВК «Вагнер» рассказали, сколько людей завербовали для участия в СВО на Украине и какие понесли потери. Один из командиров ЧВК, начальник штаба «Маркс», заявил, что за «украинскую командировку» всего прошло 78 тысяч наемников. Из них 49 тысяч – это заключенные из различных исправительных колоний РФ. На 20 мая убито было 22 тысячи наемников, ранено – 40 тысяч. «Живыми и здоровыми осталось 25 тысяч, плюс раненые и находящиеся на излечении. Из них убыло и убывает в Беларусь до 10 тысяч», – сказал «Маркс».

Аноним, 20-07-2023 #18[ru]

Армия России уничтожила склад с 60 тыс. тонн зерна в порту Одессы. Армия Украины уничтожила склад в Крыму, где вооружения и боеприпасов столько, что они детонируют уже вторые сутки. Понятно, кто бьёт по мирным объектам, а кто – по военным?

Аноним, 20-07-2023 #21[ru]

19 июля: Россия ракетным ударом уничтожает в Одессе 60 тысяч тонн зерна, предназначавшегося для Китая. 20 июля: Россия продолжает бить по Одессе. В результате ракетного удара повреждено здание генерального консульства Китая в центре города. 20 июля: Китай готов расширить импорт из Украины, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР. «Спецоперация» по повороту Китая в сторону Украины идёт по плану!

Аноним, 21-07-2023 #24[ru]

А шойге лейтенанта когда присвоят?

Аноним, 22-07-2023 #25[ru]

Все как-то разом ускорилось. Власть после мятежа забегала, как ошпаренная. Навальному – еще двадцать, хотя он и так сидит на ПЖП (Пока Жив Путин). Туда же до кучи и Стрелкова... Вот сейчас они Стрелкова раздавят, как клопа. Но вот что делать с мыслями, которые он транслировал...

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