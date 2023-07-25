Свежий анекдот
А может быть, извечный кнут,
Повсюдный, тайный и площадный –
И породил российский бунт,
Бессмысленный и беспощадный?
Игорь Губерман
Повсюдный, тайный и площадный –
И породил российский бунт,
Бессмысленный и беспощадный?
Игорь Губерман
* * *«Все хотят передохнуть. Даже после взрыва на Крымском мосту туристы настойчиво продолжают ехать на полуостров» (заголовок в СМИ).
* * *Если дома у вас лежат мешок соли, мешок сахара, мешок муки, десять ящиков тушёнки и керосиновая лампа с запасом керосина, значит вы подготовились к бурному росту российской экономики.
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