    Свежий анекдот

А может быть, извечный кнут,Повсюдный, тайный и площадный –И породил российский бунт,Бессмысленный и беспощадный?

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«Все хотят передохнуть. Даже после взрыва на Крымском мосту туристы настойчиво продолжают ехать на полуостров»

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Если дома у вас лежат мешок соли, мешок сахара, мешок муки, десять ящиков тушёнки и керосиновая лампа с запасом керосина, значит вы подготовились к бурному росту российской экономики.