«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 44
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 34
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 28, 25 июля / Свежий анекдот
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№28, 25 июля 2023 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотА может быть, извечный кнут,
Повсюдный, тайный и площадный –
И породил российский бунт,
Бессмысленный и беспощадный?
Игорь Губерман

* * *

«Все хотят передохнуть. Даже после взрыва на Крымском мосту туристы настойчиво продолжают ехать на полуостров» (заголовок в СМИ).

* * *

Если дома у вас лежат мешок соли, мешок сахара, мешок муки, десять ящиков тушёнки и керосиновая лампа с запасом керосина, значит вы подготовились к бурному росту российской экономики.

(прочитано 88 раз)

+1
risk-inform.ru/article_10638.html

Остальные материалы номера 28:
 Google рекомендует взглянуть... 

Если бы человечество предпочитало прогрессу традиционный уклад, мы бы до сих пор бегали друг за другом с дубинами.

Шутка 2015 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru