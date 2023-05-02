    Перекрёсток мнений

Аноним, 26-04-2023 #1[ru]

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Великобритания должна нести ответственность за поставки Украине снарядов с обедненным ураном. Песков, секретарь Ваш, кому это заявляет? КО-МУ?.. Пустобрёх Песков, они ещё за геноцид индийцев, расстрел Сипаев ответили, ты наверное не знал?.. Ты кому это втираешь? Твои дети где? В Париже? Амстердаме?.. или в Тарасовке?..

Аноним, 26-04-2023 #2[ru]

Все сомневались, что у Путина есть двойники. Пока это не опроверг Песков. https://t.me/veraafanasyeva/23864

Аноним, 27-04-2023 #3[ru]

Почему до сих пор никак не осуждено и даже не прокомментировано поведение специального представителя президента РФ Р. Абрамовича (подданного Великобритании, что само по себе – скандал), который после обмена плененных в Мариуполе «азовцев» (организация, признанная в РФ преступной) публично вручил им всем дорогие подарки и накормил деликатесами, не считая самого дружественного расположения?.. Секретарь Песков, доложи по полной форме, пошевели усами...

Аноним, 28-04-2023 #4[ru]

Путин поручил создать музеи, посвященные «специальной военной операции». Кладбища подойдут?

Аноним, 26-04-2023 #1[ru]

Власть лучших – меритократия. Власть старых – геронтократия. А как называется власть дебилов и воров?

Аноним, 26-04-2023 #1[ru]

Ну ежели ентот Алик, яти его Кертк-оолович, географии обучен, то знает, что есть такая штука – компас. Вот и пойдёт по компасу, когда отправят. Да и прямо сейчас может выдвигаться. А то географию забудет... и глобус – пропьёт.

Аноним, 26-04-2023 #3[ru]

https://t.me/vrednayatuvinka/21309 С советского периода ТЭЦ не расширялась и не увеличивала мощность, откуда возьмут эти Гигакаллории для подключения таких огромных объектов, когда город и так испытывает остро нехватку тепловой мощности?

Аноним, 26-04-2023 #4[ru]

Зачем отправили бездельника Брокерта на Донбас?

Аноним, 26-04-2023 #6[ru]

Как известно, хакасский губернатор Коновалов – коммунист. В 2018 году он выиграл выборы на волне протестного голосования. Этой осенью ему надо переизбираться. Администрация президента собирается его вынести и для этого решила использовать СВО. Дело оформили так, будто главный хакасский единоросс Сокол – основной соперник Коновалова – поехал прошлой осенью на фронт в качестве добровольца и полгода там отвоевал. Расчет был на то, что впечатлённый героизмом и «деятельным патриотизмом» единоросса местный избиратель проголосует именно за него. В конце концов, действующий глава региона утратил революционный запал и обюрократился. И всё бы хорошо, но тут пришла новость, что ещё один хакасский депутат – однопартиец губернатора, – который тоже поехал на фронт добровольцем, был там убит.

На фоне сложившего голову коммуниста живой и здоровый единоросс, конечно, сразу блекнет. Теперь у КПРФ появилась возможность толсто намекать, что «Сокол туда только для пиара поехал, а сам в тылу ошивался». Российский избиратель привык к властной показухе и легко за эту версию ухватится. Так что, как говорится, КПРФ – акции вверх, «Единая Россия» – акции вниз. Пока одни воюют, другие пиарятся...

Аноним, 26-04-2023 #7[ru]

Ну и раз уж я о хакасских делах начал, то вот вам ещё одно. Происходившее на днях выдвижение Сокола было обставлено самым идиотским образом. «Сегодня я получил от Андрея Анатольевича Турчака поручение бороться за пост главы Хакасии, а мы привыкли со всей ответственностью выполнять поручения нашего партийного руководства. Будем работать, будем убеждать людей», – сказал кандидат.

То есть, он прямо на входе заявил, что не является самостоятельной фигурой и делает только то, что ему велит начальство. Он как бы и не политик вовсе, а простой чиновник-исполнитель. Бюрократ. Это самый неприятный тип, какой только можно предложить глубинке. Губернатор, который подпрыгивая, бежит выполнять поручения Москвы, – это последнее, что хочет избиратель в регионе; тем более в национальной республике. Выдвижение кандидата, организованное подобным образом, можно признать максимально непрофессиональным.

Аноним, 27-04-2023 #9[ru]

Что за компромат у Чпокерта на Главу, про который он постоянно хвастается направо и налево всем?

Аноним, 27-04-2023 #11[ru]

Чпоньку не пригласили на открытие храма и отправили, куда подальше из республики, зная его наклонности и боясь, чтобы тот не осквернил грандиозное событие своим присутствием.

Аноним, 27-04-2023 #12[ru]

SOS!!! Уберите Тунева от управления жилым фондом города! Пусть разливает свою Кара-колу и не лезет туда, в чем не разбирается!

Аноним, 27-04-2023 #13[ru]

Что за ненависть у этого чпокерта к тувинцам? Почему он их обзывает грязными и тупыми?

Аноним, 28-04-2023 #14[ru]

Самый бесполезный и никчемный чиновник – герпрокерт. Очень завистливый, пакостливый, крайне труслив. От этого очень мстителен и способен на разного рода гадости.

Аноним, 28-04-2023 #16[ru]

Зависть герпрокерта не знает границ. Он даже своему лучшему другу Богусову завидует.

Аноним, 26-04-2023 #1[ru]

«Речь идет о бойце батальона «Ахмат» Очур-Суге Монгуше, которого подозревают в жестоких пытках и последующей казни украинского военного» – «Выражаются иногда про «зверскую» жестокость человека, но это страшно несправедливо и обидно для зверей: зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток». Фёдор Михайлович Достоевский.

Аноним, 27-04-2023 #2[ru]

Поселок Сосьва в Свердловской области практически уничтожен в результате крупного пожара. За сутки там сгорело более 150 строений, 2 человека погибли. «Мы горели, как дрова в костре», – рассказывают местные жители. «Пострадавшим от пожара выплатят по 10 тыс. рублей на человека от местной администрации и столько же от минсоциальной политики региона». Сказочная щедрость...

Аноним, 26-04-2023 #1[ru]

Чтобы доносы прекратились, надо всего лишь посадить за клевету парочку самых буйных доносчиков.

Аноним, 26-04-2023 #3[ru]

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал доносы «отвратительной» практикой. Об этом он сказал журналистам в кулуарах марафона «Знание», передает «Интерфакс»...

Аноним, 26-04-2023 #4[ru]

Сергею Миронову не понравились картинки нейросети Kandinsky (которая генерирует изображения по описанию пользователей) и он просит прокуратуру проверить «Сбер» (как создателя этой нейросети) на русофобию. Уже есть промежуточный результат – весь интернет в изображениях Сергея Миронова от Kandinsky. На фото – картинка от Kandinsky по запросу «депутат Сергей Миронов в образе клоуна». https://t.me/veraafanasyeva/23896

Аноним, 26-04-2023 #3[ru]

Что касается картины будущего – это самое слабое место. На месте будущего – дыра абсолютная, оно отсутствует... Наиболее эффективна нынешняя пропаганда для людей того же возраста, как само наше руководство. Может быть, этот разговор направлен на людей, которые не могут рисовать картину будущего, потому что они знают, что им жить осталось недолго, примитивно выражаясь. Поэтому они в ней и не нуждаются.

Аноним, 26-04-2023 #6[ru]

Нас уверяли, у Су-34 над Белгородом имел место «нештатный сход авиационного боеприпаса». А теперь вдруг выясняется, что авиабомб упало на город не одна, а целых две! Выходит, надо прекращать расследование, и представлять пилота к награде за точность бомбометания!

Аноним, 26-04-2023 #7[ru]

«Никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества, надо вести себя прилично», – заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке. Не удивляет, что его туда пустили – удивляет, почему его прямо там и не арестовали? После выступления Лаврова в ООН эту организацию можно закрывать. Она не имеет смысла.

Аноним, 26-04-2023 #9[ru]

На Гугл картах обновились спутниковые снимки Мариуполя. Каждый желающий теперь может лично пройти виртуальную экскурсию по музею русского мира и своими глазами увидеть, как уничтожались «стратегические» объекты: жилые дома, больницы и школы. Ссылка: https://www.google.com/maps/@47.0960331,37.5487414,680m/data=!3m1!1e3?hl=en-US

Аноним, 26-04-2023 #10[ru]

Слабоумие и отвага генерал-депутата Гурулёва вызывают даже некоторое изумление. Требующий возвращения статуса «врага народа» и смертной этих врагов казни вояка готов отдать под расстрел не только собственного деда, но и себя самого. Дед, напоминает депутат, отсидел в сталинских лагерях буквально ни за что – «зато порядок был» (порядок, стало быть – это когда случайных людей сажают просто так)...

Аноним, 26-04-2023 #11[ru]

#6: Возможно, что на Курск тоже уронили бомбу, как на Белгород. Просто там такие дороги, что никто не заметил разницы...

Аноним, 26-04-2023 #12[ru]

В целом дело обстоит так: У нас все идет по плану, мы меняем миропорядок, ведем за собой мировое большинство, а наши враги сознают, что им приходит конец, потому что они заманили нас в ловушку, не оставили нам выхода, и теперь мы в смертельной опасности в одиночку бьемся за выживание, не имея ни поддержки, ни союзников. https://t.me/volodymyrzolkin/8545

Аноним, 27-04-2023 #13[ru]

Пригожин: «важнейший перекресток в Бахмуте бойцами ЧВК «Вагнер» пока не взят, мы находимся рядом». Перекрестки какие-то стратегические в Бахмуте берут, отвоевывают светофоры и стоп-линии. Все идет по плану – просто план был такой: 26 апреля 2024 года захватить перекресток в Бахмуте.

Аноним, 27-04-2023 #15[ru]

«Я не понимаю, а где наша основная армия, которой мы так гордились? И о которой говорили, что у неё 70% уже перевооружения современным оружием и так далее – где это всё?..» © Людмила Нарусова, сенатор Совета Федерации РФ от Тувы.

Аноним, 27-04-2023 #16[ru]

Британская разведка опубликовала спутниковое фото, на котором видны огневые позиции ВС РФ из мешков с песком, установленные на крышах трёх из шести энергоблоков Запорожской АЭС.

Огневые позиции. На крышах. Энергоблоков. Атомной станции. Это даже не обезьяна с гранатой, это просто... Е**нутые. На всю голову.

Аноним, 27-04-2023 #17[ru]

Продолжение к №10. Брат единоросса, призывавшего вернуть понятие «враг народа», сел за взятки: Экс-руководителя «Автомобильных дорог Забайкалья» Михаила Гурулева приговорили к шести годам колонии за взятки на 1,3 млн. рублей при приёмке дорожных объектов в регионе. Вину он полностью признал.

Аноним, 28-04-2023 #21[ru]

Министр обороны России Сергей Шойгу верит в Бога, в его семье практикуют православие, но уважают традиции буддизма, который стал философией и «культурным кодом» его малой родины – Тувы и его рода, рассказала РИА Новости дочь главы Минобороны Ксения Шойгу.

Стрелков-Гиркин: «Врет, как дышит», думаете? А вот и нет... Шойгу действительно «практикует православие». По «парадным дням» участвует в обрядах. По «непарадным» – практикует шаманизм. А вот верят ли Фанерный Маршал и члены его семьи хоть во что-то, кроме Св. Бабла – только Господь Бог знает...