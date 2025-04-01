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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 12, 1 апреля / Перекрёсток мнений
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№12, 1 апреля 2025 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 26-03-2025 #1[ru]

Путин пошутил: «Говорят, «слово не воробей, вылетит – не поймаешь». А у нас догонят, поймают и посадют!». Атмосфера – как на съезде КПСС: аплодисменты по команде, смех с оттенком истерики. Кто хлопает первым – карьерист, кто последним – покойник...


Аноним, 28-03-2025 #4[ru]

Путин заявил, что в Украине нужно ввести внешнее управление под эгидой ООН или США, так как он не считает нынешнюю украинскую власть легитимной и не хочет с ней договариваться. У президента, оседлавшего власть в России, очевидно, настоящая фиксация на чужой легитимности...

Аноним, 29-03-2025 #7[ru]

Лавров: «Украина находится под внешним управлением»! Володин: «Украина находится под внешним управлением»! Медведев: «Украина находится под внешним управлением»! Путин неожиданно: «нужно внешнее управление Украиной»!

Свежий анекдот

Аноним, 26-03-2025 #1[ru]

Пропагандист Соловьёв униженно извинился перед чеченцами и Апти Алаудиновым. Это произошло после обвинений пропагандиста в адрес кадыровской военкрысы Романа Алёхина в том, что он получает награды незаслуженно. Кадыровцы восприняли наезд... как личное оскорбление. И решили показать Соловьёву, кто в РФ главный. Напомним, Z-блогер Роман Алёхин подписал контракт с Минобороны РФ, 23 дня пробыл на фронте, получил целых три награды и уволился. По словам Алёхина, он – «гражданский управленец, а не военный», и пользы от него якобы больше в тылу...

Аноним, 28-03-2025 #2[ru]

В российских школах появился новый вид пыток – уроки музыки с Шаманом. Полтора часа песен про «героев России» без права на побег. После такого даже у стульев развивается ПТСР, а у детей – устойчивый тик на слова «Я – русский!».

Особенности правовых отношений в Туве

Аноним, 26-03-2025 #1[ru]

После отставки свинью ждет расправа со стороны черного.

Аноним, 26-03-2025 #2[ru]

Дондупай через свою жену рвется в правительство? Иначе, зачем так судьям прогибаться под желания Ховалыга?

Аноним, 26-03-2025 #3[ru]

А в чем заключается «вымогательство» Топчаевны? Чем она таким могла пригрозить, что за это ей платили бы деньги? Скорее всего, посадили ее совсем за другое... Про которое вслух и говорить страшно...

Аноним, 27-03-2025 #5[ru]

А взяточник из СГЖИ Хертек случайно не ее родственник?

Аноним, 27-03-2025 #6[ru]

Это тот Хертек, который на днях выдал положительное заключение на 2 недостроенных 9-ти этажных дома в Спутнике, а мэрия, в свою очередь, оформило липовые Акты ввода? И деньги дольщиков теперь ушли в неизвестном направлении? Да уж...

Аноним, 28-03-2025 #7[ru]

Тыва всегда будет в полной заднице с такими руководителями.

Аноним, 29-03-2025 #8[ru]

Совет Федерации принял отставку сенатора Дины Оюн. Решение о делегировании Дины Оюн в верхнюю палату России 19 октября 2019 года принял Верховный Хурал Тувы 4 созыва. Тувинский сенатор работала в составе комитета по бюджету и финансовым рынкам. После сложения Диной Оюн сенаторских полномочий это место вакантно.

Коротко

Аноним, 26-03-2025 #1[ru]

2015 год: «Президент отвел два года на обеспечение ветеранов квартирами». 2020 год: «Минстрой обеспечит ветеранов ВОВ квартирами в 2020 году». 2025 год: «Ветеранов Великой Отечественной войны обеспечат жильем». Раз в пять лет обещают. Уже и ветеранов-то не осталось... Позорники! Зато миллиарды на празднование потратят!

Аноним, 26-03-2025 #2[ru]

«Героям Тувы» предложили руководить сельскими почтовыми отделениями» – аккуратнее заходите на почту теперь – мало ли что в голове у этих «героев Тувы»! Недавно на Сахалине обдолбанный «герой» пытался убить двух женщин: Награждённый медалью «За храбрость» психопат напал на прохожую и избил её куском бетона. А второй женщине проткнул шампуром грудь. Ему дали 12 лет колонии и лишили наград.

Аноним, 26-03-2025 #3[ru]

#2: Всегда остается один выход! Этого «добряка» можно отправить в школу на «Разговоры о важном»! И новость на эту тему: Вернувшиеся с СВО бывшие зэки не хотят работать на производстве. Поэтому депутаты Татарстана отправят их учить детей... Законодатели уже призвали отменить для приехавших с СВО требования по образованию и педагогическому стажу. Ведь вернувшиеся с СВО, по мнению чиновников, не преступники и убийцы без опыта работы, а «незаменимые люди с точки зрения воспитательной и военно-патриотической работы среди школьников». Они научат детей, как стать новыми Героями: «украл, выпил, в тюрьму, на СВО!»

Аноним, 27-03-2025 #4[ru]

«Власти второй раз за год объявили о начале стройки высокоскоростной железнодорожной магистрали до Петербурга» – они бы демонстративно построили что-нибудь в Сибири, показали бы, что их вся страна интересует, а не только Москва и Питер. Но нет, в гробу они страну видали. Она для них просто дойная корова.

Аноним, 27-03-2025 #5[ru]

«Компания Ariston объявила о возвращении на российский рынок». А что случилось? Что кардинально изменилось, кроме того, что истерика «всё пропало, с русскими на одном континенте срать не сядем» в руководстве компаний сменилась на банальное желание хорошо жрать и получать прибыль? Западные политологи всё предрекали, что в России холодильник победит телевизор, но пока холодильник побеждает европейские ценности. Причем побеждает беспощадно всех, от семей политических деятелей ЕС, не прекращающих бизнес с РФ, до корпораций...

Аноним, 28-03-2025 #6[ru]

Никакой морали. Видишь, у кого-то что-то плохо лежит – заберу. Хочешь взять у сестры денег на водку, а она не дает? Подпалю её дом. Не на что бухнуть? Поеду убивать украинцев, заработаю бабок. А чё мне? https://youtu.be/NP_TmkuarJw Чем человек незначительнее, чем он мельче, чем бессмысленнее и мельче его существование, тем он больше нуждается в подвиге. Почему война ещё «мать родна»?.. Потому, что она снимает огромное количество экзистенциальных вопросов: зачем я живу, что я делаю, как я живу, зачем моя жизнь, что я принёс в этот мир, что оставлю после себя?

Обзор прессы

Аноним, 27-03-2025 #3[ru]

«реализация этой широко разрекламированной программы в лучшем случае даст одной семье 12 кг картофеля» – похоже, если бы на выделенные деньги просто тупо купили тот же картофель на рынке, то вышло бы больше и проще... Но тогда в карман Ховалыга не попало бы и рубля – а это большой минус!

Аноним, 28-03-2025 #4[ru]

Казалось бы, сельскохозяйственная республика – не надо заморачиваться – паси скот, получай с него выгоду (мясо, шерсть, молочка) – это давно изученный вид бизнеса. Что не так? ЖАДНОСТЬ – это страшный грех, который убивает любые здравые начинания... И проблема в том, что сегодня жадность – фундамент государства... До тех пор, пока ненасытные твари будут стоять во главе страны, мы никогда не достигнем процветания.

Аноним, 29-03-2025 #5[ru]

Нет, не оживет никакая стройка, глупое руководство Минстроем и профильный зампред все сделали, чтобы все умерло. Откуда только берут этих кыргызов и лукиных???

Аноним, 29-03-2025 #6[ru]

Пока Минстроем Тывы руководят откровенные тупицы, так и будет все через задницу.

Сергей Конвиз: Два месяца словесной шелухи и отсутствие реальных успехов

Аноним, 26-03-2025 #1[ru]

Российская армия нанесла удар по Сумам. Повреждены жилые дома, а также школа. Более сотни раненых, среди них 23 ребенка. Как говорят представители администрации США, «мы ясно видим, что Путин хочет мира».

Аноним, 26-03-2025 #5[ru]

Допустим, что вчера заключили мир – не тридцатидневное, а просто мировое, настоящее мировое соглашение. Кто будет счастлив-то? Предположим, что Россия присоединит все территории, о которых идёт речь. Там руины, там всё засеяно минами, там дома разрушены. Вот что будет завоёвано путём этих чудовищных жертв...

Аноним, 26-03-2025 #7[ru]

Трамп: мы рассмотрим российские запросы на смягчение санкций. «США рассматривают все условия РФ по прекращению огня в Черном море». Так ведь Путин нам постоянно говорит, что «санкции нам только на пользу»? Он против пользы, что ли?

Аноним, 26-03-2025 #9[ru]

Президент США Дональд Трамп в интервью каналу Newsmax заявил, что не исключает: Владимир Путин «тянет время» в переговорах по поводу СВО против Украины. «Я так делал в своё время – знаете, не хочу подписывать контракт, хочу как бы остаться в игре, но, может, и не совсем хочу это делать», – сказал он. Проблема в том, что это всё-таки не просто бизнес. Такая логика не совсем уместна в политическом процессе, от которого зависят судьбы и жизни целого народа...

Аноним, 27-03-2025 #14[ru]

The Atlantic, который, по словам Маска, никто не читает, теперь точно читают все. Голдберг опубликовал новые скрины тайной переписки глав США. Очевидно, что речь идет о совершенно конфиденциальной информации. Трамп зол, в первую очередь на Уолтца, который, как выяснилось, имел контакт с журналистом, «который не любит американского президента»... И да, Трамп поручил расследовать, как Голдберг попал в секретный чат к Илону Маску.

Аноним, 28-03-2025 #16[ru]

Издание Politico сообщает, что Трамп был в ярости не столько из-за утечки информации из чата, сколько из-за того, что у его советника Уолтца оказался номер главреда The Atlantic. Сам же Уолтц отрицает, что у него были контакты журналиста. Хотел написать что-то про полную некомпетентность команды Трампа. Но блин, они же просто клинические идиоты...

Аноним, 28-03-2025 #17[ru]

А как всё начиналось! Трамп дал 24 часа на освобождение всех заложников и покидание Газы, иначе всем смерть... И как бесславно заканчивается: «Ну, освободите хоть одного, и я попрошу Израиль в Вас не стрелять...»

Аноним, 28-03-2025 #18[ru]

Заявление Путина про внешнее управление в Украине говорит об одном – он традиционно тестирует резкое поднятие ставок. Судя по похвалам, расточаемым в сторону США и Трампа в той же речи, есть ожидания, что нынешняя администрация поддержит усиление давления на украинские власти. Тем более уж как-то очень синхронно появилась новая, более жесткая версия соглашения о «редких металлах». Теперь уже в полной мере колониального. Украина попала в тиски, и разжать эти тиски с помощью Франции и Германии будет непросто. Но перспективы становятся туманными не только для Украины...

Трагедия «Крокус Сити». Выводы следствия неочевидны

Аноним, 26-03-2025 #1[ru]

Тут всё просто: Путину и его «соратникам», по всей видимости, с высокой колокольни плевать на россиян. Каждый день на фронте мрёт 100-200 только военных. Их уже давно никто не считает, кроме иностранцев – в России на них пофиг. «Бабы еще нарожают». А тут каких-то 146 трупов из-за непонятных бородачей? Да хоть 1460 – им не жалко! Поэтому никто из силовиков даже не уволен, не говоря уж про уголовное наказание за халатность.

Аноним, 26-03-2025 #2[ru]

Посмотрите, как пропаганда пишет про этот теракт: «Следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в «Крокусе», случившегося год назад, они знакомятся с материалами, после чего дело передадут в суд», – сообщила официальный представитель СК России Петренко. Непосредственной организацией теракта занимались 6 граждан Средней Азии, они заочно арестованы и объявлены в розыск, добавила она. По словам Петренко, теракт спланировали и организовали спецслужбы «НЕДРУЖЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА» для дестабилизации ситуации в России». Несмотря на то, что исламисты взяли на себя ответственность за теракт, выложили на своих сайтах видео от первого лица, несмотря на то, что все исполнители и организаторы – исламисты, все равно пытаются притянуть какое-то «недружественное государство»... Догадайтесь сами – какое.

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risk-inform.ru/article_11370.html

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