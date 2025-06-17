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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 23, 17 июня / Коротко
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№23, 17 июня 2025 года.
    Коротко

Несколько сибирских губернаторов пожелали мира на День России

Главы регионов Сибири поздравили жителей с Днём России 12 июня. С одной стороны тексты получились очень похожими, с другой – в некоторых нашлись пожелания мира.

«Мира, добра, благополучия и новых достижений в благих делах», – говорится в телеграм-канале новосибирского губернатора Андрея Травникова.

«В этот день я желаю всем нам добра, мира и новых свершений», – сказал на видео глава Кузбасса Илья Середюк.

«Дорогие земляки! От всей души желаю вам успехов». «Крепкого здоровья, мира и добра» пожелал глава Тувы Владислав Ховалыг.

Омский губернатор Виталий Хоценко написал о «преодолении всех трудностей» в «единстве», глава Хакасии Валентин Коновалов решил вспомнить про Советский Союз. Красноярский губернатор Михаил Котюков – про «национальные интересы на международной арене».

В поздравлении губернатора Томской области Владимира Мазура на сайте его администрации написано: «Как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин, Россия – это отдельная цивилизация».

Иркутский губернатор Игорь Кобзев в своём поздравлении упомянул участников боевых действий в Украине. То же самое сделал глава Бурятии Алексей Цыденов, хотя и добавил: «Пусть в каждом доме будет тепло и мир».

В четырёх регионах Сибири восстанавливают доступ к интернету после атаки хакеров

Действующий на территории всей Сибири провайдер завершил основные работы по доступу к телевидению и сети Интернет в Красноярске, сообщает «Российская газета».

Масштабная DDoS-атака на сетевую и серверную инфраструктуру «Орион телекома» произошла в ночь с 11 на 12 июня. В результате нее без связи остались тысячи пользователей в Красноярском крае, Хакасии, Иркутской и Кемеровской областях.

«Компания столкнулась с масштабной кибератакой со стороны хакерской группировки за нашу поддерживающую позицию в отношении СВО и целостности страны», – заявил провайдер.

14 июня в своих соцсетях компания сообщила, что основные работы в Красноярске завершены, интернет в городе появился, специалисты продолжают настраивать локальные зоны, работая круглосуточно. До этого работы были завершены в Братске, Иркутске и Абакане. Восстанавливается подключение и в Кемеровской области.

Однако жители Красноярска жалуются в соцсетях, что в центре города доступ к интернету и кабельному телевидению появился далеко не у всех. Также в центральной части Красноярска по-прежнему не работают терминалы во многих магазинах. Кроме того, горожан интересует вопросы компенсации за непредоставление услуг из-за масштабного сбоя.

Несмотря на обещания восстановить работу интернета, к 15 июня наоборот положение ухудшилось: был зафиксирован рост жалоб на интернет жителей Хакасии. Среди сообщений жителей – жалобы на мобильный интернет в Абакане, Саяногорске, Сорске, Черногорске. Процент жалоб на «Мегафон» составил 26%, на «Теле2» – 20%, на МТС – 15%, на «Билайн» – 14%, на Yota – 12%.

Число конфликтов в мире достигло максимума с 1946 года

В 2024 году в 36 странах произошел 61 конфликт, в том числе 11 полномасштабных войн, подсчитал Институт исследований мира в Осло (PRIO). Там отмечают, что в последние годы число конфликтов продолжает расти: так, в 2022 году их произошло 56 конфликтов, а в 2023-м – 59.

В докладе PRIO говорится, что в 2024 году в мире «доминировали» две войны. Продолжающаяся агрессия России против Украины, по их данным, унесла около 76 000 жизней, а война в секторе Газа – 26 000 жизней.

Согласно статистике PRIO, 2024 год стал четвертым по уровню смертности в результате вооруженных конфликтов годом с момента окончания холодной войны в 1989 году.

Похоронные компании в России заработали рекордные 40 млрд. рублей с начала года

В январе-апреле похоронные компании заработали 39,5 млрд. руб., что на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитал «Коммерсант» на основе данных Росстата. Наибольший доход показали ритуальные организации Санкт-Петербурга – за указанный период они получили почти 3,7 млрд. руб. (рост на 12,8% год к году). В Подмосковье суммарный заработок профильных компаний достиг 3,2 млрд. руб. (+12,9%), в Краснодарском крае – 1,9 млрд. (+12,2%), в Татарстане – 1,1 млрд. (+15,8%), в Свердловской области – 1,1 млрд. (+8,4%).

Текущие темпы роста похоронной отрасли вызваны как инфляцией, достигшей к концу апреля 10,23% в годовом выражении, так и увеличением смертности, отмечает «Коммерсант». Согласно Росстату, в январе-апреле умерло 662,7 тыс. человек, что на 4,5% больше год к году. Также, по данным статистического ведомства, в апреле изготовление гроба подорожало на 9% год к году, до 8,2 тыс. руб., а рытье могилы – на 14,7%, до 11,6 тыс. руб.

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Остальные материалы номера 23:
Материал входит в раздел тематического архива:

На «России-24» политобозреватель из «КП»: «Я не знаю, сколько ещё терактов должно произойти в Европе, чтоб они услышали призыв Москвы о сотрудничестве».

Шутка 2017 года

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