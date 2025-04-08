    Коротко

Общепит запретили на Центральном рынке Кызыла

Кызылский городской суд удовлетворил иск Роспотребнадзора о запрете организации общественного питания на территории Центрального рынка столицы Тувы.

«Поводом для судебного разбирательства послужили многочисленные факты организации общественного питания с использованием привозной воды, доставляемой в баках и ведрах, включая воду из административного здания „Гаруда“, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Стоит отметить, что аналогичные судебные решения уже выносились дважды в прошлом году».

Запрет будет действовать, пока помещения для приготовления пищи не оборудуют исправными системами холодного и горячего водоснабжения.

В правительстве потребовали сократить долю оправдательных приговоров россиянам

Российские власти запускают реформу Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), чтобы увеличить долю обвинительных приговоров, которая уже достигает 95% по административным делам физлиц и 91% – для юрлиц.

В рамках поправок в КоАП, которые подготовил Минюст, составленные с нарушениями протоколы больше не будут считаться основанием для закрытия дела – суд сможет возвращать их на «доработку» силовикам, даже в случае если такой протокол является единственным доказательством по делу.

Как сообщает «Коммерсант», возможность исправления протокола будет предусмотрена для широкого перечня «ошибок»: отсутствие подписи должностного лица, некорректно зафиксированные имя и фамилия нарушителя, отсутствие даты или времени происшествия и т. п. На переделку протокола, согласно поправкам, отводится не более трех дней.

Сейчас некорректно составленные протоколы позволяют нарушителям уклоняться от ответственности «по формальным основаниям», цитирует «Коммерсант» пояснительную записку к проекту.

Путин объявил самый массовый за 14 лет призыв срочников в армию

Владимир Путин подписал указ о проведении весеннего призыва на срочную военную службу. Согласно опубликованному документу, в ходе кампании, которая пройдет с апреля по июнь, в армию будут направлены 160 тысяч новобранцев. В соответствии с действующими нормами законодательства, призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Глава государства поручил правительству, региональным органам исполнительной власти и призывным комиссиям организовать все необходимые мероприятия для своевременного и эффективного выполнения плана призыва.

Предстоящая кампания станет крупнейшей за последние 14 лет. Большее число новобранцев в последний раз было зафиксировано в 2011 году, когда Минобороны призвало 203 тысячи человек. Уже осенью того же года было призвано лишь 135 тысяч человек. С 2012 года численность весенних и осенних призывов не превышала 155,5 тысячи новобранцев. Для сравнения, весной 2021 года в армию направили 134 650 человек, а осенью того же года – 127 500. В первый год начала СВО с Украиной весной на службу были направлены 134 500 человек, осенью – 120 000. Однако в 2023 году весной в войска призвали уже 147 тысяч, а осенью – 130 тысяч. В 2024 году эта динамика продолжилась: весенний призыв составил 150 тысяч человек, осенний – 133 тысячи.

В российских регионах началась «гонка» выплат беременным школьницам

Идея платить беременным школьницам находит все большую поддержку в регионах на фоне рекордного падения рождаемости в России. Вслед за Орловской и Брянской областями соответствующее постановление приняли власти Кузбасса. Согласно документу, девушки, обучающиеся в школах, колледжах и вузах на очной форме, смогут получить 100 тысяч рублей при достижении 22-й недели беременности. Заявки разрешено подавать тем, кто находится в положении с 1 января. При этом нужно состоять на учете в больнице. Деньги за несовершеннолетних также могут получить их законные представители, но только на основании доверенности.

Пионером идеи о поощрении забеременевших школьниц стала Орловская область. Там ввели выплату в 100 тысяч рублей. Затем аналогичные меры приняла Брянская область, где беременные школьницы могут рассчитывать на 150 тысяч рублей. До этого выплата полагалась только студенткам вузов и училищ. Ее распространение на школьниц вызвало широкий общественный резонанс, после чего орловский губернатор Андрей Клычков заявил, что то же самое якобы сделали более 40 регионов – в соответствии с приказом Минтруда от 11 февраля, где, помимо студенток, фигурируют ученицы «общеобразовательных организаций».

Депутат Госдумы Ксения Горячева выступила с речью, в которой резко раскритиковала выплаты школьницам за беременность. По её словам, такие выплаты, реалити-шоу вроде «Беременна в 16», попытки властей запретить аборты и контрацептивы, разговоры о возвращении школьных дискотек, чтобы было место, где «строить отношения» – всё это похоже не на заботу о будущем, а на нормализацию подростковой беременности. В своём обращении к коллегам-депутатам Горячева предложила «не использовать детскую наивность как способ поправить демографическую статистику».

В России резко увеличилось число жалоб на задержки зарплаты

Россияне на фоне ужесточения санкций и нарастающих проблем в экономике начали чаще жаловаться на задержки заработной платы. В 2024 году территориальные органы Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) получили 18,4 тыс. соответствующих обращений, что на 37,4% больше, чем годом ранее. Это следует из отчета ведомства, с которым ознакомился РБК.

Среди основных причин образования долгов по зарплате в Роструде назвали приостановку платежей за отгруженную компаниями продукцию, сокращение производства, отвлечение ресурсов на обслуживание займов и недостаток оборотных средств. В ведомстве отметили, что по итогам 2024 года территориальным органам удалось добиться погашения задолженности по зарплате более чем 238,9 тыс. сотрудников на сумму около 500 млн. руб. Кроме того, по результатам проверок норм оплаты труда территориальные подразделения ведомства направили в Генпрокуратуру и Следственный комитет 510 материалов для возбуждения уголовных дел. Больше всего нарушений трудового законодательства Роструд зафиксировал в строительстве, обрабатывающих производствах, добыче полезных ископаемых и сельском хозяйстве.

Состояние 146 российских миллиардеров превысило сбережения всего населения страны

Невиданные прежде западные санкции, введенные после вторжения России в Украину, оказались бессильны пошатнуть благосостояние российских миллиардеров.

По итогам 2024 года совокупное состояние богатейших бизнесменов РФ, включенных в ежегодный список Forbes, достигло нового исторического рекорда в $625,5 млрд.

За год владельцы ключевых активов российской экономики стали богаче на $48,7 млрд., или 4,1 триллиона рублей – сумму, сопоставимую с годовым бюджетом Москвы (4,8 трлн.) и в 9 раз превышающую годовые бюджеты крупных регионов, таких как Новосибирская или Свердловская области (438 и 437 млрд. рублей соответственно).

Суммарный капитал российских миллиардеров – 63,3 триллиона рублей по курсу на ЦБ конец прошлого года – оказался равен почти трети ВВП страны (200 трлн. рублей) и превысил денежные накопления всего российского населения в банковской системе. Они составляли 57,5 трлн. рублей по состоянию на 1 января.

Совокупное состояние миллиардеров Forbes также оказалось больше золотовалютных резервов Центрального банка: они оценивались в $609,5 млрд. на начало года.