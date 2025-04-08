    Свежий анекдот

Ракеты глотают пространство,Гонимы азартом игрыИ блажью земное засранствоПродлить на иные миры.

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Госдума приняла поправки о лишении свободы на срок до семи лет за содействие международным организациям, в которых Россия не участвует.Ну, и где-то уже на горизонте поправки о лишении свободы за «Рожа мне твоя не нравится» (от 3 до 5 лет) и «Ты чо, самый умный, а?» (от 5 до 7 лет заключения).