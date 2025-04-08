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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 13, 8 апреля / Свежий анекдот
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№13, 8 апреля 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотРакеты глотают пространство,
Гонимы азартом игры
И блажью земное засранство
Продлить на иные миры.
Игорь Губерман

* * *

Госдума приняла поправки о лишении свободы на срок до семи лет за содействие международным организациям, в которых Россия не участвует.
Ну, и где-то уже на горизонте поправки о лишении свободы за «Рожа мне твоя не нравится» (от 3 до 5 лет) и «Ты чо, самый умный, а?» (от 5 до 7 лет заключения).

(прочитано 430 раз)

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Остальные материалы номера 13:

«При Екатерине II людей не пытали бутылками из-под шампанского» (из школьного сочинения).

Шутка 2013 года

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