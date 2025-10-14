    Перекрёсток мнений

Аноним, 08-10-2025 #1[ru]

Анекдот: Координатор «Женского движения «Единой России» в Туве вместо поздравления Путину опубликовала на своей странице в ВК методичку по тому, как такое поздравление в этом году положено составлять... Методичка была опубликована на странице в VK Координатора «Женского движения Единой России» от Тувы. «ТЗ для онлайн-акции #ПоздравляемОтДонбассаДоКамчатки» предписывает чиновникам опубликовать на личных страницах пост с поздравлением Путину и перечислением его «достижений». Пост должен содержать «примеры улучшений» в экономике, культуре, спорте и государственном строительстве.

Аноним, 09-10-2025 #4[ru]

Путин заявил Алиеву, что ракеты ПВО России не поразили самолёт AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах от него. Дед впервые за девять месяцев после трагедии признал вину перед Азербайджаном, указав, что крушение связано с украинским беспилотником. Погибли 38 человек. И пообещал выплатить компенсацию. Помнится, пропаганда обожает позы анализировать во время переговоров. Ну шо, кто тут в позе великого лидера, а кто приполз рассказывать, что ничего не знал, всё компенсирует, всех своих солдат накажет?.. Те пропагандисты, которые с пеной у рта отрицали вину России – вы как там? Уже успели переобуться? Что с лицами?

Аноним, 10-10-2025 #5[ru]

«Путин объяснил удар по азербайджанскому лайнеру неисправностью системы ПВО». После этого лишенными смысла представляются рассказы кремлевской пропаганды о том, что все удары в Украине наносятся исключительно точечно и исключительно по военным объектам. Если у вас ПВО такие криворукие, то какие есть основания считать, что в других родах войск дела обстоят лучше?

Аноним, 08-10-2025 #1[ru]

Победитель конкурса «Учитель года России-2025» рассказал о своих планах: «развивать китайский язык на Белгородчине!»

Путен, 08-10-2025 #2[ru]

Тут чота терпилы завыли по поводу нового утильсбора на ввозимые иномарки. Я вот что хочу у вас спросить, терпилы: Нахрена вам машины, если у вас бензина нет???

Аноним, 08-10-2025 #2[ru]

И кто руководил всей этой хунтой отморозков в кирзовых сапогах, криминальный авторитет чудак?

Аноним, 08-10-2025 #6[ru]

Массовый падеж провластных чиновников продолжается: В Москве найден мертвым бывший директор издательства «Правда» Вячеслав Леонтьев. По данным «Московского комсомольца», полиция рассматривает версии суицида и несчастного случая. Как там Кара-оол? Когда в последний раз медосмотр проходил? А то вдруг на почве стресса на суицид потянет?

Аноним, 08-10-2025 #9[ru]

Осужденный ранее за коррупционные преступления бывший вице-премьер правительства Республики Алтай Роберт Пальталлер по решению суда лишится имущества на 20,9 млн. рублей. Оно было приобретено на неподтвержденные доходы. По данным прокуратуры, экс-чиновником были куплены пять объектов недвижимости, четыре автомобиля премиальных марок. Общая стоимость имущества превысила сумму доходов Пальталлера и доходов членов семьи.

Строители системы сами же пошли на корм монстру, которого породили... Сначала жрут самых слабых и жирных, скоро доберутся и до жилистых, но наваристых тувинцев.

Аноним, 08-10-2025 #10[ru]

Кара-оол может делать вид, что ничего особенно не произошло, но на самом деле, чем больше распространится информация о сносе среди тувинцев, тем меньше у него останется авторитета внутри республики. Что ж ты за «большой дарга», если не можешь защитить свое имущество?

Аноним, 08-10-2025 #11[ru]

Юрка технично кинул своего босса.

Аноним, 08-10-2025 #12[ru]

Замминистра образования Тувы уволена за утрату доверия после проверки прокуратуры. Прокуратура республики выявила, что чиновница допустила конфликт интересов, обеспечив заключение госконтракта с аффилированной компанией. По представлению прокурора замминистра образования освобождена от должности в связи с утратой доверия. Также расследуется дело о мошенничестве на сумму более двух миллионов рублей.

А как обстоят дела с доверием у того, кто ее назначил на должность? И вообще – чье именно «доверие» она потеряла? Айланы или Владика?

Аноним, 09-10-2025 #16[ru]

Не плачь, Валерич, АЗС – это не главное в жизни. Ты ж сам недавно рассказывал, что деньги – это зло. Зато ты пока на СВОбоде, а не на СВО! https://t.me/karaoolduma/7100

Аноним, 10-10-2025 #18[ru]

Ховалыг решил отжать у Кара-оола не только топливный бизнес, но и гостиничный: «Сегодня дали старт разработке котлована под будущее здание гостиницы, которая будет возводиться рядом с монастырем Тубтен Шедруб Линг... Гостиничный комплекс уровня 3 звезды станет еще одним украшением столицы...» Он почему-то решил, что «Интерес к нашей республике растет: увеличивается число туристов и гостей, приезжающих в Туву...» Похоже, Ховалыг наступит на те же грабли, что и Кара-оол – останется с недостроем в центре города и огромной дырой в кармане.

Аноним, 11-10-2025 #19[ru]

Ховалыг: «... На встрече обсудили подготовку к проведению IV Международного буддийского форума, который пройдет в августе 2026 года у нас в Туве... Подготовительная работа уже началась. Созданы рабочие группы, которые разрабатывают детальный план мероприятий по своим направлениям...»

Я не пойму, Ховалыг у нас уже стал главным буддийским попом Всея Тыва? Он в курсе, что в Конституции РФ написано, что светская власть отделена от религиозной? Какого хера он вместо своих прямых обязанностей занят занимается религиозной пропагандой? Лучше бы рассказал, когда построит Шагонарскую котельную! Ему одного взрыва было мало??

Аноним, 12-10-2025 #20[ru]

После провала брата Владика, Шолбан из рода Ховалыг решил сделать ставку на По*ую и Тэна, своих старых друзей. Карим стал сбитым чаахольским летчиком. Генерал полиции из Урала оказался умнее, и послал гонца обратно в Москву.

Аноним, 08-10-2025 #2[ru]

В России за первые шесть месяцев 2025 года суды вынесли 224 приговора за госизмену и шпионаж. Это по два человека ежедневно. Вот они – настоящие традиционные ценности, а не всякие там «семья», «вера» и «отечество».

Аноним, 08-10-2025 #3[ru]

Свыше 41 млн. человек посетили в сентябре мессенджер Мах, что составляет 34% населения РФ, следует из данных Mediascope, которые имеются в распоряжении ТАСС. Совершив простейшую манипуляцию с калькулятором, мы узнали, что население Российской Федерации в настоящее время составляет 120,5 млн. человек. Если верить ТАСС. А кто мы такие, чтобы не верить ТАСС?

Аноним, 08-10-2025 #1[ru]

Юрий просто положил с прибором на суд, почему с ним церемонятся?

Аноним, 08-10-2025 #2[ru]

Поговаривают что Юра Якушев большой друг Шолбана Валерьевича, а эта дружба дорогого стоит!

Аноним, 08-10-2025 #1[ru]

29 сентября, Кремль: передача Киеву Tomahawk не изменит ситуацию на фронте. 5 октября, Путин: «возможная поставка Киеву Tomahawk разрушит отношения с США!» Когда тебе рассказали технические характеристики Tomahawk и их возможности...

Аноним, 08-10-2025 #3[ru]

Канцлер Мерц: «за большинством полетов дронов над Германией и Данией может стоять Россия». Дмитрий Анатольич в нерегулярной рубрике «Утренний Медведев» подтвердил версию канцлера Германии: «Главное, чтобы недалёкие европейцы прочувствовали на своей шкуре, что такое опасность войны. Чтобы боялись и тряслись, как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню. Чтобы обгадились от страха, предчувствуя свой близкий и мучительный конец».

Аноним, 09-10-2025 #10[ru]

Грета Тунберг выложила в инсте пост о страданиях палестинцев, которых угнетает Израиль. Свой пост Грета сопроводила фотографией израильского заложника, которого Хамас 2 года держит в своих тоннелях... Интересно, она хотя бы немножко понимают разницу между убийцами и их жертвами?

Аноним, 09-10-2025 #12[ru]

Факт подписания соглашения между Израилем и ХАМАС создаёт волну ожиданий от Путина: «Уже даже палестинцы с евреями прекращают стрелять друг в друга, а русские с украинцами что, хуже что ли?» Отказ от заключения хотя бы временного перемирия о прекращении огня сейчас будет выглядеть как свидетельство какой-то особой – повышенной – неадекватности. Главное, чтобы кто-то – Трамп ли, Зеленский ли – всё это сейчас сформулировали.

Аноним, 10-10-2025 #15[ru]

Слава Богу, что Нобелевку за мир не дали Юлии Навальной, а то Трамп бы, не разбираясь, камня на камне не оставил от всех, кто называет себя российской оппозицией. Ну, а Нобелевская премия мира присужден была, в итоге, венесуэлке Марии Корине Мачадо. А Венесуэлу не жалко – военное вторжение туда в его окружении и так, кажется, планируют. Хуже чем есть на этом направлении уже не будет...

Аноним, 10-10-2025 #16[ru]

Норвежцы поступили еще очень великодушно. Могли бы дать Премию Мира Грете Тумберг. Вот тогда был бы воистину большой бэмц. Грете не дали. И на том спасибо.

Аноним, 08-10-2025 #3[ru]

Матвиенко потребовала заставить безработных россиян платить по 45 тысяч рублей в год за ОМС, чтобы снизить нагрузку на бюджет. Матвиенко заявила, что «любой здоровый человек 45 тысяч в год может заплатить», поскольку это «не колоссальные средства». Возрождение налога на тунеядство...

Аноним, 09-10-2025 #4[ru]

Шолбан Кара-оол радостно сообщает, что за счет изъятых у народа денег «В новом бюджете расходы на народную программу «Единой России» в следующем году увеличиваются более чем на 182,5 млрд. рублей по сравнению с 2025 годом».

Что же такое «народная программа» в понимании жуликов и воров? А это оказывается «достижение национальных целей, установленных президентом, выполнение социальных обязательств государства, обеспечение обороноспособности и безопасности нашей страны. В дополнение к этому в последние три с половиной года мы активно поддерживаем участников специальной военной операции и членов их семей, принимаем меры по развитию новых регионов и внутреннего туризма...»

Аноним, 09-10-2025 #6[ru]

Министр труда РФ заявил о высокой доле теневой занятости в ряде регионов, в частности, в Туве. По его оценкам, в 2025 году в неформальном секторе экономики России будут заняты около 5 млн. человек. «Среди регионов самая напряжённая ситуация традиционно на Северном Кавказе. В перечне субъектов, на которые мы обращаем особое внимание, – Ингушетия, Дагестан, но есть ещё несколько субъектов – Тува, Калмыкия», – сказал Котяков.

Ну что, Тува, всем выйти из тени! А то слишком богато жить стали.

Аноним, 10-10-2025 #8[ru]

Средняя пенсия в России снизилась до 23 тысяч рублей – меньше четверти средней зарплаты. Это рекордно низкий уровень за 17 лет из-за роста зарплат, самозанятых и отсутствия трудового стажа у многих.

Аноним, 10-10-2025 #9[ru]

Кто там кричит, что в России ничего не растёт? Растут цены. Растут потери. Растут налоги. Растёт дефицит бюджета. Растёт дефицит бензина. Растёт количество запретов и ограничений. Растёт количество «врагов народа», «иноагентов»...