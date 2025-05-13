    Коротко

Крупнейшая китайская горнодобывающая компания Тувы прекращает работу

Прокуратура Тувы начала проверку после того, как компания «Лунсин», подконтрольная одной из китайских госкорпораций, объявила о приостановке работы горно-обогатительного комбината «Кызыл-Таштыгский». На нём трудятся около 1,2 тыс. человек.

«В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению порядка введения простоя и приостановления деятельности. Кроме того, правовой оценке на предмет обоснованности подвергнется деятельность органов контроля при реализации в отношении ООО „Лунсин“ полномочий в условиях установленного моратория [на проверки]», – заявили в ведомстве.

Ранее директор «Лунсин» Ли Кайвэнь заявил, что предприятие вынуждено остановить работу не только из-за санкций и отказа китайских банков работать с российскими компаниями, но и из-за участившихся проверок надзорных органов в Туве.

Обнаружены факты «дискриминации оплаты труда между работниками предприятия из числа иностранных граждан и граждан РФ», утверждают в прокуратуре. 209 российских сотрудников «Лунсин» дополнительно получили 25,6 млн. рублей только после вмешательства ведомства.

Крепостное право пока только для врачей: Минздрав предложил втрое увеличить штрафы за отказ выпускников от работы в госполиклиниках

В Минздраве вновь пересмотрели размер санкций за отказ выпускников медицинских вузов и колледжей отрабатывать в госучреждениях. Согласно новой версии законопроекта, штраф будет в три раза больше фактических затрат государства на обучение студента-бюджетника. В среднем это почти 3,7 млн. рублей без учета расценок в конкретных вузах. В предыдущей версии штраф предлагалось увеличить вдвое. Меры будут распространяться также на студентов, решивших досрочно расторгнуть договор целевого обучения.

Кроме того, законопроект устанавливает годовой дедлайн для трудоустройства. Если в течение этого периода выпускник не начнет работать в медорганизации, оказывающей помощь по ОМС, ему также выпишут троекратный штраф. Срок отработки составляет три года, однако для некоторых регионов, вроде Крайнего Севера, его планируют уменьшить. Только после выполнения этого обязательства молодой специалист вернет себе право выбора и сможет устроиться в другое место, включая частные клиники.

В четверти российских школ не оказалось учителей физики и химии

В России наблюдается острый дефицит учителей физики и химии, заявила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева со ссылкой на данные Минпросвещения. По ее словам, ситуация настолько серьезная, что в ряде общеобразовательных учреждений преподавать эти предметы просто некому. «В каждой четвертой российской школе нет учителей физики, в четырех из десяти школ нет учителей химии», – уточнила Дмитриева (цитата по «Независимой газете»).

Она отметила, что, по данным Росстата, за последние 20 лет количество учителей физики в России сократилось вдвое: с 61,1 тыс. в 2002 году до 31 тыс. в 2022/23 учебном году. При этом более 30% из них – люди пенсионного возраста. Похожая ситуация с учителями математики и химии. Проблему могли бы решить молодые специалисты, однако с каждым годом желающих работать в школах все меньше. Так, из выпускников педвузов в профессии остаются только около 40%. Дмитриева обратила внимание и на нежелание школьников выбирать физику в качестве ЕГЭ, что также можно расценивать как следствие нехватки учителей. По ее словам, в 2024 году этот экзамен сдавали только 91 тыс. человек, что составляет 37% от плана зачисления на инженерные специальности в технических вузах (245 тыс. человек). При этом физика нужна для поступления и в другие университеты, в том числе педагогические. Для сравнения: в 2020 году ЕГЭ по этому предмету выбрали более 139,5 тыс. школьников.

Рост цен на картофель в России установил рекорд более чем за 20 лет

Картофельная инфляция, охватившая Россию после резкого падения урожая в прошлом году, продолжает ускоряться.

По данным Росстата, на 28 апреля средняя розничная цена картофеля достигла 84,7 рубля за кг. С начала года картофель стал дороже на 27,9 рубля за кг, или 49%. А годовой рост цен достиг 173% и стал рекордным за все время доступной открытой статистики (с 2002 года).

Предыдущий рекорд – 129,3% роста – был зафиксирован в январе 2011 года, следует из данных в Единой межведомственной информационно-статистической системе Росстата (ЕМИСС).

Еще стремительнее картофель дорожает в опте. Средняя цена, по которой его отгружают в розничные сети поставщики, с начала года взлетела на 85,2%, а относительно прошлой весны рост достиг 340%, согласно данным «АБ-Центра».

Российская элита на майские праздники улетела в Эмираты и Турцию

Во время майских выходных значительно повысилась активность полетов российских бизнес-джетов, связанных с политиками и предпринимателями. Заметная часть российской элиты провела или проводит начало месяца на Ближнем Востоке и в Африке.

На первое место по популярности ожидаемо вышли Арабские эмираты и Турция. Согласно данным ресурсов по отслеживанию рейсов частной авиации, борт Embraer Legacy 650E (RA-02875), ассоциировавшийся с главой Сбербанка Германом Грефом, был замечен в Дубае (ОАЭ).

В столице Эмиратов – Абу-Даби – был замечен один из самых дорогих частных самолетов в России Bombardier Global 7500 (RA-73592). Его связывают с бизнесменом Альбертом Авдоляном, который дружит с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым и иногда дает ему полетать на своих самолетах.

В ОАЭ направился Bombardier Global 6500 (RA-73573), которым пользовался крупнейший латифундист и экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачёв, а также Bombardier Challenger 850 (RA-67244), связанный с проживающим в России бизнесменом украинского происхождения Сергеем Курченко.

Турция тоже привлекла часть российской элиты. Bombardier Global Express 5000 (RA-67226), который связан с семьей бывшего президента Дмитрия Медведева, оказался на майские в Стамбуле, а Gulfstream G650 (RA-11000), связанный с владельцем «Еврохима» Дмитрием Мазепиным, отметился в турецком Бодруме.

Отдельные представители российской элиты предпочли более экзотические направления. Dassault Falcon 8X (RA-09606), используемый президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, улетел в Оман, а самолет Bombardier Global 6000 (RA-67160), связанный со сталелитейным магнатом Алексеем Мордашовым, отправился на Сейшельские острова.

1 мая там же оказался и самолет Bombardier Global 5000 (RA-73577), связанный с фармацевтическим магнатом Алексеем Репиком – этим же бортом ранее пользовалась дочь Владимира Путина Екатерина Тихонова. Но на Сейшелах этот борт не остался и продолжил полеты – 3 мая он остановился на Мальдивах, а 5-го прилетел в Занзибар (Танзания).

Российская элита начала плавать на яхтах под флагом Малайзии

Многие оставшиеся не под арестом яхты российской элиты поменяли карибские порта своей приписки и перешли под флаг Малайзии. Сразу четверо миллиардеров из России сменили порт приписки своих лодок на эту страну. Среди них яхта A основателя СУЭК Андрея Мельниченко, Nirvana (88,5 м) Владимира Потанина, Pacific X (85 м) Леонида Михельсона, а также два корабля президента банка ВТБ Андрея Костина – Sea Rhapsody (65 м) и Serenity and Unity (62 м).

Тем не менее путешествия по миру на этих яхтах ограничены, и в основном они припаркованы в портах Арабских Эмиратов. Последний раз яхта A совершала путешествие на Мальдивы, Pacific X – в ЮАР, а яхты Андрея Костина плавали около турецкого Бодрума.

Большая часть состоятельных россиян распродали яхты американцам. 74-метровую яхту Casino Royale (ранее известную как «Вселенная»), которую связывали с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым, в этом году получил бывший партнёр Дональда Трампа и автомагнат Джон Сталуппи.

В прошлом году крупный подрядчик «Газпрома» Зияд Манасир продал 90-метровую Dar миллиардеру Роберту Фридланду из Ivanhoe Mines. В мае 2024 года яхту Come Together продал основатель буровой компании «Евразия» Александр Джапаридзе. Его корабль приобрёл основатель Zynga и ранний инвестор в Twitter, Facebook Марк Пинкус. Также свой 65-метровый корабль Ragnar бывший сотрудник КГБ и экс-глава «Норникеля» Владимир Стржалковский продал миллиардеру Рою Кэрроллу, одному из крупнейших землевладельцев в Северной Каролине.

«Яндекс» установил рекорд по объёму выданных силовикам данных россиян

«Яндекс» удовлетворил 74% запросов государственных структур РФ на раскрытие личных данных пользователей в 2024 году. Это – 57 434 удовлетворенные заявки, что является рекордным показателем за последние пять лет, пишут СМИ, изучившие отчет компании о прозрачности.

Всего за минувший год в компанию поступило почти 79 тысяч запросов на раскрытие данных от госорганов. В 2023-м «Яндекс» получил на 13% меньше заявок (немногим менее 69 тысяч), согласие на раскрытие данных компания дала в 79% случаев (54 693 заявки), говорится в отчете. Самое низкое количество заявок от властей было в 2020 году – более 32,2 тысячи. Удовлетворили тогда чуть больше 26 тысяч из них.

Каждая пятая многодетная семья в России оказалась в нищете

В то время как Владимир Путин призывает рожать по 8 детей, как в Древней Руси, сотни тысяч российских граждан, выполнивших его поручения, живут в нищете.

По состоянию на конец 2024 года 20% многодетных семей в России находились за чертой бедности, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. В общей сложности, по данным Минтруда, троих и более детей сейчас имеют 2,65 млн. семей по всей стране. Таким образом, с доходами ниже черты бедности живут более 500 тысяч из них.

Уровень бедности среди многодетных практически втрое превышает среднероссийский: на конец 2024 года, согласно Росстату, он составлял 7,2%, или 10,5 млн. человек. Это люди, доходы которых оказались ниже 16 848 рублей в месяц для трудоспособного населения, 12 833 рубля для пенсионеров и 15 293 рубля для детей.

Власти начнут «охоту» на нелегально работающих россиян

Российские власти решили переписать всех неработающих граждан трудоспособного возраста, чтобы выявить, кто из них трудится без оформления необходимых документов. Это следует из подготовленного правительством плана мероприятий по противодействию нелегальной занятости в России на период 2025-2027 годов, с которым ознакомился РБК. Согласно этому документу, Роструд до 15 июля 2025 года проанализирует численность неработающих россиян, а также оценит их половозрастную структуру. Также совместно с МВД ведомство проведет «комплекс мероприятий, направленных на профилактику, выявление и пресечение фактов осуществления трудовой деятельности граждан с нарушением порядка оформления трудовых отношений». После этого Роструд и МВД будут ежеквартально оценивать нелегальную занятость в стране. При этом легализовывать неформально работающих граждан должны будут регионы. Для этого региональным властям установят целевые показатели по обелению рынка труда, которые будут ежегодно пересматриваться.

В 2024 году Роструд выявил более 829,4 тыс. граждан, которые находились в неформальных трудовых отношениях. В частности, они осуществляли деятельность без трудового договора или лицензии, а также получали зарплату «в конверте», когда часть оклада или вся зарплата выплачивается работнику неофициально без удержания налогов и взносов.

За год число нелегально работающих россиян выросло на 4,3%. По данным Росстата, в 2023 году численность населения в трудоспособном возрасте, не входящего в состав рабочей силы (то есть не являющаяся ни официально занятыми, ни безработными), составляла 14,9 млн. человек.