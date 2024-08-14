    Перекрёсток мнений

Аноним, 07-08-2024 #1[ru]

Владимир Путин обладает «уникальным мозгом», заявил в интервью радио «Комсомольская правда» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Про Ленина тоже говорили, что у него «уникальный мозг». А потом всё оказалось не совсем прилично...

Аноним, 10-08-2024 #6[ru]

Пугая внешними врагами, нас убивают изнутри. Но не меняется с годами девиз царей: «Воруй и ври!» Пушкин А.С.

Аноним, 10-08-2024 #7[ru]

Никогда в истории мира никакое государство, у руля которого пристроилось ворье, дети которых живут у врагов, имущество, недвижимость, счета там же, не выиграло ни одной войны. Увы...

Аноним, 10-08-2024 #8[ru]

Министра обороны поменял, а толку? Где наши настоящие боевые генералы? Где Попов и Суровикин? Где наша победоносная армия? Неужто всё растащили?

Аноним, 11-08-2024 #13[ru]

Вот тебе и «спецоперация»... Проворонили укропов. Генералы...

Аноним, 07-08-2024 #1[ru]

Если в смысле интеллектуальных качеств у Красикова совсем всё так плохо, то его наверняка должны сделать членом Совета Федерации. А потом – ну в том случае, если режим дотянет до следующих думских выборов, – изберут в нижнюю палату и назначат зампредом комитета по безопасности. А вот если он будут поумнее, то его могут назначит куда-нибудь полпредом. Например, в Уральский федеральный округ... Ну нет, вслушайтесь! «Полпред-киллер» – как звучит-то, а?!

Аноним, 10-08-2024 #3[ru]

У нас почти любой депутат может оказаться вором. А сенатор – убийцей! Почему, не знаете?

Аноним, 10-08-2024 #4[ru]

Красикова – в Совет Федерации! От Тувы!

Аноним, 10-08-2024 #5[ru]

Дождитесь Сарыг-Донгака! Убийца придёт с фронта с медалью «За Отвагу» – и сразу в депутаты или сенаторы!

Аноним, 10-08-2024 #6[ru]

Сарыг-Донгак – это новая элита Тувы?! Вы что, там совсем охренели?!

Аноним, 07-08-2024 #3[ru]

ШВК через своего подопечного Лукина пытается развалить строительный комплекс республики, сбить темпы строительства и прочее вредительство которое уже видно не вооруженным глазом.

Аноним, 07-08-2024 #4[ru]

А при чём тут редакция? Ты, аноним №2, ничего не попутал? Ты что же хотел, что бы редакция этого кара-шойгушкиного негодяя арестовала, осудила и в тюрьму посадила? Редакция и так сделала всё, что в её силах. Скажи ей спасибо.

Аноним, 08-08-2024 #9[ru]

Похоже, Якушев делится награбленным. Поэтому его и не садят.

Аноним, 09-08-2024 #10[ru]

Правило бумеранга еще никто не отменял. Так что Якушев, призадумайся внимательно!

Аноним, 10-08-2024 #11[ru]

История с Якушевым находится ещё на старте. Тут, как говорится, «сколь верёвочке не виться»...

Аноним, 10-08-2024 #12[ru]

Семёныч, очень просим: пристрой Якушева куда следует на приличный срок. Пусть он там похудеет и исправится. А то совсем оборзел.

Аноним, 10-08-2024 #13[ru]

Пока Дябкин сидит в кресле прокурора республики, Якушев будет гулять на свободе и дурить наивных граждан. Но теперь за Дябкина взялась генеральная прокуратура. В конторе поговаривают, что у него серьёзные проблемы.

Аноним, 08-08-2024 #2[ru]

«В России прорвало четвертую дамбу за две недели». Так может, про эти «прорывы» говорил Путин?

Аноним, 10-08-2024 #7[ru]

У нас всё шиворот-навыворот. Журналистов назначают шпионами, а киллера – патриотом... Странно, что ещё к Конвизу не пришли.

Аноним, 10-08-2024 #8[ru]

7й, как не пришли? А обыск с конфискацией компьютеров и телефонов? Не у него?

Аноним, 10-08-2024 #9[ru]

Ну, как пришли, так и ушли. Это ещё не обыск. В СУ МВД Тувы дурак на дураке и дураком погоняет. Да и сам министр – полный профан. Прийти к Семёнычу просто для того, чтобы поиграть на нервах? Кондрашову нужно призадуматься, что ждёт его впереди.

Аноним, 10-08-2024 #10[ru]

Пока министр Кондрашов Конвиза не трогал, и мы про него ничего и не слышали. А как отправил к нему ОМОН, так и выяснилось, что министр – полный идиот и бестолочь.

Аноним, 07-08-2024 #2[ru]

Шойгу направился в Иран, где встретился с президентом Масудом Пезешкианом и представителями иранской системы безопасности. Это происходит в то самое время, когда Израиль ждет иранской атаки в ответ на ликвидацию в Тегеране главаря ХАМАСа Исмаила Хании. Очень интересно, что Шойгу – от лица Путина, конечно – скажет иранцам...

Аноним, 07-08-2024 #4[ru]

№2, прекрасно, если Шойгу будет им советовать, как воевать. Это же полководец от Бога! Теперь будет «Израиль за три дня». Да!

Аноним, 07-08-2024 #7[ru]

Путин назвал прорыв ВСУ в Курской области «масштабной провокацией». Почему «провокация»? Идёт [СВО], в её рамках осуществляется военная операция – это же вполне стандартная история, разве нет? Плохо, что гибнут люди, но зачем навешивать на происходящее ярлык «провокация»? Ах, потому что вы этого не ожидали? Вы не ожидали, что враг будет не только сидеть в ожидании ваших ударов, что он будет действовать инициативно? Что, вас в ваших академиях этому не обучали? Ну да, тогда это действительно «масштабная провокация».

Аноним, 08-08-2024 #10[ru]

Герасимов: «Операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу РФ». Цели «СВО» в 2022: полная демилитаризация и денацификация Украины. Цель «СВО» в 2024: выйти на государственную границу РФ. Да, ничего не скажешь, амбициозно!

Аноним, 09-08-2024 #11[ru]

С Крымом понятно, а чей Курск – уже спрашивают?

Аноним, 09-08-2024 #13[ru]

Происходящее под Курском – это чей косяк? Уже Белоусова? Или ещё Шойгу? Думаю, что в ходе поиска ответа на этот вопрос во властных кабинетах в ближайшие дни развернутся аппаратные бои немногим менее жаркие, чем в Судже.

Аноним, 09-08-2024 #16[ru]

7 августа: «На совещании у Путина Герасимов заявил, что в атаке на Курскую область участвовали около 1 тыс. военных ВСУ». 8 августа Министерство обороны РФ: «ВСУ потеряли за время действий на Курском направлении до 945 военных». Возникает вопрос: кто же тогда стреляет в Судже? Вот эти оставшиеся 55 военных? Неужели гражданская война? Или, получается, сейчас территорию в десятки квадратных километров в Курской области контролируют 55 украинских солдат? Правильно сказал новый министр обороны: «Ошибаться можно, врать нельзя». Полностью поддерживаю.

Аноним, 11-08-2024 #22[ru]

Конвиз любит рассуждать про Ближний Восток и евреев. Предмет он знает.

Аноним, 11-08-2024 #23[ru]

Конвиз не еврей. Он – тувинец.

Аноним, 07-08-2024 #1[ru]

Конечно, она была в курсе всего, что творит ее муж. Невиновных людей сажала, очерняла, специально большие сроки давала. Теперь и самой выпадет такая же участь. Теперь и у тебя в спине что может заторчать. Доигралась в грозного прокурора. Это ещё цветочки.

Аноним, 08-08-2024 #2[ru]

Семейный подряд – везде у Шолбана такие друзья.

Аноним, 10-08-2024 #3[ru]

И что нам на прокуроров не везёт? То сволочь Боровков, то негодяй Дябкин...

Аноним, 10-08-2024 #4[ru]

3й, а где вы нормального прокурора видели?

Аноним, 10-08-2024 #5[ru]

В гробу...

Аноним, 10-08-2024 #6[ru]

А как же наш Дамба-Хуурак?

Аноним, 10-08-2024 #7[ru]

6й, ну да. Особенно после того, как он прогулял с бандитами в сауне свой табельный пистолет, а потом обменял его на уголовное дело...

Аноним, 10-08-2024 #8[ru]

Если бы Дамба-Хуурак так сильно не пил, ему бы цены не было.

Аноним, 11-08-2024 #9[ru]

№8, если бы он не пил, то и прокурором бы не стал.

Аноним, 07-08-2024 #1[ru]

Спектакль под названием «борьба с коррупцией» должен продолжаться. Лозунг «Хлеба и зрелищ» (для електоратных) никто не отменял.

Аноним, 07-08-2024 #3[ru]

Указания из государствоподобной Мальты, привлечь к уголовной ответственности Кавалера Мальтийского Ордена, обладателя мальтийского паспорта Шойгу нет, и не будет. Мальта существует на взносы вот таких «Кавалеров». А многие никак не могут понять: «Куда же столько триллионов долларей, украденных при Шойгу в МО РФ, можно было пристроить?» Да на добровольные взносы же, на взносы...

Аноним, 07-08-2024 #4[ru]

Руководитель парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Нестеров задержаны по причастности к хищению денег, выделенных на обеспечение деятельности парка и конгрессно-выставочного центра. Сумма хищений при госзакупках в парке «Патриот» составляет более 40 млн. рублей. Смотрите, скромняги какие!

Аноним, 07-08-2024 #5[ru]

«Патриот» украл в «Патриоте», за что и был задержан «патриотами». Собственно, двумя этими словами можно описать всю суть российской политики: «патриот» и «украл». Другие слова не требуются.

Аноним, 08-08-2024 #9[ru]

Арестовали очередного чиновникам Минобороны РФ, какого по счету уже сбился. Интересно другое: все же они понимают, что зачистка идет по полной – ведь воровали годами... Ещё интересно, как себя чувствует Шойгу, ведь его окружение планомерно задерживают и садят в камеры. И он не может не понимать, что его очередь недалеко, рано или поздно его тоже выставят козлом отпущения. А про дочку некогда блиставшую в заголовках, уже давно тоже не слышно... И есть ли вариант что Шойгу может попытаться совершить переворот, чтобы избежать неминуемого ареста?

Аноним, 08-08-2024 #10[ru]

Следует понимать, что бесконечные и уже надоевшие аресты генералов в России – это не прецеденты «законности», а просто передача сочных мест от уже наворовавшихся к ворам, ждущим своей очереди. Те, кто сменят тимуров ивановых и их подельников, со временем тоже отправятся «немножко посидеть на дорожку».

Аноним, 08-08-2024 #11[ru]

Очередная скучная и совершенно типичная «новость»: Семья арестованного сенатора Савельева, подозреваемого в организации убийства, живет в особняке под Лондоном стоимостью более £12 млн. Так живет каждый провластный «патриот», поэтому ничего необычного. https://t.me/lentachold/75976

Аноним, 09-08-2024 #13[ru]

А вам тоже жалко Шойгу? Этот человек кристальной честности работал, собрал команду, которой он полностью доверял. А оказалось, что почти все его заместители – коррупционеры. А подрядчики и генералы безбожно воруют. Вокруг сплошной обман и лицемерие! Наверняка он сильно разочаровался в людях... Как бы с тоски не наложил на себя руки...

Аноним, 10-08-2024 #15[ru]

Цаликов, ау! Не ходи в Совет Федерации – посодют!

Аноним, 10-08-2024 #17[ru]

Да Цаликова и без Совета Федерации посадят. Вот увидите.

Аноним, 10-08-2024 #18[ru]

Если Цаликова посадят, то следующий будет – Шойгу.

Аноним, 10-08-2024 #19[ru]

Шойгу готовят к десантированию послом в Иран.

Аноним, 10-08-2024 #20[ru]

В Антарктиду суку вороватую. На пожизненное, вместе со всем семейством и гаремом из **ядей-генеральш. И Кара-карлика – вместе с ним. К белым медведям. Это будет гуманно. По-путински.

Аноним, 11-08-2024 #21[ru]

№19, ну да. Самое место еврею. В Иран его, в Иран! Как в своё время Грибоедова. Там разговор короткий: бритвой по горлу – и в колодец!