Флаг Тувы пора переосмыслить!

Очень бездарно оформлен государственный флаг Тувы. Во флаге каждый символ должен означать смысл, корень и объяснение. Что обозначают белые полоски, непонятно. Синяя линия, если это реки, то вода бесцветная, она светится отраженным белым цветом. Солнечный цвет белый, наша звезда – Солнце на 100% белый. Солнце – белый карлик. Мы видим Солнце через атмосферу, поэтому цвет Солнца слегка искажен.

Эне-Сай – это древнее название могучего Енисея. Эне – мать, матушка-река, материнское молоко. Проводят же мероприятия «Ак чем», «белая пища». Белый цвет – цвет ритуала. Верующие молоком окропляют, желая всего хорошего. Белый цвет рек оправдан.

Синий цвет, наверно, символ неба. Для неба подходит лазурь, более светлый, красивый, мирный тон. Вверху небо, под небом вода, под водой опять небо, получается.

Внизу должен быть символ матушки-земли, нашей кормилицы. Символ земли светло-зелёный, молодой, здоровый цвет. Если цвет тёмно-зелёный, то не хватает влаги.

Что символизирует жёлтый цвет? Непонятно, ведь жёлтый цвет во всём мире олицетворяет разбитые надежды, разлуку, печаль и грусть. Тому подтверждение – огромный парк в Версале, где собраны цветы жёлтого цвета, и туристы со всего света приезжают грустить.

Треугольник самой природой подсказан. Треугольник – элемент жёсткий, крепкий, надёжный.

Вместо жёлтого цвета напрашивается алый цвет – цвет жизни, любви и радости. В Версале, где огромный парк собраны цветы красного цвета на радость туристам. Наши предки проливали свою кровь, защищая свои земли, родину и свой народ.

В центре алого треугольника должен быть символ юрты в виде «хараача» красного цвета жизни. Юрта – гениальное изобретение предков.

Дадый-оол Хомушку