    Коротко

Жители Тувы, Бурятии и Алтая разбогатели за счёт «гробовых»

Несколько регионов России показали аномальный прирост денежных средств на банковских счетах россиян. При среднем приросте в размере 6-9% в предыдущие пять лет, в 2023 году Алтай показал прирост на уровне 18,95%, Бурятия – на 33,26%, а Тува – на рекордные 57,57%. При этом за чертой бедности живёт почти треть жителей Тувы и более 20% населения Бурятии и Алтая.

По мнению автора аналитической записки, опубликованной BOFIT – Институтом изучения экономик с формирующимися рынками при Центральном банке Финляндии, столь резкий прирост средств на банковских счетах граждан объясняется выплатами контрактникам и мобилизованным, участвующим в СВО с Украиной. Также увеличению благосостояния населения способствовали «гробовые» – компенсации семьям погибших и раненых.

Сопоставив перечень регионов, показавших максимальный прирост денежных средств на счетах, и отправивших наибольшее количество мобилизованных на СВО, исследовательница Лаура Соланко обнаружила в статистике Центробанка РФ ряд совпадений. Она пришла к выводу о наличии устойчивой связи между повышением благосостояния населения в указанных регионах и долей мобилизованных мужчин.

Резкое увеличение объёма банковских счетов нельзя объяснить ни повышенной инфляцией в этих регионах, ни особенностями их банковского рынка, ни другими макроэкономическими факторами.

Инновации и модернизации в России: Правительство поддержало идею создания «городов»-колоний с разными видами режимов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки министерства юстиции РФ, допускающие создание в уголовно-исполнительной системе учреждений объединенного типа (УОТ), сообщают «Ведомости» со ссылкой на сопроводительные документы к проекту.

К УОТ будут относиться исправительные колонии, в которых сделаны изолированные участки с разными видами режимов, а также участки-тюрьмы и следственные изоляторы. Появление подобных учреждений предусмотрено Концепцией развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года, которую правительство утвердило в апреле 2021 года, напоминает издание.

«Гибридные» учреждения позволят снизить расходы на этапирование осужденных из СИЗО, считает управляющий партнер консалтинговой компании AVG Legal Алексей Гавришев. Член Совета по правам человека Ева Меркачева отметила, что объединенные учреждения позволят избежать длительных перевозок осужденных.

Глава Минюста Константин Чуйченко на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что первое подобное учреждение на три тысячи мест проектируются в Калужской области. Стоимость его создания Чуйченко оценил в 13 миллиардов рублей. В то же время в проектах строительства УОТ в Улан-Удэ и Чите были заложены по 20 миллиардов рублей. По словам Чуйченко, создание таких учреждений «экономически оправдано», поскольку они позволят сэкономить на содержании осужденных. Они окупятся за «где-то десять лет», заявил тогда министр.

Юрист Антон Тимченко в разговоре с «Ведомостями» отметил, основная сложность для подобных учреждений может заключаться в совмещении в одном месте нескольких различных правовых режимов. Например, правила внутреннего распорядка или требования к бытовым условиям в исправительных колониях и следственных изоляторах отличаются.

LG, Bosch и Sony начали закрывать свои последние магазины в России

Производители бытовой техники и электроники LG, Bosch и Sony начали закрывать свои последние магазины в России, рассказали «Коммерсанту» представители компаний.

По словам оператора поддержки Sony, магазины закрываются из-за отсутствия поставок. Однако три магазина компании в Москве продолжат работать до лета, чтобы распродать остатки. «Раньше Sony Centre был в каждом городе-миллионнике в РФ, однако из-за санкций они все закрываются», – сказал собеседник издания.

Похожим образом прокомментировал ситуацию сотрудник сервисной поддержки Bosch. По его словам, компания уже закрыла все магазины, кроме одного, где также распродают остатки. В то же время в техподдержке LG изданию заявили, что все магазины бренда уже закрылись. «Коммерсант» отмечает, что монобрендовый магазин LG в московском торговом центре «Афимолл Сити» закрылся в начале февраля.

Все перечисленные компании прекратили поставки своей продукции в РФ вскоре после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Закрываться магазины начали только сейчас, поскольку у многих были заключены долгосрочные договоры аренды, при расторжении которых пришлось бы сразу перечислить все платежи, пояснил источник издания на рынке.

Поставки всех российских самолётов сдвинулись на два года. По данным источников «Коммерсанта», они не успевают пройти летные испытания из-за импортозамещения

Программа поставки отечественных самолетов, которые предназначены для замены машин западного производства в российских авиакомпаниях, сдвинулась с 2024 года на 2025-2026 годы, объявили Минпромторг и госкорпорация «Ростех».

«Коммерсант» со ссылкой на источники в авиаотрасли объясняет, что характеристики самолетов по разным причинам не соответствуют изначально заявленным, из-за чего они не успевают пройти летные испытания.

Перенос сроков касается всех разрабатываемых гражданских самолетов – SJ-100, МС-21, Ту-214 и Ил-114-300. Издание приводит в пример среднемагистральный пассажирский самолет МС-21, масса которого по сравнению с прошлой версией с использованием западных компонентов увеличилась на 5,75 тонны. По данным «Коммерсанта», это произошло из-за применения отечественного композита и новых систем. В итоге, как пишет издание, дальность полета МС-21 при максимальной коммерческой загрузке сократится. Источник «Коммерсанта» отмечает, что без снижения массы достичь плановых летно-технических характеристик будет невозможно.

В «Ростехе» изданию заявили, что «финальный облик полностью импортозамещенного самолета [МС-21] будет сформирован во второй половине текущего [2024] года», а поэтапная реализация программы снятия ограничений «позволит довести лайнер до параметров, отвечающих самым высоким требованиям авиакомпаний».

В Минпромторге РБК сказали, что программы импортозамещения «реализуются в беспрецедентные по мировым меркам сроки» и аналогичных российскому примеров комплексного импортозамещения всех систем и агрегатов самолетов «в современной мировой авиации не существует».

Утвержденная в 2022 году комплексная стратегия развития авиаотрасли до 2030 года предполагает, что авиакомпании должны получить за это время 1036 российских пассажирских самолетов. Из них 339 бортов за семь лет должна получить группа «Аэрофлот».

«Коммерсант» оценивает стоимость программы поставки отечественных самолетов в «сотни миллиардов рублей». В июне 2022 года премьер Михаил Мишустин заявлял, что на реализацию программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 года будет выделено более 770 миллиардов рублей.