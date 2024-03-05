    Перекрёсток мнений

Аноним, 28-02-2024 #1[ru]

Путин назвал Ярослава Мудрого российским князем. Передайте ему: российский князь – это Батый, а Ярослав Мудрый – князь Киевской Руси. А между Россией и Русью общего столько же, сколько между гонореей и гонораром.

Аноним, 29-02-2024 #3[ru]

– Вначале Бог сотворил Рюриковичей и рассказал им о целях СВО. Так нормально? – Да, теперь можно начинать послание президента.

Аноним, 29-02-2024 #4[ru]

Путь особый. Режим постельный. Если правду сказать без лоска – у России диагноз смертельный Лилипут головного мозга, Терминальный озерный сифилис и Летаргический ватный сон. Все альцгеймеры в ней окрысились и кремлёвствует Паркинсон.

Аноним, 29-02-2024 #5[ru]

Путин хотел бы прослыть созидателем. Строить, ремонтировать, воздвигать. В Грузии был такой царь – Давид Строитель. Это новая ролевая модель. А еще Путин очень добрый: экзамены можно пересдать, проверки надо ослабить, предпринимателей амнистировать, долги простить. Кажется, осталось только студентам разрешить не ходить к первой паре раз в неделю, но по выбору. Плюшек на много триллионов рублей. У Набиуллиной и Силуанова шевелятся волосы, лысина, брошки.

Аноним, 29-02-2024 #6[ru]

Путин дал в Кремле многочасовой сеанс одновременной игры в маниловщину. Всем всё пообещал сделать еще лучше, чем было. Но только к 2030 году. У меня даже сложилось впечатление, что у него в столе лежат готовые сценарии избирательной кампании на 2024, 2030 и 2036 годы, но он по ошибке вытащил не ту папку. Эта конкретно была уже за 2030 год. Дальнозоркость Путина поражает... И только один пункт звучал диссонансом и насторожил: когда Путин много говорит о налоговом маневре, это значит только одно: денег нет, но вы держитесь! Будут грабить.

Аноним, 29-02-2024 #7[ru]

ТАСС, 26 февраля 2024 г: «Розничные продажи крепкого алкоголя в России достигли максимума за семь лет – на 3,6% до рекордных 7,2 л на душу населения в год». Владимир Путин, 29 февраля 2024 г.: «Без всякого экстремизма мы значительно снизили потребление алкоголя. И прежде всего – крепкого алкоголя». И так у него во всём. Живет в своей реальности, которую ему создает окружение.

Аноним, 29-02-2024 #8[ru]

Сказал, что малый бизнес очень важен для государства. И ему нужно помогать. Видимо, среднему и крупному бизнесу так помогли, что помогать больше не на что. Лучи поддержки малому бизнесу! Земля пухом, друзья! Вы держались смело и до конца. Это не поражение, просто время пришло...

Аноним, 29-02-2024 #9[ru]

Бросилось в глаза тотальное доминирование мирной тематики над военной. Это очевидное доказательство того, какой общественный запрос на самом деле в стране преобладает.

Путен, 29-02-2024 #10[ru]

Мы не позволим Западу втянуть нас в гонку вооружений, как это было с СССР в 80-е! Поэтому мы будем активно развивать наш ВПК, увеличивать гособоронзаказ, делать ещё больше ракет и танков! Вроде, всё логично.

Аноним, 01-03-2024 #12[ru]

Всё будет замечательно и благосостоятельно! В 2030 году!

Аноним, 28-02-2024 #1[ru]

«И зачем менять его на статус слабого спикера парламента?» Зачем, говорите? Просто. ДЕНЬГИ! А лучше большие и очень большие деньги!

Аноним, 28-02-2024 #3[ru]

Уважаемый Борис! То, что он, Юра, кинул Вас на деньги – это один из многих тысяч фактов подтверждающих, кто у нас представляет власть! Воры и подонки! Бичелдейка обокрал детей на 40 млн. – это тоже кидалово. И его настигнет карма. Все они верующие буддисты, христиане только на камеру, только на людях. А в своём кругу мерзавцев они кичатся своими подлыми и преступными делами. Потому, что они такие и есть. Там нет других. Просто нет! Сожрут! Заклюют! Убьют! Это их мир. Мир лжи и подлости.

Аноним, 01-03-2024 #10[ru]

Почему в Тыве нет никаких производств? Нет мясокомбината, нет пивзавода, нет птицефабрики, нет тепличного комбината? Нет ничего! Зато есть какой то прыщ, которой постоянно трясет перед экраном телефона нунчаками с криками «киа!». Такой вот агрессивный мерзкий прыщ.

Аноним, 01-03-2024 #12[ru]

№10 Этот агрессивный прыщ, агрессивен по отношению только к аратам-электоратам. И может зудить и гадить только на теле аратов-электоратов. Он ими питается. Если этот прыщ будет зудить и размахивать нунчаками в анале кавалера мальтийской шпаги, то ему придётся повеситься! Или самоликвидироваться. Аналогов нет. Только аналы.

Аноним, 02-03-2024 #13[ru]

Кто в горхурал набрал этих артистов, спортсменов и врачей? Там нет ни одного нормально думающего и хоть немножко понимающего в городском хозяйстве человека. Сброд каких-то проходимцев.

Аноним, 02-03-2024 #14[ru]

Бристоль открывает 30 точек в Тыве. За каждую откатил по ляму, догадайтесь кому. Местных предпринимателей выкинут, как ненужных собак. Интерес имеет чиновник Сат.

Аноним, 28-02-2024 #1[ru]

Умер глава Верховного суда РФ Лебедев. На этом посту он был 33 года. Причём Лебедев давно уже был смертельно болен. Но продолжал сидеть в кресле. Две недели назад его, умирающего, притащили на встречу с Путиным обсуждать «перспективы». Вот это и есть МАРАЗМ несменяемой власти.

Аноним, 29-02-2024 #2[ru]

Столкнулся с этим самым «справедливым» судом в мире! Не пожелаю такого счастья никому! Отведи Господь от Вас сию благодать, иначе беды не избежать! Останетесь без денег, но со статьёй.

Аноним, 29-02-2024 #3[ru]

Путин выпустил закрытый указ о введении должности политруков в госорганах – выяснили СМИ. Внедрять его будут, в том числе в Минобрнауки – чиновники должны организовать слежение за «политическими настроениями» студентов и преподавателей. Какой страшный эксперимент проводит моль над огромной и богатой Россией! И как коротка людская память! Аминь.

Аноним, 28-02-2024 #2[ru]

Ха-ха-ха... Доржу не заплатил, Доржу занимается, ха-ха-ха... Вова, Пуууутин!!! Каково? Воооовааааа!?

Аноним, 01-03-2024 #4[ru]

На курорте Чедер конь не валялся – похоже, деньги скомуниздили сразу, а теперь каждый год говорят, что скоро – открытие. Лапшу вешают людям уже 5 лет подряд, так же как и Иргит, который хотел вместе с Брокертом пиломатериал продавать в Китай. Деньги освоили, один сбежал в Новосибирск, а досок как не было, так и нет до сих пор.

Аноним, 01-03-2024 #6[ru]

А куда бичилдейка дел эти присвоенные 40 млн.? Чпокерт свои 90 лямов на карту сбер закинул – и хвастается перед женщинами с пониженной социальной ответственностью. А бича на что потратил?

Аноним, 28-02-2024 #2[ru]

Только что Шойга зачитывал с экрана ТВ что-то, не понятно что. Даже прочитать не может. Он и в Сирии отличился, когда освободил от ИГИЛ площадь, превышающую площадь всей Сирии. Главное, чтобы костюмчик сидел... и Мальтийский орден, и шпага на ж... не сползла...

Аноним, 28-02-2024 #3[ru]

Нужно срочно обратиться в ООН! Я считаю, какого хрена хохлы сбивают наши А-50? На нем даже вооружения нет! А значит, это – мирный самолет. Самолеты, которые можно сбивать, должны быть строго регламентированы!

Аноним, 28-02-2024 #4[ru]

Пропаганда пошла с любимых, «блокадных» козырей. Навеки пропахшая бобрятиной, Маргоша Симонян убеждает народец в том, что высшее счастие русских – «за 125 грамм хлеба в сутки – клепать мины для фронта и дохнуть прямо у станков». И вообще – «всем пора стать блокадниками». Предложение, конечно, очень соблазнительное. Устоять невозможно.

Аноним, 28-02-2024 #5[ru]

По всей видимости, не существует никакого «локального» решения российско-украинского кризиса хотя бы потому, что этот кризис не является локальным. Противостояние России перед агрессией Украины – это геополитическая грыжа, которая выпятилась там, где мышца мирового порядка больше всего ослабла. Как и любой вторичный конфликт, этот кризис может быть разрешен только в рамках более широкого урегулирования, затрагивающего первичный конфликт, в данном случае – между Китаем и США. Достигнуто это может быть только одним из двух способов. Либо Запад идет на компромисс с Китаем и мотивирует его присоединиться к блокаде России, либо Запад идет на компромисс с Россией и мотивирует ее начать играть против Китая. Третьего не дано. И само по себе тоже не рассосется. P.S. Забыл сказать уважаемым «деколонизаторам», ждущим распада России, – Россия не развалится, пока Китай этого не захочет.

Аноним, 29-02-2024 #8[ru]

Приднестровье ужасно чего-то хочет. Но понять «что именно оно хочет» – оно само не может. Невозможность разгадать самих себя – сегодня истерзала съезд приднестровских депутатов. За целый день заседания ясности «чего именно» не прибавилось, но само желание усилилось. Депутаты извелись и исстрадались. В результате был создан рекордно идиотический документ – обращение в Красный крест, во Всемирную организацию аквариумистов, к генсеку ООН, в Европарламент, к филателистам мира, а также к Кремлю, ООН, психиатрам и в Букингемский дворец. Приднестровские депутаты просят сделать им «хорошо». Они хотят защиты от Молдовы, хотя сами не уверены в том, что именно она делает им плохо. Но в любом случае – приднестровцы хотят, чтобы их пожалели, порадовали и от кого-нибудь защитили. Мероприятие получилось бредовым. Пока на призыв приднестровских депутатов откликнулись только филателисты.

Аноним, 29-02-2024 #11[ru]

Юлия Навальная в Европарламенте: «Вы не можете навредить Путину ещё одной резолюцией или ещё одним пакетом санкций, который ничем не отличается от предыдущих. Вы не можете победить его, думая, что он человек принципа, у которого есть мораль и правила. Вы имеете дело не с политиком... Вы и все из нас должны бороться с преступной группировкой. И политические инновации здесь – это применять методы борьбы с организованной преступностью, а не методы политической конкуренции. Не дипломатические ноты, а расследования финансовых махинаций. Не заявления об обеспокоенности, а поиск подельников мафии в ваших странах, поиск скрытых юристов и финансистов, которые помогают Путину...».

Аноним, 29-02-2024 #12[ru]

№8: Путин закончил своё двухчасовое послание Федеральному собранию, и ни слова о Приднестровье. Такое впечатление, что всю эту движуху с Приднестровьем устроили, чтобы привлечь внимание к его выступлению – скажет что-то или не скажет.

Аноним, 29-02-2024 #14[ru]

Российская экономика села на военную иглу: Около 40% государственного бюджета РФ расходуется на СВО. А в этом году планирует потратить на оборону рекордные 36,6 трлн. рублей, или $386 млрд. Зависимость российской экономики от военных расходов достигла такового уровня, что она не может дозволить себе ни выиграть, ни проиграть СВО. После окончания СВО мы увидим всю силу санкций против РФ.

Аноним, 29-02-2024 #17[ru]

№13 и 15 – не понимаете вы ничего. Путин же сказал: это будущая национальная элита!

Аноним, 28-02-2024 #1[ru]

Якушев до сих пор на свободе ходит, тварь!

Аноним, 01-03-2024 #2[ru]

Жирный... Якушев прячется по больничкам от правосудия. Недолго тебе осталось, жирный петушок, бегать и прятаться! Карма тебя настигнет скоро.